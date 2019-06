Những thói quen khiến “cậu nhỏ” đuối dần

Thủ dâm

Theo BSCKII. Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thủ dâm là một thói quen rất có hại cho “cậu nhỏ” và cho quá trình sản sinh tinh trùng khi trưởng thành. Sự ma sát khi thủ dâm sẽ khiến cho các cơ vòng, cơ trơn và tế bào bên trong dương vật bị chai hóa, thậm chí là xơ vữa.

Từ đó, chúng bị mất dần độ đàn hồi, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Kết quả là dương vật bị teo lại. Nhiều trường hợp, trẻ thủ dâm ở độ tuổi vị thành niên đến tuổi lấy vợ thì khi kết hôn lại thích thủ dâm hơn quan hệ tình dục với vợ, khi sinh con thì gặp trục trặc do giảm số lượng và chất lượng tinh trùng bởi hoang phí tình dục thời gian dài...

Thủ dâm là thói quen rất có hại cho “cậu nhỏ”. Ảnh minh họa

Màn dạo đầu kéo dài

Thời gian duy trì cương cứng của dương vật có giới hạn, trung bình khoảng 30 phút nhưng nếu có thói quen kéo dài màn dạo đầu thì rất dễ khiến “cậu nhỏ” không duy trì được phong độ.

Ham muốn quá nhiều

BSCKII. Nguyễn Khắc Lợi cho biết, tần suất sinh hoạt tình dục của con người trong từng độ tuổi khác nhau tốt nhất nên thực hiện theo “Quy luật số 9” của cổ nhân để không bị nhàm chán và không gây hại cho dương vật.

Tuy nhiên, ở nam giới trẻ tuổi thường ham muốn quá nhiều, tần suất quan hệ tình dục cao, có trường hợp trong một ngày hai đêm đã quan hệ 10 lần dẫn đến những hệ lụy như suy sinh dục, mãn dục sớm, rối loạn cương dương... có thể dẫn đến vô sinh.

Không vệ sinh cơ quan sinh dục

Phần lớn nam giới không chú ý và không biết cách vệ sinh bộ phận sinh dục khi tắm, sau đại tiện, không vệ sinh quần lót và sau khi quan hệ tình dục nên đưa cả vi khuẩn hậu môn lên dương vật dễ dẫn tới viêm nhiễm đường tiểu, bao quy đầu, tiền liệt tuyến... ảnh hưởng đến khả năng tình dục.

BS. Lợi cho biết, khi đi vệ sinh, dương vật thường chạm vào thành của bồn cầu, nơi chứa hàng vạn vi khuẩn mà không rửa sạch thì rất dễ bị nhiễm bệnh hoặc đi du lịch nghỉ ngơi tại khách sạn, nhà nghỉ sử dụng chung khăn lau, khăn tắm không đảm bảo tiệt trùng. Bên cạnh đó, những trường hợp có bao quy đầu quá dài nhưng khi vệ sinh lại không lộn, rửa hàng ngày sẽ dẫn đến tích tụ bựa sinh dục, rất dễ viêm nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của “cậu nhỏ”.

Uống nhiều rượu, bia

Nếu lạm dụng, dùng quá nhiều đến mức nghiện dễ gây suy giảm tiết testosteron, teo tinh hoàn và hàng loạt vấn đề với “cậu nhỏ” như xuất tinh sớm, không đạt được cực khoái, không có khả năng cương, mất kiểm soát... thậm chí liệt dương.

Hút thuốc lá

Theo BS. Lợi, trong thuốc lá và khói thuốc lá chứa hàng ngàn chất độc hại, nổi bật là nicotin, một chất được khuyến cáo gây hại cho sức khỏe con người nói chung như lao phổi, ung thư phổi... và sức khỏe tình dục nói riêng nếu hít phải nhiều. Không chỉ thế, hút thuốc còn có thể gây vôi hóa mạch máu, cản trở quá trình cương dương, giảm khả năng sinh tinh, xơ hóa tế bào sinh tinh...

Nam giới khi ngồi lâu do công việc hay các lý do khác sẽ gây ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu tại dương vật do bộ phận sinh dục bị thiếu máu. Đặc biệt, những người có thói quen mặc quần bó sát có thể khiến dương vật bị ép và nhiệt độ bìu nóng lên, bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể dễ bị giãn tĩnh mạch tinh hoặc lâu dài theo năm tháng làm cho tinh hoàn nhỏ lại khiến quá trình sinh tinh và chất lượng tinh trùng giảm.



Xông hơi, tắm nước nóng quá lâu

Đây được coi là biện pháp tốt giúp cho cơ thể thoải mái, thư thái nhưng lại có thể gây nhiều phiền toái đối với quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới. Nhiệt độ thích hợp nhất cho nam giới để sản sinh tinh trùng là 35,6 - 36°C.

Tuy nhiên, nhiều nam giới hay có thói quen xông hơi hoặc tắm nước nóng quá lâu khiến “cậu nhỏ” phải chịu nhiệt độ cao hoặc quá lạnh hoặc sau 24 giờ và dễ bị xuất tinh sớm, khiến số lượng và chất lượng của tinh trùng đều giảm đáng kể.

Sử dụng thuốc kích dục

Thuốc kích dục thường chỉ dùng cho các trường hợp nam giới bị rối loạn cương dương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người có thói quen tự ý sử dụng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế kiểm duyệt cho nhập khẩu hoặc dùng theo lời mách bảo mà không theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa đã dẫn đến hậu quả rối loạn cương dương, bệnh cương cứng dương vật kéo dài phải cấp cứu.