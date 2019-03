Huawei đã "dìm" cả iPhone XS Max lẫn Galaxy S10+ ra sao trong sự kiện ra mắt P30 và P30 Pro?

Mỗi lần Huawei ra mắt điện thoại mới, hãng này thường so sánh với các sản phẩm của đối thủ. "Đến hẹn lại lên", trong bài thuyết trình của chiếc P30 và P30 Pro vừa được Huawei trình làng, hãng này liên tục lôi hai smartphone đình đám nhất trên thị trường hiện nay là Galaxy S10+ và iPhone XS Max để đặt lên bàn cân so sánh.



Trong bài viết này, hãy cùng điểm lại những điểm của P30 và P30 Pro mà Huawei cho rằng vượt trội so với đối thủ.

- Về thiết kế, Huawei tự hào P30 và P30 Pro có viền hai bên trái/phải và viền ở trên mỏng hơn so với iPhone XR và iPhone XS Max.

- Với cùng kích thước màn hình là 6.1 inch (P30 với iPhone XR) và 6.5 inch (P30 Pro với iPhone XS Max) nhưng máy của Huawei có kích thước bé hơn, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hơn.

- Không những vậy, P30 và P30 Pro nhẹ hơn nhưng lại có dung lượng pin lớn hơn. Huawei nhấn mạnh: model cỡ lớn của hãng là P30 Pro nhẹ hơn cả model cỡ nhỏ của đối thủ (iPhone XR), còn model cỡ nhỏ là P30 có dung lượng pin 3650mAh lớn hơn cả model cỡ lớn của đối thủ (iPhone XS Max - 3174mAh).

- Thời lượng pin của P30 và P30 Pro cũng được Huawei nhấn mạnh là dài hơn 11% so với Galaxy S10 Plus và 37% so với iPhone XS Max.

- Công nghệ sạc SuperCharge với công suất 40W của P30 Pro cũng nhanh hơn đáng kể so với đối thủ.

Sau 30 phút, P30 Pro có thể sạc được 2940/4200mAh. Galaxy S10+ chỉ đạt 1599/4100mAh, còn iPhone XS Max là 540/3174mAh.

Theo Huawei, P30 Pro sạc nhanh hơn 440% so với iPhone XS Max.

- Không chỉ sạc có dây, mà sạc không dây của P30 Pro cũng nhanh hơn 70% so với iPhone XS Max. Thậm chí, tốc độ sạc không dây của P30 Pro còn nhanh hơn cả sạc có dây của iPhone XS Max.

- Về hiệu năng, Huawei cho biết P30 cho thời gian khởi động ứng dụng nhanh hơn 1100ms so với iPhone XS Max.

- Khả năng hỗ trợ 2 SIM của P30 cũng tốt hơn. Ở cùng một thời điểm, SIM 1 có thể thực hiện cuộc gọi VoLTE (Voice over LTE) và SIM 2 truy cập data 4G; hoặc SIM 1 thực hiện cuộc gọi VoLTE và SIM 2 có thể nhận cuộc gọi mà không bị "thuê bao". Đây là điều mà iPhone XS Max và Galaxy S10+ không làm được.

Tuy nhiên, phần được Huawei so sánh nhiều nhất là chụp ảnh. Cũng phải thôi, khả năng chụp ảnh cũng là tính năng được Huawei tập trung nhiều nhất trên dòng máy mới.

Cảm biến ảnh của P30 và P30 Pro sử dụng cấu trúc RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue) với điểm ảnh màu vàng thay vì RGBG (Red-Green-Blue-Green) truyền thống như trên iPhone XS Max và Galaxy S10+. Ngoài ra, cảm biến của bộ đôi smartphone Huawei cũng có kích thước và độ phân giải lớn hơn nhiều.

Độ nhạy sáng (ISO) tối đa cũng được tăng lên đến 204.800 (P30) và 409.600 (P30 Pro). Huawei cho biết mức ISO này là cao hơn đáng kể so với Galaxy S10+ và iPhone XS Max (chỉ đạt dưới 6400), và thậm chí là còn cao hơn cả camera chuyên nghiệp (Canon 5D Mark IV đạt 102.400).

Để chứng tỏ, Huawei liên tục đưa ra những so sánh về chất lượng ảnh giữa P30 Pro với iPhone XS Max và Galaxy S10+. Do muốn nhấn mạnh vào khả năng chụp thiếu sáng, Huawei lựa chọn những khung cảnh tối mà smartphone đối thủ chỉ có thể cho ra bức hình "đen ngòm", còn P30 Pro vẫn thấy được chi tiết.

Với sự có mặt của kính tiềm vọng và ống kính tele tiêu cự dài, zoom là một điểm mạnh của P30 Pro. Chiếc máy này có thể zoom quang học 5X và zoom số 50X, còn Galaxy S10+ và iPhone XS Max chỉ đạt lần lượt 2X và 10X.

Huawei thậm chí còn dùng P30 Pro để chụp... trăng. Đối với iPhone XS Max và Galaxy S10+, những gì người dùng nhận được là một đốm sáng trên nền đen.

Không chỉ chụp xa, P30 Pro còn có khả năng chụp gần (macro) tốt hơn. Cụ thể, khoảng cách tối thiểu so với vật thể mà P30 Pro có thể chụp được chỉ là 2.5cm, ngắn hơn so với iPhone XS Max (6.5cm) và Galaxy S10+ (6cm).

Camera ToF đo chiều sâu giúp cho P30 Pro có thể chụp được những bức hình xóa phông tốt hơn. Trong hình ảnh dưới đây của Huawei, có thể thấy làn tóc bay trong gió của cô người mẫu được P30 Pro thể hiện chính xác hơn so với iPhone XS Max và Galaxy S10+.

Camera với ống kính góc siêu rộng cũng là một lợi thế của P30 Pro so với iPhone XS Max. Do Galaxy S10+ cũng có tính năng này, vậy nên Huawei không đưa vào so sánh.

Không chỉ chụp ảnh, khả năng quay phim của P30 Pro trong điều kiện ánh sáng thấp cũng được Huawei khẳng định là tốt hơn iPhone XS Max và Galaxy S10+.

Và để "chốt hạ", Huawei "khoe" P30 Pro đạt 112 điểm DxOMark, cũng là cao nhất hiện nay và bỏ xa các đối thủ (S10+ đạt 109 điểm, iPhone XS Max đạt 105 điểm).