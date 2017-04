Nước chanh rất tốt, nhưng điều gì xảy ra nếu uống nước chanh đều đặn trong 2 tuần?

Từ trước đến nay con người không ngừng tìm kiếm các công thức làm đẹp và tăng cường sức khỏe chống lại bệnh tật như uống nước khoáng có pha hương vị quinine (tonic) hoặc nước ép rau cải xoăn...

Tuy nhiên có một công thức rất đơn giản cũng có lợi ích tương tự nhưng không phải ai cũng để ý đến. Đó là nước chanh.

Đây là loại nước không chỉ rẻ, dễ làm và an toàn (đừng quá lạm dụng) mà thậm chí còn được các minh tinh Holywood như Gwyneth Paltrow tin dùng.



Nước chanh được tin là có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, giải độc gan, xóa tàn nhang, tăng tốc độ trao đổi chất, giảm trầm cảm và lo lắng, giảm ợ nóng, thậm chí giảm ung thư và giảm viêm. Sau đây là lợi ích khi uống nước chanh hàng ngày.

1. Nồng độ axit hoàn hảo

Chanh giàu chất chống oxy hoá, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và ngăn chặn các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa da. (Đó là lý do tại sao rất nhiều serum dưỡng da có chứa chất chống oxy hoá như vitamin C, và tại sao các bác sĩ da liễu khuyến cáo nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hoá).

Hấp thụ đủ lượng vitamin C từ nước chanh giúp cơ thể sản sinh ra lượng collagen cần thiết giúp da mịn màng. Và trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho biết, thường xuyên hấp thụ vitamin C giúp da trẻ hơn và giảm nếp nhăn.

Do đó các vấn đề về da sẽ được cải thiện sau 2 tuần nếu uống nước chanh đều đặn hàng ngày.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Nước chanh khi uống nóng hoặc lạnh có thể giúp tiêu hóa tốt hơn và giảm chứng đầy bụng. Ngoài ra các chuyên gia còn tiết lộ axít citric trong chanh giúp bổ sung axit tự nhiên trong dạ dày để tiêu hóa thức ăn.

Không những thế trong chanh còn chứa nguồn kali đáng kinh ngạc, khoáng chất giúp duy trì nồng độ natri (trong nửa cốc nước chanh có khoảng 125 mg kali so với khoảng 211 mg trong chuối) giúp giảm chứng trướng bụng đầy hơi. Sau 2 tuần bạn sẽ cảm nhận chứng đầy bụng giảm rõ rệt.

3. Tăng cường hệ miễn dịch

Các loại trái cây có múi như chanh có hàm lượng vitamin C cao, chất chống oxy hoá mà các nhà nghiên cứu gợi ý có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và giảm viêm. Như vậy uống nước chanh đều đặn hằng ngày giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

4. Hỗ trợ trong việc giảm cân

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hóa sinh lâm sàng và Dinh dưỡng của Nhật Bản cho thấy các polyphenol trong vỏ chanh đã ngăn cơ thể chuột không tạo thêm chất béo trong suốt thời gian 12 tuần. Do chanh có hàm lượng chất xơ pectin cao giúp cơ thể có xu hướng gia tăng vận động và giảm cảm giác thèm ăn.

5. Cải thiện tâm trạng

Ngoài tất cả các lợi ích về thể chất, nước chanh còn được tin có thể giúp nâng cao tinh thần. Chanh là một trong số ít các loại thực phẩm chứa nhiều ion tích điện âm, cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn khi chúng đi vào đường tiêu hóa.

Mùi chanh cũng có các tính năng kích hoạt và cải thiện tâm trạng và qua đó giúp giảm lo lắng và trầm cảm.

Lưu ý: Khi mua chanh, hãy chọn những quả có vỏ mỏng vì chúng rất mọng nước. Tránh mua những chanh có vỏ mờ, nhăn hoặc quá cứng. Bảo quản chanh trong túi nhựa kín, chanh sẽ tươi lâu hơn khi bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng. Nên uống nước chanh ấm hoặc cùng nhiệt độ phòng vì uống nước chanh lạnh có thể gây sốc cho cơ thể ở một số người. Hãy thử 1 ly nước chanh khoảng nửa giờ trước bữa sáng sẽ giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng trong bữa sáng tốt hơn.

*Theo Womenshealthmag