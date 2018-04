Syria bắn hạ 71 tên lửa Mỹ-Anh-Pháp: Nga phóng đại hay “màn dạo đầu” của Washington?

1. Ngày 14.04.2018, Mỹ, Anh và Pháp tiến hành chiến dịch tấn công tên lửa vào Syria từ chiến hạm, máy bay chiến đấu và các máy bay ném bom chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mô tả cuộc không kích "khó khăn hơn" so với cuộc không kích năm 2017 vào căn cứ sân bay quân sự Shayrat. Tại thời điểm này không có kế hoạch tấn công trên chiến trường Syria.

"Tôi muốn cuộc tấn công này có hiệu quả và số lượng khác hẳn so với năm 2017. Năm ngoái, Mỹ tiến hành không kích đơn lẻ vào một mục tiêu. Trọng tâm là những chiếc máy bay liên quan đến cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria tháng 04.2017”.



Theo ông Mattis: “Đêm ngày 14.04.2018, Mỹ phối hợp với hai đồng minh không kích trên nhiều địa điểm, khiến chính quyền Syria suy giảm về khả năng nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học.

Cơ sở hạ tầng quan trọng nhất đã bị phá hủy, đây là một thất bại lớn cho chế độ Syria. Chính quyền Damascus sẽ mất nhiều năm nghiên cứu và phát triển dữ liệu, thiết bị chuyên dụng và những phiên bản của vũ khí hóa học đắt tiền”.



Tướng Mattis khẳng định trong cuộc họp báo, cuộc không kích không chỉ là một thông điệp mạnh mẽ cho chế độ Damascus rằng mọi hành động sẽ không được dung thứ, mà còn gây thiệt hại tối đa, không có sự rủi ro đối với dân thường vô tội .

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai giải thích, quyết định tấn công Syria là vì lợi ích cho quốc gia. Theo ông, Nga và Iran đã hỗ trợ chính phủ Assad tiến hành cuộc tấn công hóa học tại thành phố Douma ngày 07.04.2018 là nguyên nhân của vụ tấn công này. Nhưng không có bằng chứng hay kết quả điều tra xác nhận những cáo buộc này của tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng cũng phớt lờ việc các nhà điều tra OPCW đến Syria ngày 11.04 để tiến hành vụ điều tra tấn công Douma nhưng chưa đến thăm khu vực này. Tổng thống Mỹ bỏ qua sự kiện này.

2. Sau cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp, tổng tham mưu trưởng quân đội Syria cho biết: Mỹ, Anh và Pháp phóng 110 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria. Nhưng hầu hết trong số đó bị lực lượng phòng không Syria đánh chặn. Quân đội Syria cho biết, các sân bay quân sự hầu như không bị thiệt hại bởi chiến dịch tấn công đường không.

South Front dẫn nguồn một sỹ quan phòng không cho biết: Quân đội Syria không có bất cứ tổn thất nào đáng kể, cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp đã bị đẩy lùi.

3. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết: không quân, hải quân liên minh dã phóng 103 tên lửa hành trình tomahawk và tên lửa không đối đất. 71 quả tên lửa bị phòng không Syria đánh chặn thành công. Quân đội Nga cung cấp danh sách các mục tiêu với các chi tiết bổ sung về cuộc không kích và những diễn biến:



- 4 tên lửa tấn công sân bay Quốc tế Damascus. Tất cả các tên lửa này đều bị bắn hạ.

- 12 tên lửa tomahawks bắn vào sân bay quân sự Al-Dumayr. Tất cả các tên lửa này đều bị hạ.

- 18 tên lửa tấn công sân bay quân sự Baly. Tất cả các tên lửa này đều bị bắn hạ.

- 12 tên lửa tấn công sân bay quân sự Shayarat. Tất cả các tên lửa này đều bị bắn hạ.

- 9 tên lửa tấn công vào sân bay quân sự Mezzeh. 5 tên lửa bị bắn hạ, 4 tên lửa nổ trong khu vực mục tiêu nhưng không gây thương vong.

- 16 tên lửa tấn công sân bay quân sự tỉnh Homs. 13 trong số đó bị bắn hạ.

- 30 tên lửa tấn công các mục tiêu quanh khu vực Barzah và Jaramani thuộc ngoại ô thành phố Damascus. 7 tên lửa bị đánh chặn.

5. Lầu Năm Góc tổ chức một cuộc họp báo cung cấp toàn cảnh của sự kiện. Theo đại diện của Lầu Năm Góc, Mỹ và các đồng minh phóng 105 tên lửa Tomahawk và các tên lửa không đối đất vào các căn cứ "vũ khí hóa học" của chính phủ Assad.

Những phương tiện mang, phóng đã tham gia nhiệm vụ không kích:

Tàu tuần dương USS Monterey CG61 phóng 30 tên lửa hành trình Tomahawk từ Biển Đỏ.

Tàu USS Laboon DDG58 phóng 7 tên lửa hành trình Tomahawk từ Biển Đỏ.

USS Higgins DDG76 phóng 23 tên lửa hành trình Tomahawk từ Vịnh Ba Tư.

USS John Warner SSN785 phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk từ Địa Trung Hải.

Tàu khu trục của Pháp LANGUEDOC đã phóng 3 tên lửa Storm Shadow / SCALP EG (Hải quân Pháp được gọi là tên lửa "Missile de Croisìere Naval") từ Địa Trung Hải.

Các máy bay ném bom chiến lược B-1B phóng 19 tên lửa hành trình trên không AGM-158 JASSM (tên lửa hành trình không đối đất).

Các máy bay tiêm kích Typhoon và Tornado của Anh phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow / SCALP EG.

Các máy bay Rafel và Mirage của Pháp phóng 9 tên lửa hành trình Storm Shadow / SCALP EG.

Theo Lầu Năm Góc, các mục tiêu của cuộc tấn công đã được thực hiện bao gồm:

76 tên lửa đánh "Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển khoa học Barzah".

22 tên lửa đánh "Hầm ngầm Shinshar cung cấp vũ khí hóa học".

7 tên lửa đánh "Hầm ngầm và cũng là kho chứa vũ khí hóa học Shinshar".

Các địa điểm bị tiến công trong chiến dịch không kích của liên quân Mỹ, Anh, Pháp - ảnh Lầu Năm Góc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học Barzah. Ảnh South Front

Theo thông tin từ bộ Quốc phòng Nga, không quân, hải quân Mỹ và đồng minh đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa không đối đất AGM – 158 JASSM phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-1B, F-15 và F-16. Máy bay Tornado không quân Anh bắn 8 tên lửa hành trình Scalp EG cùng máy bay Rafael của Pháp.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, Moscow sẽ nghiên cứu cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria và các nước khác để đáp trả những chiến dịch không kích của Mỹ.

7. Nga yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo ở Syria. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia tuyên bố trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng Mỹ và các đồng minh đã vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc và mọi nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ông cũng mô tả cuộc không kích ở Syria là "một sự xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền."

Phía Mỹ tuyên bố Mỹ và các đồng minh đã trừng phạt "nhà độc tài Assad" vì sử dụng vũ khí hóa học ở Douma. Nhưng Mỹ cũng không đưa ra các chứng minh được trách nhiệm của chính quyền Syria vì những chứng cứ đó theo Mỹ là do cơ quan tình báo CIA lấy được và nó là bí mật.

Theo yêu cầu của Nga, Hội đồng bảo an đã nhóm họp để thông qua dự thảo do phía Nga đề xuất. Nhưng dự thảo Nghị quyết thất bại, Tám quốc gia bỏ phiếu chống. Bốn quốc gia bỏ phiếu trắng là Peru, Kazakhstan, Ethiopia và Guinea. Chỉ có Bolivia và Trung Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết.

8. Tổng kết những phát triển gần đây theo phiên bản của Lầu Năm Góc cho thấy vấn đề chính: 76 tên lửa đã đánh thiệt hại nặng, gần như phá hủy hoàn toàn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah.

Nếu những tuyên bố của Nga là đúng, để lại câu hỏi "Làm thế nào" Syria lại có thể làm được như vậy trước đòn tấn công của liên quân Mỹ-Anh-Pháp? Các chuyên gia SouthFront cho rằng, Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến tiên tiến (EW), giấu kín các mục tiêu hoặc tạo tín hiệu giả chống lại hệ thống tự dẫn của các tên lửa hành trình thông minh.

Đây là một hệ thống khí tài hoàn toàn mới, khiến tên lửa phía tấn công không thể tìm được mục tiêu (ảnh kỹ thuật số), làm chậm tốc độ bay để lực lượng phòng không đối phương phát hiện và tiêu diệt.

Nga và Iran có thể đã cung cấp cho các sở chỉ huy tiền phương phòng không quân đội Syria cơ sở dữ liệu về tọa độ và tốc độ bay của tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất, rất quan trọng đối với các tên lửa phòng không.

Theo một số chuyên gia khác, cuộc tấn công tên lửa hành trình của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo vào Syria đóng vai trò trinh sát hỏa lực.

Đây là một cuộc tập trận bằng đợt tấn công quy mô lớn vào Syria với tên lửa hành trình để cho một đợt tấn công quy mô lớn khác, nhằm vào Syria và Iran , với sự tham gia của cả khối NATO và Israel. Có thể hiểu lý do này do các cuộc tấn công tên lửa tomahawk đều bắt đầu từ Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư, tương đối gần với Iran.

Điều đó được hiểu, Mỹ muốn tìm kiếm các thông tin về hệ thống phòng không của Iran và cuộc tập trận này giúp Mỹ và Israel có thể tìm được lỗ hổng phòng không của Syria, Iran cùng lúc cho một chiến dịch có tính quyết định.

Bằng một cuộc tấn công quy mô lớn với hàng nghìn tên lửa. Liên minh NATO và Isael có thể hủy diệt cả Syria và Iran trong một cuộc tập kích đường không với tên lửa hành trình tomahawk và các tên lửa, bom có điều khiển.

9. Ngày12.04.2018, SouthFront phân tích 4 kịch bản chính về khả năng leo thang có thể có ở Syria. Đó là:

- Cuộc không kích PR do khối do Mỹ lãnh đạo;

- Cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, không có phản ứng quân sự từ phía Nga;



- Một cuộc không kích lớn của liên minh quân sự với một phản ứng hạn chế của Nga để bắt đầu một cuộc chiến tranh khu vực trong bình diện vũ khí thông thường

- Một chiến dịch quân sự toàn diện của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, đòn đáp trả từ phía quân đội Nga dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực hoặc toàn cầu.

Tình hình diễn biến ngày 14.04 gần với Kịch bản 1. Nhưng với khối lượng tên lửa và các nước tham gia, khó có thể nói đây là một chiến dịch không kích PR của tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có thể tác chiến điện tử của Nga và sự tham gia của Iraq đã đẩy cuộc không kích trở về với Kịch bản 1 hoặc chính Mỹ thực hiện như vậy.