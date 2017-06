Nga cho Mỹ thêm thời gian giải quyết vụ phong tỏa tài sản ngoại giao

Tờ báo Nga Izvestiya ngày 30/6 đăng bài viết cho hay, Moskva đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đáp trả Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama đóng cửa 2 khu ngoại giao của Nga ở Maryland và New York hồi tháng 12/2016 do nghi ngờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ.

Các quan chức nêu trên cho biết Moskva đã cảnh báo chính quyền mới của Mỹ rằng Nga sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa một cơ sở của Mỹ ở thủ đô Moskva trừ khi Washington giải quyết tranh cãi này.

Các nguồn tin này còn nói Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo sẽ sớm gửi các đề xuất cho phía Nga, do đó Moskva đã quyết định chờ đợi và xem xét.

Hai khu ngoại giao nêu trên đã được chính quyền Liên Xô trước đây mua của Mỹ, nhưng theo luật của Mỹ, văn phòng các phái bộ ngoại giao có thể hạn chế tiếp cận những tài sản như vậy. Nga đã liên tiếp phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và tìm cách giúp ông Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc đua này, coi đây là cáo buộc vô lý.