Quân đội Syria đập tan vòng vây IS ở Deir Ezzor, nguy cơ đối đầu người Kurd

Ngày 09.09.2017, quân đội Syria chủ lực là lực lượng Tiger, lực lượng Vệ binh Cộng hòa và các đơn vị quân tình nguyện đã giải phóng làng Maliha, mỏ dầu Thayyem, dãy núi Thurdah phía nam thành phố.

Quân đội Syria đánh bật IS ra khỏi khu nghĩa trang trong thành phố Deir Ezzor, mở hành lang tiến công vào sân bay Deir Ezzor, đập tan cuộc bao vây của IS trên căn cứ quân sự chiến lược này.

Cùng ngày, Abu Mustafa, chỉ huy đơn vị Hezbollah tại Deir Ezzor trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình tin tức al-Mayadeen Lebanon trong sân bay.

Ông chính thức xác nhận sự tham gia của lực lượng Hezbollah trong cuộc chiến chống IS và ca ngợi lãnh đạo Syria, lãnh đạo Hezbollah cũng như sự giúp đỡ của Nga trong việc giải phóng thành phố Deir Ezzor. Các chiến binh Hezbollah chiến đấu tại Deir Ezzor từ năm 2014 khi họ được đưa đến căn cứ sân bay.

Ngày 10.09.2017, quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện giải phóng vùng vòng xoáy Panorama và giành quyền kiểm soát toàn bộ đường cao tốc Palmyra-Deir Ezzor. Sau đó, quân đội Syria tiến công giải phóng dãy núi Thurdah và đánh bật IS ra khỏi các trận địa phía nam nghĩa trang thành phố.

Truyền thông Hezbollah tại Syria tuyên bố, sân bay Deir Ezzor đã hoàn toàn giải phóng, sẽ được đưa vào hoạt động lại rất sớm.

Theo các nguồn tin ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo, lực lượng khủng bố sát hại hơn 80 lính Syria, phá hủy 2 xe tăng và 10 xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặng, chiếm được một số tên lửa chống tăng (ATGM) và 2 chiếc xe trong các trận đánh gần đây, chủ yếu trên chiến trường phía đông tỉnh Homs.

Nhưng quân đội Syria không đưa ra con số thống kê về thương vong và tổn thất của IS kể từ ngày 09.09.2017. Các chuyên gia cho rằng đó là vấn đề cần phải giữ bí mật do tình hình bắt đầu trở lên căng thẳng khi lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn có những động thái nhằm vào cuộc chiến Deir Ezzor.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lập tức sử dụng kết quả cuộc tiến công của quân đội Syria ở Deir Ezzor để tiến hành kế hoạch tiến công IS trong tỉnh, tìm cách giành được càng nhiều càng tốt vùng đất kiểm soát cho ý đồ ly khai của người Kurd.

Ngày 09.09.2017, lực lượng SDF ra tuyên bố thông báo bắt đầu chiến dịch "al-Jazeera Tempest" nhằm thu giữ toàn bộ khu vực phía bắc và phía đông của thành phố Deir Ezzor.

Điều này có nghĩa là SDF tìm cách tấn chiếm mỏ dầu Omar chiến lược, đồng thời tiến hành tấn công giành quyền kiểm soát con đường cao tốc Deir Ezzor-Baghdad, chia cắt tuyến đường giao thông vận tải giữa Iraq và Syria.

Ngày 10.09.2017, lực lượng SDF tiến vào khu công nghiệp trên vùng nông thôn phía tây bắc thành phố Deir Ezzor, sau khi đánh chiếm một số địa bàn trong thung lũng sông Khabur mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào của IS.

IS tuyên bố lực lượng chiến binh khủng bố phá hủy một chiếc Humvee và một khẩu pháo hạng nặng của SDF bằng tên lửa ATGM tại làng al-Kurafi. IS tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED vào các nhóm chiến binh người Kurd trên một khu vực cách Deir Ezzor khoảng 20km về phía bắc.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chính thức tuyên bố ủng hộ lực lượng SDF tấn chiếm Deir Ezzor, khẳng định sẽ cung cấp trang thiết bị, huấn luyện, thông tin tình báo và hậu cần kỹ thuật, tiến hành các vụ không kích chính xác và cố vấn chiến trường cho các đơn vị SDF trong chiến dịch này.

Các lực lượng vũ trang Syria đối mặt với hai lựa chọn khó khăn trong tỉnh Deir Ezzor:

Một là: Giải phóng những khu vực IS vẫn còn đang kiểm soát trong thành phố Deir Ezzor, khi đó chiến tuyến của người Kurd sẽ lan đến sát bờ sông Deir Ezzor và phát triển rộng về phía đông. Nguy cơ hình thành nhà nước ly khai Rojava đã rõ nét.

Hai là: Tận dụng địa hình thành phố bao vây IS, tổ chức tiến công ngăn chặn SDF trên vùng nông thôn phía bắc.

Lựa chọn thứ hai có thể dẫn sự leo thang căng thẳng giữa quân đội Syria với lực lượng dân quân người Kurd được Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Trong cả hai tình huống, tiềm ẩn một cuộc chiến tranh mới giữa lực lượng SDF và các nhóm chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, SDF với quân đội Syria sau này.