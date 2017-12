Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12 trên núi chính là người bạn trai

Bắt tạm giam nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12



Chiều 2/12, Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Quý chính là hung thủ đã ra tay sát hại bạn gái là P.T.H (SN 2000, trú xã Bồng Khê; học lớp 12) vào ngày 29/11.

Trước đó, ngày 29/11, nữ sinh H. được Quý đưa đi chơi ở huyện Anh Sơn. Đến tối cùng ngày không thấy về nên gia đình tổ chức đi tìm nhưng không được. Gia đình nữ sinh sau đó đã báo cáo Công an huyện Con Cuông để giúp đỡ tìm kiếm.

Lúc H. mất tích thì Quý bị thương với nhiều vết cứa ở tay và đang nằm viện điều trị. Quý khai trước đó đưa H. đi chơi nhưng trong đêm 29/11 đã đưa H. về nhà. Sau đó trên đường trở về thì Quý bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đập dẫn đến bị thương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, sau hơn 1 ngày đấu tranh làm rõ, Quý đã phải cúi đầu khai nhận chính mình đã ra tay sát hại nạn nhân rồi vứt xác trên núi trong Vườn quốc gia Pù Mát ở xã Chi Khê.

Từ lời khai của Quý, Công an Công an huyện Con Cuông đã đến hiện trường và tìm thấy thi thể nữ sinh.

Tại hiện trường, thi thể nữ sinh H. nằm trong bụi cây cạnh bậc thang lên xuống trong Vườn quốc gia Pù Mát, bị đâm hơn chục nhát dao trong đó có nhát dao thấu tim.

Người thân, làng xóm đến chia buồn với gia đình nữ sinh

Theo lời khai ban đầu, chiều 29/11, Quý đưa người yêu vào vườn quốc gia chơi thì xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dao sát hại bạn gái.

Sau đó Quý trở về nhà rồi dùng dao tự cứa vào tay để tự sát. Tuy nhiên, vết thương nhẹ và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Quý đã đánh lừa cơ quan chức năng rằng bị nhóm thanh niên lạ đánh đập để tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng bất thành.

Người thân khóc tiễn đưa nữ sinh xấu số

Chiều 2/12, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nữ sinh đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để làm lễ mai táng. Rất đông người thân và bạn bè đã đến tiễn đưa nữ sinh H. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Rất đông người dân đi đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Có mặt tại lễ tang, bạn bè cùng trang lứa không ai cầm nổi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của H. Người thân và hàng xóm láng giềng ai cũng xót thương cho H. vốn là người ngoan ngoãn, học giỏi như thế.

Ngồi buồn rầu trong căn nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, mẹ nữ sinh) đau xót: "Chính tôi là người đã đi tìm Quý để hỏi về H. nhưng nó bảo đã chở về nhà. Sau đó chúng tôi đi tìm không được nên báo Công an.

Quý cũng được đánh giá là người hiền lành nên gia đình cho phép chúng yêu nhau. Việc nó nói bị người khác đánh dẫn đến bị thương là không có, mấy vết thương ở cổ và tay có thể là do tự sát không thành. Không ngờ nó lại là người dã man thế".

Ngồi cạnh bên, anh Phạm Đình Minh (39 tuổi, bố của H.) đau đớn cho biết: "Tôi vừa từ Lào trở về sau khi nhận tin con mất tích. Nào ngờ chưa kịp về thì đã nghe tin con bị người ta giết.

Tôi cũng chưa gặp Quý bao giờ mà chỉ nghe gia đình ở nhà điện sang có thỉnh thoảng nhắc đến chuyện 2 đứa yêu nhau. Gia đình có cấm đoán gì 2 đứa yêu nhau đâu. Chỉ nhắc nhở con cố gắng học hành.

Anh Phạm Đình Minh

Nó là con út, học giỏi và ngoan lắm. Mới đây nó còn bảo học hết 12 sẽ đi làm để phụ giúp bố mẹ vì khó khăn, thế mà giờ nó bị người ta giết hại như thế".

Theo người dân địa phương, Quý được đánh giá là người hiền lành. Quý nghỉ học sau khi học hết lớp 9. Mới đây Quý đi học nghề thợ hàn rồi làm thêm tại một xưởng nhỏ.

Khoảng 6 tháng trước, Quý gặp H. và 2 người yêu nhau cho đến ngày xảy ra sự việc. Nhiều lần Quý đã đến nhà H. xin phép gia đình để đưa H. đi chơi. Chưa bao giờ gia đình H. cấm đoán chuyện yêu đương của đôi trẻ.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Phòng cảnh sát PC 45 Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra vụ việc.