Nga có thể đưa ra biện pháp trả đũa Mỹ đóng cửa cơ sở ngoại giao

Ông Peskov cho hay: "Chúng tôi đã nói về nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên khi sự kiên nhẫn của Nga đã hết, vấn đề này được đề cập ở các mức độ khác nhau."



Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai khu ngoại giao của nước này ở Maryland và New York hồi tháng 12/2016 do nghi ngờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ.



Nhà Trắng đang xem xét trao trả lại hai cơ sở này cho Nga trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức ở Đức trong tuần này./.