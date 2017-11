Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi rồi phi tang xác ở bãi rác chính là bà nội

Liên quan đến sự việc bé gái bị sát hại ở Thanh Hoá khiến dư luận xôn xao, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án này chính là bà nội cháu bé, tên là Bùi Thị Xuân (SN 1952).

Tại cơ quan công an, bà Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

"Không hề có vụ bắt cóc nào hết. Tất cả đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng lên. Qua điều tra đã xác định, bà Xuân là nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi.

Hiện tại, cơ quan điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn thông tin 2 nội dung chính thức. Thứ nhất, không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Thứ hai, nghi can sát hại cháu bé đã xác định là bà Phạm Thị Xuân, tức bà nội cháu bé", vị lãnh đạo Công an thị xã Bỉm Sơn thông tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25/11, bà Xuân đã sát hại cháu nội bằng tay rồi nhét xuống gầm giường. Đồng thời tự dựng lên vụ bắt cóc.

Tại cơ quan điều tra, bà Xuân đã thừa nhận không có vụ bắt cóc nào cả.

Chính bà Xuân đã tự ra nằm ngoài ngõ, sau đó bịa ra việc có đôi nam nữ vào nhà gí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu bé.

Khi xảy ra sự việc, do đông đảo người dân và lực lượng công an có mặt tại nhà anh Thuận tới tận khuya nên thi thể cháu bé vẫn được giấu dưới gầm giường.

Sáng hôm sau (26/11), bà Xuân đã lén cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác.

Số rác thải trên được xe gom rác đưa xuống bãi rác phường Đông Sơn và được bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện, báo cho cơ quan chức năng.

Lý giải vì sao khi phát hiện bao bì đựng thi thể cháu bé có ghi tên "Thuận" và số điện thoại anh Thuận (tức bố cháu bé), cơ quan chức năng cho hay, sáng 26/11, bà Xuân tìm cách phi tang, nên lấy bao bì của anh Thuận đặt hàng trước đó nhiều ngày (gia đình có đặt hàng ghi tên, số điện thoại anh Thuận) bọc thi thể cháu bé, ném ra thùng rác, nhằm để xe rác chuyển đi.