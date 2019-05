Kết thúc điều tra, lãnh đạo Sơn La giải trình vì có con được nâng điểm

Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can liên quan.

8 bị can gồm: Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, người phụ trách việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La; ông Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng (Sở GDĐT Sơn La); ông Đặng Văn Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP.Sơn La); ông Đỗ Khắc Hưng - nguyên trung tá, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La; ông Đinh Hải Sơn - nguyên thiếu tá, Phòng an ninh chính trị nội bộ.

Cả 8 bị can trên đều bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ở diễn biến khác, nguồn tin của Lao Động, Tỉnh ủy Sơn La đã yêu cầu số cán bộ, đảng viên có con nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm ở Sơn La phải làm báo cáo giải trình.

Trong số 11 người phải làm báo cáo giải trình, một số người đã phải tiếp tục về giải trình tại cơ quan, đơn vị.

Nguồn tin từ Cục Thống kê tỉnh Sơn La, trong cuộc họp chi bộ vừa tổ chức, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La, ông P.H.S, đã đọc bản giải trình về việc con được nâng 23,35 điểm. Ông S khẳng định không chạy điểm, mua điểm cho con.

Con ông S là thí sinh mang số báo danh 14000764, có 5 môn được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 23,35. Vợ ông là một trưởng phòng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La.

Một số cán bộ ở các cơ quan khác của Sơn La cũng giải trình trước Đảng ủy cơ quan rằng không biết, không liên quan đến việc con được nâng điểm.