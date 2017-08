"Kẻ thù" gây ra căn bệnh ung thư nguy hiểm hàng đầu

Ung thư phổi chỉ chiếm 12% trong các loại bệnh ung thư, song tỷ lệ tỷ vong lại rất cao lên đến 28%. Đặc biệt, với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, tỷ lệ tử vong từ 6 tháng – 1 năm là 90%.

Những con số tử vong rất cao liên quan đến ung thư phổi và nguyên nhân chủ yếu là do hút thuốc lá.

Bệnh tử vong nhanh

Trên thế giới, mỗi năm có khoảng hơn 900 nghìn nam giới và hơn 400 nghìn nữ giới tử vong do ung thư phổi.

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do ung thư phổ chiếm 1/3 số ca tử vong vào năm 2016. Tại Bắc Mỹ, có tới 45% bệnh nhân ung thư phổi là nữ giới và tỷ lệ tử vong do bệnh lý này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do ung thư vú.

Số lượng bệnh nhân tử vong do ung thư phổ trên thế giới bằng số lượng bệnh nhân tử vong do ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại.

Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng đầu bảng trong danh sách 10 loại ung thư phổ biến ở cả 2 giới. Theo con số thống kê năm 2013, tỷ lệ người mắc bệnh đã tăng lên 4 lần với hơn 20 nghìn người mắc bệnh, trong đó có đến 17 nghìn người đã tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Khai – Nguyên Phó trưởng khoa ung thư Vú – Phụ khoa – Bệnh viện K trung ương, phòng khám ung thư Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết, ung thư phổi có hai chính:

Thứ nhất: Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC): 80% là loại bệnh ung thư phổi phổ biến hơn và ít xâm lấn hơn, có xu hướng phát triển và lây lan chậm.

Thứ hai: Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC): 20% thể bệnh này phát triển nhanh và nhanh chóng lây lan vào máu và các bộ phận khác của cơ thể. Thông thường, người bệnh đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, tiên lượng xấu.

Nguyên nhân gây ra ung thư phổi theo bác sĩ Khai khói thuốc lá: >80% các ca ung thư phổi trên thế giới, khí phóng xạ hoạt tính: Radon, amiang,Thạch tín, crom, niken, ô nhiễm không khí, những người hút thuốc lá bị động.

Bác sĩ Khai cho biết ung thư phổi giai đoạn đầu thường không gây ra triệu chứng, cho đến khi ung thư phát triển, các triệu chứng thông thường có thể bao gồm: Ho khan kéo dài, đờm có máu, thở khó khăn, chẳng hạn như thở gấp, đau ngực liên tục, ho ra máu, giọng nói khàn khàn, nhiễm trùng phổi thường xuyên, chẳng hạn như viêm phổi, cảm thấy rất mệt mỏi mọi lúc, giảm cân không rõ nguyên nhân, các triệu chứng này có thể không phải ung thư vì một số loại bệnh khác cũng có thể gây ra các triệu chứng như trên.

Thuốc lá – Thủ phạm chính gây ung thư phổi

Theo bác sĩ Khai hút thuốc lá yếu tố nguy cơ chính gây ung thư phổi, kể cả hút thuốc lá chủ động lẫn thụ động.

Khoảng 90% số lượng ca ung thu phổ đến từ việc hút thuốc lá và những người hút 40 bao trong vòng 1 năm có nguy cơ bị ung thư cao gấp 20 lần so với người không hút thuốc.

Như vậy, nguy cơ mắc ung thư phổi càng cao khi bạn hút thuốc lá càng nhiều và diễn ra trong thời gian dài. Những chất độc hại có trong thuốc lá hay còn gọi là tác nhân gây ung thư có thể làm thương tổn các tế bào phổi, dần dần các tế bào này phát triển thành ung thư.

Nếu ngừng hút thuốc lá, bạn có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh, trong đó bỏ thuốc trước 40 tuổi giảm đến 90% nguy cơ mắc các bệnh do hút thuốc.

Khói thuốc lá chứa hơn 70 chất khác nhau, được cho là gây ung thư.

Khi bạn hít khói thuốc, các hóa chất này xâm nhập vào phổi và lan ra khắp phần còn lại của cơ thể. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các hóa chất này có thể gây tổn hại DNA và thay đổi các gen quan trọng.

Hút thuốc lá không chỉ làm tổn thương phổi, tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, mà thuốc lá còn gây ra rất nhiều tác hại đến các bộ phận khác của cơ thể.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 13 bệnh ung thư khác bao gồm ung thư thanh quản (hộp thoại), thực quản, miệng và họng (họng), bàng quang, tuyến tụy, thận, gan, dạ dày, đại tràng, cổ tử cung, buồng trứng, mũi và viêm xoang, và một số loại bệnh bạch cầu.

Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.