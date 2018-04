Sau khi tiêm vắc xin ComBE Five, trẻ thường gặp phản ứng gì?

Do phía Hàn Quốc ngừng sản xuất vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem phòng các bệnh bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.

Vì vậy, Bộ Y tế đã quyết định sử dụng vaccine ComBE Five của Ấn Độ để thay thế.

Trước khi triển khai trên toàn quốc vào tháng 6, vaccine ComBE Five sẽ được triển khai trước tại 4 tỉnh Hà Nam, Bình Định, Kon Tum, Đồng Tháp để có thêm kinh nghiệm triển khai trên diện rộng tại hơn 11.000 điểm tiêm chủng.

Đài THVN đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các thắc mắc của các phụ huynh xung quanh loại vaccine mới này và chương trình tiêm chủng mở rộng với hai vị khách mời: PGS. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Vaccine ComBE Five đạt cả tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia

Đó là khẳng định của PGS. TS Trần Như Dương. Ông cho biết, vaccine ComBE Five do công ty Biological E (Ấn Độ) sản xuất. Đây là vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thẩm định về chất lượng và đạt tiêu chuẩn thẩm định của WHO từ năm 2012.

Được biết, để đạt được tiêu chuẩn chất lượng thẩm định của WHO, các vaccine phải trải qua những kiểm định rất nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, vaccine ComBE Five cũng được đánh giá tính an toàn tại Việt Nam, đã được Bộ Y tế nghiệm thu và cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

Như vậy, vaccine ComBE Five đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và chất lượng quốc gia, cũng như đầy đủ cơ sở pháp lý tại Việt Nam để chính thức lưu hành và đưa vào sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Phản ứng thường gặp sau khi trẻ tiêm vaccine ComBE FIVE:

PGS. TS Trần Như Dương cho biết, vaccine ComBE Five có hồ sơ an toàn rất tốt. Hiện trên thế giới đã sử dụng hơn 400 triệu liều ở 43 quốc gia khác nhau, trong đó có nhiều quốc gia đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng của mình.

Tại Ấn Độ - quốc gia sản xuất vaccine ComBE Five - cũng đang sử dụng vaccine này trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Ấn Độ và đã sử dụng được khoảng 130 triệu liều.

Qua báo cáo của Ấn Độ và của các quốc gia có sử dụng vaccine này, qua đánh giá tính an toàn của Việt Nam trước khi cấp phép vaccine này cho thấy, vaccine ComBE Five có tính an toàn rất tốt, chủ yếu sau khi tiêm vaccine các phản ứng xảy ra đều là các phản ứng thông thường và nhẹ.

Hay gặp nhất là các phản ứng sốt sau tiêm, từ 30-40% các trường hợp, trong đó dưới 5% có biểu hiện sốt cao.

Một số phản ứng khác như: sưng đau, đỏ tại vị trí tiêm khá phổ biến; trẻ quấy khóc sau khi tiêm; một số trẻ có thể biếng ăn, kém bú…

"Đó đều là những phản ứng thông thường sau khi tiêm vaccine. Chúng sẽ mất đi sau khoảng 24-48 giờ", PGS. TS Dương khẳng định.

PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Phải có sự sàng lọc tốt trước khi tiêm

Đó là lưu ý của PGS. TS Trần Minh Điển. Ông cho biết, khi tiêm vaccine vào cơ thể sẽ tạo kháng thể chống đỡ lại bệnh tật nhưng đồng thời nó có thể gây ra biểu hiện:

- Phản ứng nhẹ: Sốt, sưng nóng đỏ đau tại chỗ...

- Phản ứng nặng hơn như là phản ứng phản vệ. Các vaccine thường được ghi nhận phản ứng nặng với tỷ lệ rất thấp (có những loại vaccine, tỷ lệ phản ứng nặng cao nhất khoảng 20/1 triệu liều).

Tuy nhiên, PGS. TS Điển lưu ý, với cơ địa dị ứng, cơ địa bệnh bẩm sinh của mỗi người nên phải có sự sàng lọc rất tốt trước khi tiêm chủng (ví dụ sốt trong vòng 48 giờ cũng không nên cho con đi tiêm chủng).