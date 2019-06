[Nóng] Vụ án chạy thận Hoà Bình: Tranh cãi nảy lửa, Bộ Y tế tiết lộ nội dung công văn mật

Công văn mật số 41 của Bộ Y tế nói gì?

Sự có mặt của đại diện Bộ Y tế (BYT) có mặt tại phiên toà phúc thẩm vụ án tai biến chạy thận Hoà Bình để trả lời liên quan tới công văn mật số 41.



HĐXX khẳng định, BYT được mời tới để giải trình làm rõ hơn về công văn mật.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình là một sự cố hy hữu. Khi xảy ra sự cố Bộ Y tế đã gửi đi 7 công văn trả lời cơ quan điều tra liên quan tới vụ án.

Ông Quang khẳng định, tất cả các bị cáo trong vụ án này đều phải chịu trách nhiệm khi sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng. Việc xét xử cần đúng người đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo theo nguyên nhân cấu thành phạm tội để đội ngũ y tế trong cả nước yên tâm công tác.

Theo ông Quang, Công văn 41 là công văn mật Bộ Y tế gửi Chính phủ báo cáo về việc xuất hiện tình tiết mới nguyên nhân tử vong trong vụ án.

Bộ Y tế đã thực hiện chỉ thị của Thủ tướng gửi công văn mật 69 cho Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cáo, Bộ Công an, nhưng tới nay chưa có câu trả lời.

HĐXX khẳng định đã nhận được Công văn 41 của Bộ Y tế từ Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cáo, Bộ Công an chuyển về cho Toà án nhân dân, Viện kiểm sát, cơ quan Công an tỉnh Hoà Bình đúng cấp thẩm quyền.

HĐXX yêu cầu nêu quan điểm của Bộ Y tế và sẽ xem xét trên các cơ sở khách quan để tránh tránh oan sai. HĐXX không yêu cầu đại diện Bộ Y tế phải nêu chi tiết nội dung công văn, chỉ yêu cầu nêu rõ quan điểm của Bộ Y tế.

Quan điểm của Bộ Y tế về vụ án chạy thận Hoà Bình

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) nêu quan điểm: Dựa trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm, bản vẽ Bùi Mạnh Quốc vẽ có chữ ký điều tra viên đăng trên báo có trong bút lục… Bộ Y tế cho rằng, nguyên nhân chết của 8 nạn nhân chưa thoả đáng, uẩn khúc, nghi vấn và cần phải làm rõ.

Thứ nhất: Bộ Y tế có đặt ra câu hỏi có phải nguyên nhân chất của 8 nạn nhân có phải do florua? Triệu chứng ngộ độc florua khác so với các biểu hiện các bệnh nhân đã tử vong. Trước đó cả 8 bệnh nhân đều được kết luận là do sốc phản vệ. Thế giới ngộ độc axit clohydric là hiếm gặp, y văn chưa ghi nhận.

Thứ 2: Axit clohydric là axit tan đồng đều trong nước nên không thể có tồn dư axit clohydric trong nước của các đầu cấp RO. Nếu ngộ độc axit clohydric thì không chỉ 8 bệnh nhân tử vong mà 18 bệnh nhân ngày hôm đó cũng sẽ tử vong. Kết luận điều tra nạn nhân chết do florua không phù hợp với diễn biến lâm sàng, khoa học của bệnh nhân.

Bộ Y tế đã có luận giải khoa học rất có thể hệ thống nước ô nhiễm từ hệ thống RO1 đã xâm nhập vào vòng tuần hoàn thẩm tách RO2 và gây tử vong cho bệnh nhân.

Nguyên nhân tử vong là bị nhiễm bẩn đa chất từ RO1 vào RO2. Trong đó, có một phần hoá chất được xử dụng để sục rửa hệ thống.

Bộ y tế đã đưa ra nghi vấn:

- Vì sao trước đó Quốc đã súc rửa đường ống bằng 2 hoá chất trên nhưng không xảy ra sự cố. Nhưng lần này xảy ra sự cố liệu Quốc có làm điều gì hay không?

- Vì sao những lần trước Quốc không xét nghiệm AAMI bệnh nhân vẫn không sao? Lần này không xét nghiệm bệnh nhân lại chết?

- Vì sao bệnh viện chỉ bảo dưỡng RO2 mà không bảo dưỡng hệ thống RO1? Hư hỏng hệ thống RO1 có thể ảnh hưởng tới RO2 và ngược lại.

- Vì sao Quốc dùng HF và HCL mà khi xét nghiệm lại có HF, có phải nguyên nhân tử vong là một nguyên nhân khác?

- Vì sao cơ quan điều tra lại phá bỏ hệ thồng RO1 và RO2 lắp một đường ống mới trong khi đây là vật chứng quan trọng của vụ án?

Ngay tại toà đã có cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đại diện Bộ Y tế và đại diện Viện khoa học Hình sự Bộ công an đến mức HĐXX phải can thiệp để giảm sự căng thẳng. Trước những nghi vấn của đại diện Bộ Y tế, phía Viện Khoa học hình sự khẳng định nguyên nhân tử vong của 8 bệnh nhân là florua. Viện chịu trách nhiệm với tất cả quá trình thu thập điều tra của vụ án khách quan, khoa học. Viện đã có những cuộc hội thảo với rất nhiều chuyên gia mới đưa ra được kết luận trên.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn 2569 gửi TAND tỉnh Hòa Bình, VKSND tỉnh Hòa Bình cho rằng tuyên phạt bác sĩ Lương về tội Vô ý làm chết người là chưa phù hợp, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Bộ Y tế cho rằng trường hợp tòa phúc thẩm vẫn xác định tội danh này với bác sĩ Lương sẽ là "tiền lệ vô cùng nguy hiểm, rất xấu" và tạo ra tâm lý bất an cho các nhân viên y tế trong cả nước.