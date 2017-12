Ronaldo quá "đen" khi sinh cùng thời với Messi

Trong vòng 1 thập kỷ qua, giới chuyên môn, các phương tiện truyền thông cũng như những fan hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới đã không ít lần tranh cãi về việc Ronaldo hay Messi là người xuất sắc hơn. Suốt quãng thời gian này, đã xuất hiện những luồng dư luận trái chiều về tài năng của hai ngôi sao nào và không bên nào chịu thua bên nào.

Mới đây, tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona lại tiếp tục khơi lại cuộc tranh luận này khi nhận định rằng, người đồng đội Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử làng túc cầu.

Rakitic cho rằng, Ronaldo (phải) quá đen đủi khi thi đấu cùng thời với Messi.Rakitic cho rằng, Ronaldo (phải) quá đen đủi khi thi đấu cùng thời với Messi.

Rakitic nói: "Bạn đã biết ý kiến của tôi. Tôi rất tôn trọng Cristiano. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử môn bóng đá. Tuy vậy, Ronaldo không may mắn khi chơi cùng thời với cầu thủ vĩ đại nhất đó là Leo Messi. Chỉ mình Messi mới xứng đáng giữ vị trí số một".



Năm 2017 này, Ronaldo đã gặt hái rất nhiều vinh quang ở cấp độ CLB khi cùng Real Madrid đăng quang tại La Liga, Champions League và Siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, Messi chỉ có vỏn vẹn chức vô địch Copa del Rey cùng Barcelona.

Xét về danh hiệu cá nhân, Ronaldo đã "ẵm" cả 2 danh hiệu cao quý nhất là giải The Best của LĐBĐ thế giới (FIFA) và Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí France Football của Pháp sáng lập. Về phần mình, Messi đoạt giải Vua phá lưới La Liga 2016-2017 với 37 bàn sau 34 trận. Đồng thời, ngôi sao 30 tuổi cũng giành luôn giải Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng trước.

Messi và Rakitic trong màu áo Barca.

Bước sang mùa giải này, Messi đã ghi được 18 bàn thắng và có 6 đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội lập công sau 23 lần ra sân trên mọi mặt trận. Nhờ đó, Barca đang dẫn đầu La Liga với 39 điểm sau 15 vòng đấu, hơn đội xếp sau là Valencia 5 điểm. Ở Champions League, gã khổng lồ xứ Catalan đã lọt vào vòng knock-out gặp Chelsea.



Tuy thi đấu không thành công ở La Liga khi mới chỉ có 4 bàn và 2 pha kiến tạo sau 11 trận nhưng Ronaldo lại chơi thăng hoa tại Champions League với 9 bàn và 1 pha kiến tạo sau 6 trận. Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, "CR7" là cầu thủ duy nhất "nổ súng" trong cả 6 trận vòng bảng.

Do tuyển thủ Bồ Đào Nha chơi không tốt tại La Liga nên Real đang bị Barca bỏ xa 8 điểm. Tại Champions League, "Kền kền trắng" sẽ gặp Paris Saint-Germain ở vòng 1/8.