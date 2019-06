Tháng 6 đổ lửa: Nắng nóng hoành hành khắp thế giới, nhiều nơi lật đổ kỷ lục nhiệt trước đó

Theo tin tức mới nhất trên Washington Post, châu Âu chuẩn bị hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội, có khả năng phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ trong lịch sử tại nhiều nơi của châu lục này.

Thông tin dự báo thời tiết mới nhất cho hay, sóng nhiệt đạt cực đại dự kiến sẽ tràn vào châu Âu từ thứ Tư đến thứ Sáu (26-28/6). Vùng nắng nóng trải rộng từ Tây Ban Nha đến Ba Lan khiến nhiệt độ tăng từ 11 đến 17 độ C so với bình thường, cụ thể, nhiệt độ trong đợt nắng nóng này có thể lên đến từ 35 đến 40 độ C.

Châu Âu sắp trải qua đợt nắng nóng "địa ngục". Ảnh: WeatherBell

Những đợt nắng nóng đầu hè có thể đặc biệt gây chết người, vì mọi người vẫn chưa có thời gian để thích nghi với nhiệt độ cao hơn. Người lớn tuổi, người vô gia cư và những người không có điều hòa rất dễ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.



Dự báo, một số nơi còn nóng hơn, đặc biệt là trong các thành phố nơi hiệu ứng "đảo nhiệt" từ nhựa đường và bê-tông làm tăng nhiệt độ.

Pháp: Mức nhiệt "chưa từng chứng kiến trong tháng 6"

Mika Rantanen, một nhà khí tượng học Phần Lan, sau khi dự báo cường độ sức nóng của đợt nắng nóng trải này đã nhận định là "chưa từng chứng kiến trong tháng 6" tại Pháp.

Người dân tụ tập tại đài phun nước Trocadero, Paris, Pháp. Ảnh: Samuel Boivin/NurPhoto/Getty

Tại Paris, nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C trong suốt đợt nắng nóng kéo dài 3 ngày tại châu Âu. Thủ đô Paris, cùng với hơn một nửa nước Pháp, đang ở trong tình trạng báo động màu cam, mức cao thứ hai trong thang nhiệt của quốc gia này. Thang đo được thiết lập ngay sau đợt nắng nóng mùa hè năm 2003, khiến 15.000 ca tử vong.

Đáng sợ hơn, nhà khí tượng học người Pháp Gillaume Woznica, dự báo, ở một vài nơi của Pháp, nhiệt độ sẽ tăng đỉnh điểm lên đến 45 độ C vào ngày 28/6.

Mức nhiệt khủng khiếp này vượt qua mốc cũ là 44,1 độ C năm 2003, để trở thành mức nhiệt kỷ lục quốc gia của Pháp.

Đức: Hàng nghìn người mất mạng vì nắng nóng

"Địa ngục đang đến!" là nhận định trên Tweet của Silvia Laplana, nhà khí tượng học Tây Ban Nha về đợt nắng nóng sắp diễn ra trên châu Âu.



"Sóng nhiệt là kẻ giết người thầm lặng. Sóng nhiệt ở châu Âu năm 2003 đã gây ra 70.000 ca tử vong. Riêng mùa hè nóng nực ở Đức nắm 2018 đã gây ra ít nhất 1000 ca tử vong." - Stefan Rahmstorf , một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Potsdam (Đức) cho biết.

Mọi người nhớ bổ sung đầy đủ nước trong những ngày hè gay gắt. Ảnh minh họa: Getty

Nếu nhiệt độ tăng mạnh mẽ như thế, thành phố Potsdam ở phía Đông Bắc nước Đức đang là nơi có tháng 6 nóng nhất trong lịch sử quốc gia này.

Nhiệt độ cao nhất có khả năng xảy ra trên khắp miền Tây và trung tâm lục địa châu Âu. Người dân các nước như Tây Ban Nha, Pháp dự kiến sẽ phải chống chịu với cái nắng với nhiệt độ thấp nhất là 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Dự báo, vào ngày 28/6, mức nhiệt kỷ lục tại Madrid, Tây Ban Nha sẽ đạt 40,6 độ C - đây sẽ là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này.

Đợt nắng nóng này tiếp tục hoành hành ở các quốc gia khác như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Ireland... khiến nhiệt độ tăng lên kỷ lục.

Năm 2019: Năm của những kỷ lục đáng sợ

Từ trước đến nay, mùa hè thường mát mẻ và hay có mưa, BBC cho biết. Nhưng kể từ khi bước sang thế kỷ 21, những mùa hè nóng nhất kể từ năm 1500 sau Công nguyên ở châu Âu đều rơi vào các năm (sắp xếp theo độ nóng giảm dần): 2018, 2010, 2003, 2016, 2002.

Theo dự báo của các nhà khoa học, dưới tác động của El Nino, 2019 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử, do đó, mùa hè 2019 sẽ là mùa khắc nghiệt nhất so với các năm, nhiều nơi sẽ hứng chịu nắng nóng gay gắt, sóng nhiệt, hạn hán...

Một thực tế dễ dàng nhận thấy là mùa hè tại nhiều nơi trên thế giới phải liên tiếp hứng chịu những mức nhiệt nóng kỷ lục. Nắng nóng, sóng nhiệt đang có tác động vô cùng lớn đến tính mạng con người và kinh tế của cả thế giới.

Riêng tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết: Vào tháng 4/2019 tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam với nhiệt độ lên tới 43,4 độ C.

Bước vào tháng 6, nhiều nơi trên cả nước đã phải trải qua các đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao trên 40 độ C.

Dự báo, mùa hè 2019 sẽ là mùa khắc nghiệt nhất so với các năm. Ảnh minh họa: Internet

Nói về tình hình nắng nóng trên toàn thế giới, Newscientist cho biết đầu năm 2019 xác lập 35 kỷ lục về nắng nóng, trong đó, Australia là nước ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ nhất. Đơn cử có thành phố Port Augusta (nam Australia) có mức nhiệt khủng khiếp: 49,5 độ C.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thông tin, một sự kiện El Nino mạnh từ năm 1997 đến năm 1998 đã cướp đi 24.000 sinh mạng trên toàn cầu, gây thiệt hại kinh tế lên đến 34 tỷ USD.



Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Geophysical Research Letters, tác động của El Nino đã nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây vì sự ấm lên toàn cầu, khiến nhiều nơi nắng nóng, hạn hán khủng khiếp.



Trong những ngày nắng nóng, bạn và gia đình chú ý bổ sung nước, hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nếu không có việc quá quan trọng, hãy giữ cho người già và trẻ nhỏ ở nơi mát mẻ. Chúc bạn và người thân mạnh khỏe!

Bài viết sử dụng nguồn: Washington Post

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.