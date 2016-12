Món khai vị khoái khẩu khiến nhiều người thập tử nhất sinh: Bác sĩ khuyến cáo không nên ăn

Ăn tiết canh dê hôn mê cả tháng

Ông Nguyễn Văn Kh, quê Nghệ An, 47 tuổi hiện nay bị biến chứng nặng nề do bệnh viêm màng não do liên cầu lợn để lại.

Người nhà cho biết, ông đi liên hoan bạn học cũ và bạn bè rủ nhau đi ăn thịt dê. Khi ăn, mọi người đều gọi tiết canh dê và ông Kh ăn bình thường. Hai ngày sau, ông bắt đầu sốt và đau đầu. Mọi người tưởng sốt bình thường nên mua thuốc về cho uống nhưng chỉ 1 ngày sau ông Kh bị khó thở rồi rơi vào hôn mê.

Gia đình đưa vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh được chẩn đoán nghi nhiễm liên cầu lợn và chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Những tốn thương do liên cầu lợn gây ra

Suốt cả tháng trời, ông được điều trị bằng các thiết bị hiện đại nhất từ lọc máu ngoài cơ thể cho đến các loại thuốc tốt. Cuối cùng ông Kh cũng tỉnh lại nhưng tri thức tạm thời mất và ông không nhớ nhiều, hai tai bị mất thính lực không nghe thấy.

Không chỉ riêng ông Kh bị liên cầu lợn do ăn tiết canh dê, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp- Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp ăn tiết canh dê nhưng lại bị liên cầu lợn.

Anh Dương Văn C. 39 tuổi, 1 doanh nhân thành đạt ở Hà Nội phải nhập viện vì bát tiết canh dê.

Đi công tác ở Hoà Bình, ông được bạn bè mời ăn thịt dê. Vì tin rằng tiết canh dê an toàn nên mọi người gọi mấy bát ra khai vị. Sauk hi ăn dê, ông cùng bạn bè ăn thêm một vài món dê tái chanh, dê hầm.

Hai ngày sau, anh C. lên cơn sốt, đau đầu, buồn nôn và hôn mê nên được nhập BV bệnh Nhiệt đới TW cấp cứu.

Ông Kh hôn mê cả tháng vì bát tiết canh dê

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết anh C., bị viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn, tình hình rất nguy kịch. Liên cầu khuẩn lợn anh mắc phải được xác định do chính bát tiết canh dê mà ông đã ăn hai ngày trước đó.

Lý giải điều này, Thạc sĩ Cấp cho biết tiết canh dê vốn không có vi khuẩn liên cầu lợn mà các nhà hàng thường trộn tiết lợn với tiết dê vì mục đích gian dối trong thương mại nhưng họ không biết rằng tiết lợn nguy hiểm.

Mặc khác, khi đánh tiết canh dê, người làm có thể sử dụng cuống họng lơn (nơi mà vi khuẩn liên cầu lợn tích tụ nhiều) nếu không nấu chín kỹ, không vệ sinh dụng cụ thì vô tình liên cầu lợn sẽ nhiễm sang tiết canh và gây ra liên cầu lợn.

Trong bữa ăn gia đình, bạn bè, thạc sĩ Cấp cho biết không phải ai cũng bị nhiễm mà tuỳ vào sức đề kháng của mỗi người có thể bị liên cầu lợn gây viêm màng não hay không.

Tỷ lệ tử vong cao, di chứng nặng