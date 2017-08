Nghi án bị bắt lên ô tô hãm hiếp tập thể tại TP.HCM

Chồng chị VTHQ (quê Tây Ninh) vừa có đơn kêu cứu về việc chị Q. bị một nhóm người bắt lên ô tô hãm hiếp, cướp tài sản khi chị đang đi trên đường.

Theo chị Q., sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa phận huyện Bình Chánh, TP.HCM đã hơn nửa tháng nhưng công an vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Lời kể hãi hùng của nạn nhân

Trong căn nhà trọ ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM), chồng chị Q. cho hay từ ngày vợ gặp chuyện, anh bỏ luôn việc để ở nhà chăm sóc vì chị tỏ ra sợ hãi khi thấy đàn ông.

“Khi phải đi làm, tôi phải gửi cho bà ngoại ở gần trông chừng, chăm sóc… Cuộc sống đang bình yên bỗng đảo lộn và gia đình mong muốn công an nhanh chóng tìm ra hung thủ” - anh nói.

Theo chị Q., ngày 11-7, chị chạy xe máy đi giao hàng cho khách ở quận 7. Khi chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, tới giữa cầu Ông Bé (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị hai người đàn ông đi trên xe máy chặn đầu hỏi đường.



Khi chị trả lời “không biết” thì người ngồi sau nắm tóc lôi chị lên ô tô 16 chỗ vừa chạy tới rồi nhanh chóng đóng cửa xe.

Theo chị Q., trong xe lúc đó có sẵn ba người. Xe chỉ có hai hàng ghế dài.

“Bốn người lôi tôi đến cuối xe khống chế, hãm hiếp trong khi xe vẫn chạy chậm. Tôi nhớ rất rõ trong số này có một thanh niên cắt tóc đầu đinh, chân mày rậm…” - chị kể.

Cũng theo chị Q., sau khi hãm hiếp, nhóm người ép chị uống một chai nước và khi tỉnh dậy, chị thấy mình đang ở tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, lúc này trời đã tối.

“Nhóm người khống chế, lấy chiếc Attila màu đỏ biển số 52S... và giỏ xách, trong đó có giấy tờ tùy thân, điện thoại cùng 23,5 triệu đồng tiền mặt” - nạn nhân cho hay.

Công an huyện Bình Chánh vào cuộc

Theo người chồng, gần 20 giờ ngày 11-7, anh nhận được điện thoại của vợ báo tin. Khi anh tìm gặp thì chị hoảng loạn nên anh đưa về nhà.

Trưa hôm sau anh chở vợ đến Công an phường Tân Phong (quận 7) trình báo sự việc thì nơi đây hướng dẫn qua xã Phước Kiển trình báo. “Khi tới xã Phước Kiển, công an bảo về chữa bệnh xong rồi quay lại…

Vợ đang hoảng loạn nên tôi đưa vợ đến phòng khám chữa trị. Vợ tôi quá hoảng loạn nên tôi tiếp tục đưa đến BV Tâm thần để các bác sĩ trấn an tâm lý” - người chồng nói.

Sổ khám bệnh của nạn nhân.

Đến ngày 15-7, anh lại đưa vợ đến Công an phường Tân Phong trình báo. Lực lượng chức năng đã cử hai người chở chị Q. cùng đi đến địa điểm bị hại và địa điểm tỉnh dậy.

Sau đó Công an phường Tân Phong đã lập hồ sơ chuyển cho Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, cho biết: Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã tiếp nhận vụ việc.

“Do nạn nhân chưa ổn định tinh thần nên Công an xã Bình Hưng chưa thể lập hồ sơ được. Công an đang xác định các manh mối qua hệ thống camera an ninh để làm rõ.

Chúng tôi đã điều động lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh tiến hành phối hợp với Công an xã Bình Hưng để điều tra làm rõ vụ việc” - ông Dũng nói.