Rửa tay thế nào mới diệt hết vi khuẩn gây bệnh? Đây là câu trả lời của TS Anh

Trước đây, tiến sĩ Gina Radford, phó giám đốc của một cơ sở y tế Anh cho biết, đa số mọi người không dành đủ thời gian để rửa tay. Mọi người nên rửa tay dưới vòi nước ấm đang chảy trong khoảng thời gian 45 giây, nhiệt độ nước sử dụng là trên 60 độ C.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả của trường đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ) về việc rửa tay, nước ấm không diệt vi khuẩn tốt hơn nước lạnh, rửa tay bằng nước lạnh có tác dụng diệt vi khuẩn ngang với rửa tay nước ấm, rửa tay bằng xà phòng kháng khuẩn không tốt hơn so với xà phòng thường.



Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 21 tình nguyện viên. Những người này cho bàn tay tiếp xúc với vi khuẩn vô hại và rửa tay trong khoảng thời gian 10 giây ở những nhiệt độ khác nhau (15,5 độ C, 26 độ C và 38 độ C) và sử dựng lượng xà phòng khác nhau.

Kết quả cho thấy, nhiệt độ nước, lượng xà phòng không ảnh hưởng đến việc diệt vi khuẩn. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, mọi người nên rửa tay sạch trước khi chuẩn bị thức ăn và sau khi đi vệ sinh chứ không quan trọng là phải rửa bằng nước nóng.

Lượng xà phòng không ảnh hưởng đến việc diệt vi khuẩn, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa để tìm ra được loại xà phòng diệt sạch hoàn toàn vi khuẩn và lượng xà phòng cần sử dụng.

Nhiệt độ nước rửa tay, số lượng xà phòng sử dụng không ảnh hưởng đến việc diệt vi khuẩn

Giáo sư Donald Schaffner, nhà khoa học thực phẩm cho biết: "Mọi người cảm thấy thoải mái khi tay được rửa sạch, hiệu quả của việc diệt khuẩn không phụ thuộc vào nhiệt độ nước. Thậm chí, rửa tay đúng cách trong vòng 10 giây cũng có thể loại bỏ hết vi khuẩn".



Tuy nhiên, các chuyên gia Anh cũng cho biết – nước ấm giúp các các chất tẩy rửa hoạt động tốt.

Tiến sĩ Lisa Ackerley – cố vấn về an toàn thực phẩm của Hiệp hội quản lý khách sạn Anh (British Hospitality Association): "Nước ấm là tốt vì nó giúp xà phòng tạo bọt nhiều hơn và từ đó tay sẽ được rửa sạch hơn. Nhưng nhiệt độ nước sẽ không quyết định việc diệt vi khuẩn, bạn cũng không nên rửa tay bằng nước quá nóng vì có thể gây bỏng".

*Theo Mirror