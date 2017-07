Lo ngại lính Iraq trả thù tàn bạo chiến binh IS

Theo hãng tin Fox News, video được đăng tải hôm 12-7 cho thấy hai tay súng IS nằm bất động dưới đất sau khi bị quăng xuống từ một tòa nhà, sau đó bị những người đàn ông mặc quân phục xả súng.

Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) cho biết video này được đăng tải trên tài khoản Twitter của một người đàn ông Iraq chuyên công bố những sự kiện diễn ra xung quanh TP Mosul – TP đã được lực lượng Iraq giành quyền kiểm soát thành công hôm 10-7.

Nhóm nhân quyền này cho biết sau khi dùng hình ảnh vệ tinh để xác minh, họ cho biết video đúng là được ghi lại tại khu vực Mosul nhưng không rõ thời điểm ghi hình.

Chính quyền Iraq cho biết đang điều tra video và nếu được xác nhận, những người chịu trách nhiệm vụ việc sẽ được đem ra công lý, BBC đưa tin.

“Trong những tuần cuối cùng của trận chiến ở Tây Mosul, sự lan tỏa khắp các binh sĩ Iraq mà tôi quan sát được chính là sự sôi nổi, nhiệt huyết, khát khao trận chiến kết thúc càng nhanh càng tốt” - Belkis Wille, một nhà nghiên cứu cấp cao về Iraq của HRW, cho biết.

Các nhân chứng báo cáo với (HRW) rằng số vụ tra tấn và giết chóc những chiến binh IS ngày càng gia tăng ở khu vực Mosul.

HRW cho biết video về hai người đàn ông bị ném xuống tòa nhà trên chỉ là một trong bốn vụ tra tấn xuất hiện trong tuần này.

Trong một video đăng trên Facebook hôm 11-7, các binh sĩ được nhìn thấy la hét, đá và đánh đập một số người đàn ông dường như là các chiến binh IS bị bắt giữ trong một căn phòng kín.

Hôm 13-7, HRW báo cáo rằng lực lượng an ninh Iraq đã đưa hàng chục phụ nữ và trẻ em bị cáo buộc có liên hệ với IS tới một khu lều gần Mosul một cách thô bạo. Chính quyền Iraq mô tả khu lều này là “trại cải tạo”.

Khu lều này nằm ở Bartella, cách Đông Mosul tầm 20 km, và là nơi cư ngụ của ít nhất 170 gia đình, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đến từ các khu vực của Tây Mosul.

HRW cho biết khu lều này được mở ra hôm 9-7, dùng làm nơi phục hồi tâm lý và hệ tư tưởng cho những người được gọi là thành viên gia đình của các tay súng IS.

Lực lượng Iraq đã giành lại Mosul từ tay IS sau gần ba năm bị nhóm quân cờ đen chiếm giữ. Các chiến binh IS khét tiếng với những vụ thảm sát cả dân thường lẫn lực lượng an ninh.

Sau khi tràn vào TP này, các tay súng thường săn lùng bất cứ ai liên quan tới cảnh sát và quân đội. Sau chín tháng chiến đấu gian khổ, lực lượng Iraq hôm 9-7 đã tuyên bố phá tan thành trì của IS tại Mosul.