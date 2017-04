Mỗi ngày ăn 2 quả chuối, điều gì sẽ xảy ra?

Các loại thực phẩm lành mạnh không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị. Nhưng đối với chuối, đây là loại quả không chỉ mang lại sự hài lòng về vị giác mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Bright Side, ăn chuối đã tốt nhưng nếu tiêu thụ hai quả chuối mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn. Sau đây là 7 tác dụng bạn nên biết để không quên ăn chuối mỗi ngày.



1. Giảm huyết áp

Chuối có chứa 420mg kali, do đó loại quả này có thể làm giảm huyết áp, từ đó áp lực lên động mạch cũng ổn định.

2. Giảm cân

Chuối rất giàu chất xơ khiến bạn không muốn ăn thêm gì sau khi ăn nó. Ngoài ra, chuối cũng chứa tinh bột, làm giảm sự thèm ăn và ngăn cơ thể tăng cân.

Chuối cũng làm giảm lượng đường trong máu và tăng sự nhạy cảm của cơ thể với insulin. Nếu các tế bào trong cơ thể không nhạy cảm với insulin, cơ thể sẽ không thể hấp thụ glucose và tuyến tụy bắt đầu sản sinh ra insulin với số lượng lớn hơn. Việc cơ thể có tích tụ chất béo hay không là phụ thuộc vào lượng insulin hiện có trong cơ thể.

3. Giảm nguy cơ thiếu máu

Thiếu máu khiến da xanh xao, mệt mỏi và khó thở. Đây là hậu quả của việc giảm tế bào hồng cầu và lượng hemoglobin thấp trong máu.

Trong khi đó, chuối rất giàu chất sắt, một loại khoáng chất giúp kích thích sự sản sinh ra các tế bào hồng cầu. Ngoài ra, chuối cũng chứa vitamin B6, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt cho người thiếu máu.

4. Cải thiện hệ tiêu hóa

Chuối rất dễ tiêu hóa và không gây kích ứng đường ruột. Kháng tinh bột (loại tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non) có trong chuối không bị tiêu hóa và được giữ lại trong ruột già, nơi nó trở thành nguồn dinh dưỡng cho các loại vi khuẩn lành mạnh.

Chuối cũng rất tốt cho người bị viêm dạ dày, ợ nóng và giúp khôi phục các khoáng chất bị mất đi đối với người mắc bị tiêu chảy.

5. Giảm căng thẳng

Ăn chuối giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Loại quả này có chứa tryptophan, một loại axit amin được cơ thể chuyển đổi thành hormone serotonin, hay còn gọi là hormone hạnh phúc.

Trung bình trong mỗi quả chuối chứa 27mg magie. Khoáng chất này có nhiệm vụ tạo ra tâm trạng thoải mái và ngủ ngon.

6. Bổ sung vitamin

Chuối rất giàu vitamin B6 và trung bình một quả chuối đáp ứng 20% vitamin B6 về nhu cầu hàng ngày của bạn. Vitamin B6 giúp cơ thể sản sinh ra insulin, hemoglobin và các amino axit cần thiết để tạo ra các tế bào khỏe mạnh.

Mặc dù chúng ta thường nghĩ cam và dâu tây là loại quả có hàm lượng vitamin C lớn nhất nhưng chuối thực sự mới là loại quả chiếm 15% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp trung hòa các gốc tự do (các phân tử hoạt tính có một điện tử duy nhất có thể phá hủy các tế bào của cơ thể). Ngoài ra, vitamin C còn giúp các mạch máu khỏe mạnh và sản xuất ra collagen.

7. Bổ sung năng lượng

Hàm lượng kali trong chuối giúp bảo vệ cơ bắp khỏi nguy cơ bị chuột rút. Trong khi đó carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể đủ để bạn thực hiện một bài tập nặng.

*Theo Brightside