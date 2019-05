Cảnh sát giao thông lao xuống sông cứu bé gái 10 tuổi giữa dòng nước sâu

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/5, tại thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, Hà Nam .

Cụ thể, vào thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Duy Tiên do Trung tá Nguyễn Văn Thành làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua thôn Dưỡng Thọ thì thấy khoảng 5, 6 cháu bé hô cứu thất thanh.

Chạy đến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cháu bé đang vùng vẫy dưới lòng máng nước dẫn vào trạm bơm của thôn.



Ngay lập tức, chiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng vội lao xuống máng nước sâu khoảng 3m để cứu cháu bé và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân được cứu là cháu Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 2009, trú tại thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên).

Sau khi biết chuyện, gia đình bé Huyền bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm sâu sắc đến các chiến sỹ cảnh sát giao thông, Công an huyện Duy Tiên kịp thời cứu giúp cháu bé khỏi chết đuối .