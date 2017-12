The Look 2017 kết thúc: "Cuối cùng cũng xong một bộ phim hài!"

Vẻ đẹp thương hiệu – The Look mùa đầu tiên vừa khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Vũ Ngọc Châm của đội Kỳ Duyên. Trái ngược với lời quảng cáo từ nhà sản xuất, The Look năm nay diễn ra với tình tiết nhạt dần đều.

Chẳng mấy ai quan tâm đến kết quả, chẳng mấy ai vỡ òa vì cô gái sinh năm 1992 nhận giải thưởng cao nhất. The Look 2017 khép lại trong sự nhàm chán, nhạt nhẽo đến cạn lời. So với phiên bản "anh em sinh đôi", chương trình này xứng danh với tên gọi "ao làng".

Chất lượng thí sinh không cao

Nếu như The Face 2 mùa đầu tiên lên sóng với dàn chân dài xinh đẹp thì The Look lại gây bất ngờ khi đưa vào chương trình 6 cô gái không có sự vượt trội về chiều cao.

Trừ thí sinh Thùy Dung có chiều cao 1m71 (con số do ban tổ chức đưa ra) thì các thí sinh còn lại gây hoang mang cho khán giả khi thấp hơn dàn huấn luyện viên Minh Tú - Phạm Hương - Kỳ Duyên từ nửa cho đến 1 cái đầu.

Khi diện trang phục ôm sát, khoe vóc dáng, các thí sinh còn khiến khán giả bất ngờ với phần đùi to, thô. Nhược điểm về hình thể là điều khó có thể bỏ qua khi nhắc đến các thí sinh The Look.

Minh Tú.

Kỳ Duyên.

Phạm Hương.

Đa phần 6 thí sinh đến từ các đội Phạm Hương - Kỳ Duyên - Minh Tú đều không phải người mẫu chuyên nghiệp. Họ là những hot facebooker, có lượng người theo dõi trên mạng xã hội cao. Tuy nhiên, con đường đi từ gương mặt hot girl đến vẻ đẹp thương hiệu rất gian nan.

Việc sở hữu gương mặt xinh xắn chưa đủ giúp các cô gái Vũ Ngọc Châm, Ngọc Dung, Phương Linh, Thu Thùy, Cát Tiên, Thùy Dung bật lên được. Các cô gái thiếu kỹ năng khi làm mẫu quảng cáo, vậy nên chuyện thi thố xong, có kết quả Quán quân rồi mà dấu ấn để lại vẫn nhàn nhạt là điều khó lòng tránh khỏi.

Các thí sinh Cát Tiên, Phương Linh, Ngọc Dung, Vũ Ngọc Châm trong tập cuối của "The Look 2017".

Một điều khá hài hước là ban tổ chức The Look dường như có tính toán cao siêu đến mức chẳng ai hiểu nổi. Nhắc lại chuyện The Face 2017, ở chương trình này đơn vị sản xuất đã mời huấn luyện viên Lukkade của Thái Lan đến làm người tuyển chọn thí sinh The Look.

Thí sinh nào muốn thi The Face thì ở lại với các đội Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy. Thí sinh nào cảm thấy mình phù hợp với The Look hơn thì đi theo Lukkade đến The Look.

Lukkade và dàn thí sinh chân dài trước đây bỗng dưng biến mất không dấu tích.

Rõ ràng, thời điểm ấy, các cô gái gồm: Hồng Diễm, Thư Dung, Mỹ Huyền, Thùy Dung, Kim Nhung, Khánh Phương, Anh Thư, Ngọc Dung đã ghi tên mình vào danh sách thí sinh The Look.

Vậy mà đến khi The Look chính thức lên sóng, Lukkade lẫn hơn 2/3 cô gái được chọn ban đầu đều biến mất. Chẳng hiểu sự dụng tâm tuyển chọn chân dài của ban tổ chức The Look trong những ngày đầu là gì?

Vì sao lại để Lukkade tuyển chọn chân dài rồi cuối cùng cho phát sóng với dàn thí sinh chân-ngắn-chẳng-liên-quan mấy? Hay là vì cách tổ chức quá nhập nhằng nên các thí sinh cũ đã bỏ cuộc sớm?

Thử thách nhàm chán

The Look mùa đầu tiên xoay quanh chủ đề The Hair, do một thương hiệu tài trợ. Vì không phát sóng trên truyền hình nên yếu tố tài trợ, thương hiệu được The Look sử dụng khá mạnh tay.

Hầu như trong mỗi tập phát sóng, hình ảnh và thông điệp của thương hiệu đều xuất hiện với mật độ dày đặc. Bất cứ khi nào có điều kiện, ekip sản xuất đều nhét thương hiệu vào.

Thông điệp và hình ảnh của nhà tài trợ xuất hiện dày đặc trong "The Look 2017".

Hẳn nhiên, nhà tài trợ bỏ tiền ra sản xuất chương trình truyền hình thì họ có quyền can thiệp vào nội dung. Dẫu vậy, sự can thiệp quá mạnh bạo khiến cho The Look mất đi tính giải trí, sáng tạo đơn thuần.

Xem 4 tập phát sóng, cảm tưởng như The Look là 1 phiên bản TVC có thời lượng kéo dài của nhà tài trợ. Yếu tố thương hiệu được đặt trên cao, vậy nên những thử thách đặt ra cho thí sinh cũng nhàn nhạt, quanh đi quẩn lại một màu mà chẳng có đột phá gì.

Làm chương trình giải trí, quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ, kích thích sự chờ đợi, tò mò của khán giả. Nhưng The Look huỵch toẹt ra là quảng cáo cho sản phẩm, khó có thể mang lại những tiếng trầm trồ ngạc nhiên xen lẫn thích thú từ người xem.

Thử thách nhạt nhẽo, nhàm chán là điều dễ dàng thấy ở chương trình này.

Ở tập 1, các cô gái thực hiện thử thách làm tóc trên xe ô tô, sau đó họ bước ra phố và chụp ảnh ngẫu hứng. Sự cẩu thả, nhạt nhẽo thể hiện trong từng bối cảnh chụp ảnh. Thử thách qua loa, thí sinh thể hiện nhàm chán, khó có thể so bì với The Face hay Vietnam's Next Top Model.

Đến tập 2, các cô gái được yêu cầu phải chụp ảnh cùng 1 chiếc đệm lò xo. Vậy là cứ hết người này đến người khác thay phiên nhau bật nhảy và chụp ảnh.

Có cô gái may mắn chụp ảnh khi thời tiết còn dễ chịu, có cô gái lại xui xẻo chụp ảnh giữa cơn mưa tầm tã. Chụp xong, đâu lại vào đấy, người quyết định thắng thua là vị nhiếp ảnh gia được mời tới chương trình.

Quán quân Vũ Ngọc Châm.

Đến tập 3 và 4, thử thách dành cho các thí sinh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Quanh đi quẩn lại chỉ là câu chuyện chụp ảnh, quay clip theo phong cách beauty blogger để quảng bá cho sản phẩm của nhà tài trợ.

Những thử thách này không phải là chẳng chỉn chu, chỉ có điều nó quá nhàm chán và đã xuất hiện quá nhiều ở The Face, Vietnam's Next Top Model các mùa. Đã thế, cách thể hiện của nó còn đơn giản, thiếu kịch tính hơn rất nhiều.

Vậy nên đến khi tập 4 - tập cuối cùng lên sóng, chẳng có mấy ai nhắc đến thành tích mà các cô gái đã đạt được hay trầm trồ vì những giây phút xuất thần của họ.

Đến cả Vũ Ngọc Châm - Quán quân The Look cũng nhàn nhạt ra về, bởi có gì để nhớ đến các thí sinh ngoài những thử thách nhạt nhẽo, nhàm chán đâu!

Lùm xùm huấn luyện viên, thí sinh bị đè bẹp

Dẫu vậy, 4 tập vừa lên sóng của The Look vẫn có yếu tố giải trí nhất định, điều này nằm ở 3 vị huấn luyện viên trẻ tuổi: Minh Tú - Phạm Hương - Kỳ Duyên.

Suốt cả hành trình tìm kiếm vẻ đẹp thương hiệu, khán giả chỉ quan tâm tới chuyện Kỳ Duyên bị Phạm Hương - Minh Tú "ăn hiếp" thế nào, Minh Tú có phát ngôn gây sốc ra sao và Phạm Hương đóng vai "chị đại" thân thiện có đạt chuẩn?

Thử thách chán, thí sinh nhạt nhòa, nhưng bù lại Kỳ Duyên - Minh Tú - Phạm Hương rất chịu khó "vỗ mặt" nhau. Minh Tú vẫn giữ vững phong độ khi tập phát sóng nào cũng có phát ngôn gây sốc.

Phạm Hương chẳng những đóng vai hiền lành, thân thiện mà còn chọc cười khán giả bởi màn nói tiếng Anh sai ngữ pháp hoàn toàn.

Riêng Kỳ Duyên, cô trở thành con cờ câu khách đắc lực của ban tổ chức The Look khi từ vị thế đàn em bị ăn hiếp, bỗng chốc vùng lên và giành chiến thắng trước các đàn chị.

Đội Minh Tú.

Đỉnh điểm của rắc rối nằm ở tập cuối cùng, khi Lan Khuê - người trước đó từng có mâu thuẫn với Minh Tú, Phạm Hương tham gia The Look với vai trò giám khảo khách mời. Vừa xuất hiện, Lan Khuê đã làm dậy sóng chương trình tưởng chừng như sắp ngủ quên trên sự nhàm chán này.

Ban đầu, Lan Khuê được giao vai trò chọn ra đội chiến thắng trong các đội Minh Tú - Phạm Hương - Kỳ Duyên, nhưng cuối cùng Lan Khuê quyết định không trao chiến thắng cho bất kỳ đội nào cả.

Lý do Lan Khuê đưa ra là các đội đều chưa xuất sắc, thà giữ kết quả hòa để tất cả các thí sinh đều được ở lại chứ nhất quyết không tìm ra người thắng cuộc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ý tốt của Lan Khuê đã nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng khi ban tổ chức The Look quyết định thay đổi luật chơi. Ấy là để Lan Khuê nắm giữ quyền loại người thay cho 3 vị huấn luyện viên.

Vừa nghe tới đây, Phạm Hương lập tức yêu cầu ngừng quay để triệu tập cuộc họp ekip với khách mời Lan Khuê. Phạm Hương tức giận nói rằng vì sao lại trao quyền loại người cho Lan Khuê, trong khi các mentor như Minh Tú - Kỳ Duyên - Phạm Hương lại chẳng làm được việc này.

Đội Kỳ Duyên.

Bị vỗ mặt công khai, Lan Khuê thẳng thừng chê Phạm Hương là: "Trung tâm của mọi rắc rối". Thế là cuộc chiến The Look từ chỗ giành đất cho thí sinh tỏa sáng bất ngờ đổi chiều, tập trung mọi sự chú ý vào các huấn luyện viên và giám khảo khách mời.

Đội Phạm Hương.

Khi sản xuất chương trình giải trí, khó tránh khỏi việc các producer - đạo diễn thêm thắt chiêu trò. Với The Look, chiêu trò hoàn toàn được đẩy vào huấn luyện viên, các thí sinh đáng lý ra phải được tỏa sáng, nay lại bị đè bẹp bởi hào quang của Minh Tú - Kỳ Duyên - Phạm Hương.

Cách làm này không phải là mất tác dụng, tuy nhiên nó ngược ngạo và chẳng khiến người xem lưu tâm đến kết quả chương trình. Thậm chí, thông tin và hành trình chiến thắng của Quán quân Vũ Ngọc Châm cũng bị xem nhẹ một cách khác thường.

The Look 2017 đã khép lại bết bát, kém hấp dẫn như chính lời nhắn nhủ đầy sâu cay của huấn luyện viên Minh Tú: "Cuối cùng cũng xong một bộ phim hài"!