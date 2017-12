Lộ diện nghi can vụ nữ sinh tử vong sau khi đi chơi?

Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong bất thường sau khi đi chơi với người yêu, trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 2/12, lãnh đạo huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết: Hiện tại, nghi can Q. (người yêu của nữ sinh tử vong) đã thừa nhận gây ra vụ việc.

Do đối tượng đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan điều tra phải tiến hành cách ly đối tượng. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Khoảng 1h hôm nay (2/12), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Phạm Thị H. (SN 2000, nữ sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông - Nghệ An) ở trên đỉnh núi Pù Mát thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Trước đó, ngày 1/12, Cơ quan Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã nhận được đơn trình báo của một gia đình tại địa phương về việc con gái họ bị mất tích hơn 3 ngày nay. Thiếu nữ mất tích được xác định là em Phạm Thị H. (SN 2000, trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).

Theo người nhà em H., vào khoảng 12h ngày 29/11, H. nói với mẹ đi mua quần áo ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An với người yêu tên Q.

Tuy nhiên, đến tối muộn cùng ngày không thấy em trở về nên gia đình đã tỏa đi tìm kiếm. Do điện thoại H. để ở nhà nên mọi người đã tìm cách liên lạc với bạn trai của em thì nghe tin thanh niên này đang bị thương và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Tại bệnh viện, Q. khẳng định sau khi đi mua đồ đã chở H. về tới ngõ trước nhà vào 24h ngày 29/11; hiện không biết tung tích của H. Các vết thương trên người được Q. cho hay là tự gây nên.

Lo lắng việc nữ sinh này đã xảy ra chuyện không hay, gia đình quyết định nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng nay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em H.

Sau khi khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình làm tang lễ.

Được biết, em Phạm Thị H. và Q. yêu nhau đã 6 tháng nay. Giữa hai người cũng thường xảy ra hờn dỗi, xích mích.