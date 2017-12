CK The Look như "vỡ chợ": Bức xúc yêu cầu tắt máy quay, thí sinh đá xoáy huấn luyện viên

Tối qua (10/12), chung kết The Look Việt Nam đã diễn ra với nhiều khúc mắc, xung đột gay cấn giữa cả huấn luyện viên, khách mời và thí sinh.



Bị chê kém sang, thí sinh đá xoáy huấn luyện viên

Chưa có mùa thi nào mà thí sinh lại mạnh bạo với huấn luyện viên như The Look năm nay.

Cụ thể, khi tham gia phần thi nhảy và tạo dáng với tóc để quay clip viral theo phong cách sport chic, thí sinh Dung Doll (đội Kỳ Duyên) bị Minh Tú chê là over quá mức: "Từ gợi cảm tới phản cảm cách nhau có chút xíu. Dung Doll không phải gợi cảm mà bị over quá mức rồi. Nó không có sang, nhìn như vũ công trong quán bar vậy".

Dung Doll chán nản khi nghe Minh Tú nhận xét

Không chịu kém miếng, Dung phản bác: "Quyến rũ là việc trời sinh rồi và đó là điểm mạnh của tôi".

Không những vậy, Dung Doll còn đá xoáy Minh Tú: "Nếu nói tôi over thì chính chị Minh Tú tại Asia Next Top Model cũng bị nhận xét là over đó thôi".

Minh Tú đòi tắt máy quay để chất vấn giám đốc thời trang

Tới phần thi thứ hai là quay clip viral theo phong cách men swear, thí sinh Cát Tiên đội Minh Tú đã bị đổi đồ sang một bộ trang phục rườm rà. Bất ngờ vì điều này, Cát Tiên đã bật khóc.

Cát Tiên bật khóc

Bực mình, Minh Tú đã gọi hẳn giám đốc thời trang Kye Nguyễn ra để đối chất. Cô còn gắt: "Dẹp hết tất cả máy quay đi để tôi nói chuyện một lần. Tại sao lại đổi đồ thí sinh của tôi ngay sát nút như thế?

Đây là cuộc thi, lại rất căng thẳng rồi. Dù thi không thắng cũng phải để người ta tỏa sáng để tìm cơ hội khác".

Chất vấn giám đốc thời trang

Hiểu được tâm lí Minh Tú, Kye Nguyễn đã mau chóng đổi cho Cát Tú một bộ đồ khác mà không phản ứng gì.

Phạm Hương chống đối Lan Khuê, đòi họp kín

Trong tập chung kết này, Lan Khuê sẽ là giám khảo khách mời chọn ra người chiến thắng. Tuy nhiên, vì không thấy có thí sinh nổi bật hẳn nên Lan Khuê quyết định không chọn ai chiến thắng. Chính vì thế, host Gil Lê yêu cầu tất cả thí sinh đều phải vào vòng loại dưới sự đánh giá lần nữa của Lan Khuê.

Điều này khiến Phạm Hương phật lòng. Không đợi Lan Khuê nói, cô vội triệu tập họp kín và yêu cầu: "Vào đây, không xét gì hết. Mình là mentor để làm gì?".

Phạm Hương đùng đùng bỏ đi

Trước tình huống này, Lan Khuê chỉ biết cười trừ và nói nhỏ: "Trung tâm của mọi rắc rối".

Khiến Lan Khuê ngán ngẩm

Chỉ biết cười trừ

Thí sinh tự rút lui vì thấy không công bằng

Sau cuộc họp, Lan Khuê buộc phải chọn ra đội chiến thắng. Cô đã quyết định trao chiến thắng đó cho đội Kỳ Duyên.

Chính vì thế, Kỳ Duyên một lần nữa phải loại trừ một trong hai thí sinh của hai đội còn lại.

Tuy nhiên, trong vòng loại trừ, chưa kịp để Kỳ Duyên nói thí sinh Phương Linh của đội Phạm Hương đã ngắt lời và tự động xin rút lui vì "Tôi thực sự cố gắng, nhưng lại không được nhìn nhận. Và sự nhìn nhận này lại đến từ một người mà tôi nghĩ là công bằng (ý nói Lan Khuê)".

Phương Linh bị nhắc nhở vì coi thường Kỳ Duyên

Nhà sản xuất đã yêu cầu Phương Linh tôn trọng ý kiến của Kỳ Duyên nên trước khi ra về cũng phải đứng lại nghe Kỳ Duyên nhận xét.