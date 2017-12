Mỹ cung cấp tên lửa chống tăng cho IS ra sao?

Nhóm điều tra của CAR tiến hành kiểm tra một container đạn chống tăng ATGM 9M113 Konkurs của IS, được quân đội Iraq thu giữ chiến lợi phẩm vào tháng 02.2016.

Cuộc điều tra đã khẳng định được, tên lửa 9M113 Konkurs hoặc SACLOS theo định danh NATO do Liên Xô phát triển được sản xuất bởi Nhà sản xuất vũ khí – Nhà máy chế tạo máy Vazovski (VMZ) Bulgaria, chủ sở hữu chính thức của nhà máy này là một công ty thương mại Bỉ, có tên gọi là SAGE Consulting.

Tên lửa chống tăng thu được của IS từ Iraq, vẫn còn nguyên trong thùng container rút ra - ảnh Alalam

Theo thông tin mà CAR thu thập được, năm 2014, CIA sử dụng nhà “Cung cấp Dịch vụ cảnh sát Kiesler " Kiesler Police Supply Kiesler", một công ty nhỏ của Mỹ ở Indiana, làm bình phong ký kết hợp đồng đặt mua 600 tên lửa 9M113 từ công ty thương mại Bỉ SAGE nhằm cung cấp vũ khí cho lực lược đối lập "ôn hòa", tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) ở Syria.

Nhóm điều tra CAR xác định được thùng chứa đạn tên lửa chống tăng 9M113, tìm thấy tại Iraq, do công ty của CIA mua từ SAGE ngày 15.12. 2015. Thương vụ diễn ra chỉ vỏn vẹn có 59 ngày trước khi quân đội Iraq thu giữ được thùng container tên lửa này tại thành phố Ramadi.

Thông tin thực sự gây sốc, điều này có nghĩa là các nhóm chiến binh IS ở Iraq có thể nhận được tên lửa do Mỹ đặt mua ngay sau khi số lượng vũ khí lớn này được giao cho tổ chức FSA ở Syria, điều này có nghĩa là thực tế FSA chỉ có nhiệm vụ chuyển giao vũ khí.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhóm Jaysh al-Nasir sử dụng tên lửa chống tăng 9M113 tấn công quân đội Syria

Cả hai loại tên lửa đều có ký hiệu sản xuất trùng nhau, theo điều tra của CAR - ảnh Alalam

Nhưng tên lửa 9M113 của Bulgaria có số serial gần với số tên lửa bị quân đội Iraq thu giữ được phát hiện trong quyền sử dụng của nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Nasir thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), nhóm này được Mỹ xác định là “đối lập ôn hòa”, tổ chức huấn luyện và cung cấp vũ khí trang bị.

Jaysh al-Nasir là nhóm có liên minh chặt chẽ với tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) nhiều lần sử dụng tên lửa chống tăng yểm trợ HTS trong các cuộc tấn công trên miền bắc Hama.

Nhóm Jaysh al-Nasir có trụ sở và căn cứ tại thành phố Idlib ở miền bắc Syria, hoàn toàn cách ly với các khu vực do IS kiểm soát. Điều này có nghĩa là nhóm Jaysh al-Nasir chuyển cho IS số tên lửa mà CIA cung cấp ngay sau khi nhận được.

Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh chấm dứt chương trình viện trợ vũ khí cho FSA của cựu tổng thống Barack Obama cho một số nhóm thuộc FSA bao gồm cả nhóm Jaysh al-Nasir tháng 07.2017.

Nhưng trang tin tiếng Ả rập ủng hộ lực lượng đối lập Syria Enab Baladi đăng tải thông tin cho biết Trung tâm Chỉ huy, điều hành tác chiến Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, được người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là "MOM", vẫn tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất chiến tranh cho nhóm Jaysh al-Nasir trong tỉnh Idlib vào ngày 08.10.2017.

Truyền thông và các chuyên gia ủng hộ chính quyền Syria nhiều lần cảnh báo, vũ khí do CIA cung cấp sẽ rơi vào tay bọn khủng bố.

Hàng chục sự kiện được phát hiện từ năm 2014 cho thấy, tổ chức khủng bố IS và HTS không chỉ sở hữu tên lửa chống tăng ATGM 9M113 mà Mỹ cung cấp cho tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), mà cả loại vũ khí chống tăng ATGM TOW do Mỹ chế tạo.

Hơn thế nữa, rất nhiều loại vũ khí khác, từ súng bộ binh đến các loại vũ khí hạng nặng cũng chuyển cho lực lượng khủng bố HTS và IS.

Nhưng Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và CIA không quan tâm đến những hậu quả sau này. Dường như nước Mỹ chỉ quan tâm duy nhất đến việc, kéo dài cuộc chiến ở Syria càng lâu càng tốt.