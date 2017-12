Kỳ Duyên: "Quán quân The Look chỉ có một người, đó là Vũ Ngọc Châm!"

Kỳ Duyên vừa gây ấn tượng đến khán giả với chiến thắng cuối cùng - hoàn thiện chuỗi chiến thắng không ngừng nghỉ tại "The Look Vietnam" - phiên bản "The Hair".

Dù là "lính mới", chạm trán với 2 HLV kỳ cựu là Phạm Hương, Minh Tú nhưng Kỳ Duyên đã thực sự tỏa sáng, đưa học trò Vũ Ngọc Châm lên ngôi Quán quân sau 4 tập thử thách. Cùng trò chuyện nhanh với Kỳ Duyên sau những thành công khi lần đầu ngồi ghế HLV.



Kỳ Duyên

Kỳ Duyên cảm nhận thế nào về chiến thắng của mình ở "The Hair"?

Tất nhiên điều đầu tiên là vui, tiếp nữa là hạnh phúc vì đây là chiến thắng của team Kỳ Duyên chứ không phải riêng mình Duyên. Duyên rất tự hào về hai thí sinh của team mình, xin được cám ơn BTC cũng như ekip luôn ở bên cạnh để hỗ trợ Duyên.

Việc thắng toàn bộ show, không thua trận nào có vẻ khiến 2 HLV còn lại không phục. Phạm Hương thì mỉm cười ẩn ý, Minh Tú thì nói bóng gió đây như một bộ phim hài. Bạn nghĩ sao về điều này?

Mỗi huấn luyện viên đều có những suy nghĩ và quan điểm riêng, Duyên luôn tôn trọng mọi ý kiến cá nhân. Chiến thắng của team Kỳ Duyên ở đây không phải cho Duyên quyết định mà do BGK và nhãn hàng.

Về việc HLV Minh Tú nói bóng gió là phim hài thì chỉ là bóng gió, khi nào nói rõ trực tiếp thì mới là điều mình đáng suy nghĩ.

Bạn đánh giá sao về Vũ Ngọc Châm với chiến thắng này?

Châm là một cô gái có tố chất, thông minh và rất sáng khi lên hình. Châm luôn hiểu, bắt nhịp rất nhanh chóng những gì mà Duyên truyền đạt cho Châm.

Từng bước từng bước Châm luôn cố gắng hoàn thành từng thử thách một cách tốt nhất. Vậy nên Quán quân được chọn ra là người có sự thể hiện trọn vẹn qua các phần thi.

Vũ Ngọc Châm

Nếu mọi người bảo Kỳ Duyên được ưu ái một cách rõ rệt, hay có tin đồn mua giải, bạn nghĩ sao?

Đấy là trong câu hỏi có chữ "nếu" nhé (cười), nhưng nếu là Duyên thì Duyên nghĩ bản thân mình không được ưu ái gì.

Còn về việc tin đồn mua giải thì Duyên chắc không đủ khả năng. Như Duyên được biết HLV Phạm Hương từng có 2 năm làm việc với nhãn hàng tài trợ chương trình, HLV Minh Tú cũng vừa hợp tác với nhãn hàng cách đây không lâu.

Nên nếu ưu ái chắc chắn nhãn hàng sẽ ưu ái cho 2 HLV trên chứ không phải là Duyên. Bản thân Duyên tin có sự công bằng ở đây.

Tập cuối chọn Quán quân có vẻ hơi gượng ép, không có thêm thử thách, quay vội vàng, bạn có ý kiến gì về điều này?

Duyên nghĩ với 3 thử thách cũng đã đủ để chọn ra quán quân rồi vì "The Look", phiên bản "The Hair" cũng là một chương trình khá nhỏ, vậy nên tập cuối như vậy Duyên thấy khá ngắn gọn xúc tích, không rườm rà, dù có nhiều đoạn bị cắt bỏ.

Team Kỳ Duyên

Linh Rin được giải thưởng giống Quán quân, bạn nghĩ sao về vấn đề này, bạn có thấy bất công không? Bạn có nghĩ nếu Linh Rin không rút lui thì team bạn không có cơ hội làm Quán quân?

Linh được giải thưởng nhờ nhãn hàng nên Duyên không có ý kiến gì, tuy nhiên Quán quân "The Look" chỉ có 1 là Vũ Ngọc Châm mà thôi.

Câu hỏi là "Nếu Linh không rút lui", nhưng thực ra là Linh đã rút rồi nên giờ có nói cũng không còn ý nghĩa gì. Duyên chỉ cảm thấy mình may mắn vì được làm việc, sống hết mình với chương trình.

Cảm ơn Kỳ Duyên và chúc mừng bạn với chiến thắng tại "The Look"!