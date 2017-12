Ông nội cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Vợ ông là người hiền lành, thương người

Vụ việc bà nội là nghi can trong cháu bé 20 ngày tuổi tử vong, thi thể phát hiện ở bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã khiến nhiều người bất ngờ.

Người phụ nữ đó là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình). Bà Xuân ở Thái Bình mới vào Thanh Hóa chăm cháu nội vài ngày thì xảy ra vụ án trên.

Người đàn ông 65 tuổi, chồng bà Xuân tâm sự, từ khi biết tin vợ có liên quan đến vụ án, ông sốc và mệt mỏi. Đầu đau như búa bổ, mắt mờ đi. "Tôi phải truyền nước liên tục. Hai hôm tôi phải nằm liệt trên giường, nay mới đứng dậy đi lại được", ông chia sẻ trên trang Zing.



Ông Lê Đăng Tuyền cho hay, vợ ông là người hiền lành, thương người, đến việc cầm roi đánh cháu mà bà Xuân cũng không dám.



Ông cũng nói rằng ông vẫn không dám tin vợ mình lại là nghi can trong vụ cháu nội 20 ngày tuổi tử vong.

Một người hàng xóm của gia đình kể rằng khi nhận được tin con dâu sinh cháu gái bà Xuân rất vui vẻ đi thông báo cho khắp xóm làng.



Trước khi vào Thanh Hóa chăm cháu, bà còn kể rằng khi nào cháu đầy tháng sẽ đưa bé về quê để bà con làng xóm đến xem mặt. Trong mắt người này thì bà Xuân là người hiền lành, mộc mạc, chăm chỉ làm ăn và chưa có tiếng xấu gì.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó GĐ CA tỉnh Thanh Hóa

Cũng cùng quan điểm, ông Lê Duy Trung, Phó Chủ tịch xã Vũ Lăng kiêm lãnh đạo Công an xã cho biết, bà Xuân là người ở địa phương đã lâu, chưa có tiền án tiền sự, từ trước tới nay chưa đi làm ăn xa ở đâu. Gia đình không có điều tiếng gì, bản thân bà Xuân ở quê cũng không hề có biểu hiện mắc bệnh hay biểu hiện gì bất thường.

Vì thế khi biết thông tin đưa lên báo chí là bà Xuân có liên quan đến cái chết của cháu nội, người dân địa phương xôn xao.

Cho đến hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ xác nhận thông tin nghi can của vụ việc cháu bé tử vong là bà Phạm Thị Xuân. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần điều tra làm rõ nên cơ quan công an chưa thể thông tin cụ thể.



Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25/11, gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980, ở đường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) trình báo cơ quan chức năng về vụ bắt cóc trẻ em.

Bà Xuân kể rằng đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Cơ quan điều tra có mặt tại nhà bà Xuân để làm rõ vụ "cướp" cháu bé 20 ngày tuổi mà bà này dựng lên

Báo Vietnamnet cho hay, từ việc bà Xuân liên tục thay đổi lời khai, cộng với việc trên tay bà này có vết máu lạ, do đó cơ quan chức năng đã chuyển hướng điều tra từ nghi án vụ bắt cóc thành vụ án mạng.

Đến 16h ngày 28/11, sau khi có kết quả phân tích vết máu trên tay bà Xuân là của cháu bé, lực lượng chức năng xác định được bà Xuân là nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé.

Đến chiều 28/11, cơ quan điều tra đã loại bỏ việc cháu bị bắt cóc như trình báo của bà nội. Đây là kế hoạch do bà Phạm Thị Xuân dựng lên.



Bà Xuân khai đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả về vụ bắt cóc. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong hiện vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Phó GĐ CA Thanh Hóa nói về vụ bà nội giết cháu 20 ngày tuổi (Nguồn: VTV)

(Tổng hợp)