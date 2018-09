Loạn bánh trung thu trên thị trường: Chuyên gia chỉ cách chọn bánh an toàn với sức khỏe

Cẩn trọng bánh trung thu giá rẻ

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng hiện nay trên thị trường ngoài những thương hiệu bánh nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện các loại bánh giá rẻ, bánh tự handmade được bày bán trên mạng, không rõ nguồn gốc rõ ràng.

Thực tế, cơ quan chức năng đã từng bắt giữ những lô bánh không nhãn mác rõ ràng, được bán ra với giá chỉ 3000 đến 5000 đồng/ chiếc.

Trước tình trạng trên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có công văn yêu cầu làm rõ nguồn gốc, xuất xứ của loại bánh này.

Trao đổi với phóng viên về tác hại đến sức khỏe khi ăn phải những loại bánh không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, sử dụng chất tạo màu, tạo mùi, BS Dzoãn Thị Tường Vi - Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng khẳng định, đây là vấn đề đã được cảnh báo nhiều lần, năm nào các chuyên gia cũng lên tiếng.

BS Tường Vi cho rằng, người tiêu dùng phải cẩn trọng đối với những loại bánh giá rẻ. Đặc biệt là loại bánh handmade, vì loại bánh này thường sẽ sử dụng rất nhiều loại màu khác nhau. Như vậy, nguy cơ gây hại cho sức khỏe là rất lớn.

"Mức độ độc hại của hóa chất tạo màu, tạo mùi công nghiệp là rất lớn. Khi bị nhiễm vào cơ thể nó có thể gây tổn hại đến tất cả các cơ quan thần kinh, nội tạng và bề mặt da khi tiếp xúc trực tiếp…

Không chỉ có vậy, việc ăn bánh Trung thu có tồn dư hóa chất công nghiệp, nhân bánh không đảm bảo còn có thể gây ngộ độc cấp tính như đau bụng, buồn nôn.

Nguy hiểm hơn, nó còn tích tụ dần vào cơ thể gây nên những ảnh hưởng cho sức khỏe sau này, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư", BS Vi cảnh báo.

BS Vi cho rằng, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong dịp Tết Trung thu, người tiêu dùng khi mua bánh nên chọn các loại bánh của những thương hiệu lớn, có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được cơ quan chức năng cấp phép về mức độ an toàn.

Không chỉ có vậy, các sản phẩm bánh trung thu cũng phải được sản xuất trên dây chuyền đảm bảo ATVSTP, sau đó được đóng bao bì khép kín và nếu có sử dụng chất tạo mùi tạo màu hay chất bảo quản thì phải theo đúng liều lượng cho phép, được phép của bộ Y tế chứng nhận là an toàn đối với người tiêu dùng.

Trước những lo ngại của người dân về độ an toàn của bánh trung thu, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Lợi - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị cho biết, vấn đề VSATTP là một vấn đề nóng bỏng đang được cả xã hội và người dân quan tâm.

Bởi vậy, ngoài viêc chú ý đến mẫu mã sản phẩm, thì các khâu lựa chọn sản phẩm, làm bánh luôn được các thương hiệu bánh trung thu lớn chú trọng, đặt mục tiêu đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

"Toàn bộ nguyên liệu đầu vào đều phải được kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt, với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Sản phẩm làm ra phải được bảo quản trong bao gói nilon với công nghệ khí sạch và gói chống ẩm, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật và oxy hóa chất béo, giúp giữ cho sản phẩm luôn có chất lượng tốt nhất trong suốt hạn sử dụng.

Nếu đảm bảo được các tiêu chí đó thì bánh mới đảm bảo được khâu an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng", ông Lợi chia sẻ.

Cách chọn bánh trung thu an toàn

Dưới đây là những cách để lựa chọn bánh trung thu an toàn, theo hướng dẫn của BS Dzoãn Thị Tường Vi:

1. Quan sát bằng mắt thường: Về cảm quan bên ngoài, từ hình dáng cho đến màu sắc của bánh, người dùng đã có thể quan sát và lựa chọn cho mình một chiếc bánh tốt.

Không chọn bánh bị dập vỡ hay bị biến dạng. Bánh có chất lượng tốt có hoa văn sắc nét, không bị méo mó và có màu sắc tự nhiên.

2. Xem xét kỹ bao bì: Chọn bánh có bao bì nguyên vẹn và kín, đầy đủ thông tin về thành phần, hàm lượng các chất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản rõ ràng.

Không chọn bánh có vỏ nhàu nát, bị thủng hay lọt khí. Bao bì của bánh nếu hở sẽ khiến không khí lọt vào làm bánh bị ẩm, mốc, vỏ bánh chảy dầu.

Các chữ in trên bao bì như logo, tên thương hiệu phải nguyên mới, không nhòe mực; bao bì cần ghi chính xác ngày sản xuất và hạn sử dụng.

3. Chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng: Khi mua bánh Trung thu là phải chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, bao gồm: tên đơn vị và địa chỉ nhà máy sản xuất.

Tuyệt đối nói không với sản phẩm có xuất xứ mập mờ, vì đây là dấu hiệu của sản phẩm trôi nổi kém chất lượng, hàng nhập lậu.

4. Chọn bánh có thành phần và chỉ số phù hợp với người dùng: Hiện bánh trung thu rất đa dạng với nhiều loại nhân mặn ngọt khác nhau.

Vì thế, khi chọn phải lựa chọn đúng khẩu vị của mình. Đặc biệt, những người bị béo phì, tiểu đường nên chọn những loại bánh trung thu được làm từ đường không năng lượng isomalt, để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

5. Chọn thương hiệu uy tín: Lựa chọn bánh từ những thương hiệu uy tín là một yếu tố giúp khách hàng yên tâm hơn. Bởi bánh được sản xuất từ thương hiệu lớn sẽ có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm.