Những bệnh ảnh hưởng tới đời sống tình dục của phụ nữ

Nhiễm nấm âm đạo

Tình trạng nhiễm nấm âm đạo do Candida albicans gây ra khá phổ biến. Nó khiến cho âm đạo có mùi hôi và khí hư màu trắng đặc. Bệnh cũng có thể gây ngứa, sưng và kích ứng âm đạo.

Viêm âm đạo do trichomonas

Bệnh này gây ra bởi loại kí sinh trùng ảnh hưởng đến âm đạo và lây truyền qua đường tình dục. Các triệu chứng bao gồm nóng, đỏ âm đạo và khó chịu khi tiểu tiện.

Viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu (PID) là một nhiễm trùng đường sinh dục có thể gây ra bởi vi khuẩn, vi-rút hoặc trong một số trường hợp là giun. Dấu hiệu đặc trưng của PID bao gồm sốt, kinh nguyệt không đều và đau vùng bụng dưới, những triệu chứng này có thể ảnh hưởng “cuộc yêu” của bạn.

Bệnh do vi-rút u nhú ở người (HPV) gây nên. Các triệu chứng của bệnh là ở bộ phận sinh dục xuất hiện những mụn nhỏ, mềm, hơi nhô cao, màu đỏ, hình tròn hoặc đĩa dẹt. Sau các mụn đó liên kết lại với nhau, tạo thành các mảng sần nhìn giống hoa súp lơ. Bệnh gây ngứa, khó chịu ở bộ phận sinh dục, chảy máu khi giao hợp.



Nhiễm trùng tiết niệu

Nhiễm trùng tiết niệu có biểu hiện là đau ở bụng dưới, ngoài ra có thể gây đau, cảm giác bỏng rát trong khi “yêu”.

Co thắt âm đạo

Một dạng phổ biến của rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ, co thắt âm đạo gây ra sự co thắt không chủ ý của các cơ trong âm đạo. Vì vậy, khi có quan hệ tình dục, sự co cơ đột ngột có thể dẫn tới đau nhiều.

Herpes sinh dục

Bệnh gây những mụn rộp ở âm đạo và hậu môn. Nguyên nhân có thể do vi-rút herpes simplex (HSV). Bệnh có thể lây truyền qua quan hệ tình dục đường miệng, âm đạo và hậu môn.