Hôi miệng, nhức đầu: Dấu hiệu cảnh báo bệnh xoang cần điều trị ngay kẻo biến chứng

Biến chứng do xoang

Bà T.T.N, 52 tuổi (ngụ ở Lâm Đồng) nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 vì sưng đau mặt. Khoảng 3 ngày trước, bệnh nhân sưng đau mặt và xung quanh mắt phải nên đã đến khám tại một bệnh viện có chuyên khoa Mắt, sau đó bệnh nhân được chuyển viện Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy vùng mặt bệnh nhân đau, sưng phù cạnh mũi và chung quanh mắt phải, mũi có niêm mạc phù nề, thoái hóa và hoại tử cuốn mũi giữa, đọng mủ khe mũi. Được biết bệnh nhân N có tiền căn đái tháo đường. Trên phim CT cho thấy mờ đặc xoang hàm và sàng 2 bên.

Viêm xoang gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm đa xoang mạn gây biến chứng viêm tổ chức hốc mắt phải trên bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân được điều trị nội khoa trong 5 ngày để khống chế quá trình viêm nhiễm, ổn định đường huyết và dùng kháng sinh chống nhiễm trùng lan rộng.

Sau đó, bệnh nhân được điều trị can thiệp bằng "phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng" vào ngày 6. Trong quá trình phẫu thuật cho thấy bên trái xoang hàm chứa đầy mủ đặc trắng, bên phải cuốn mũi giữa hoại tử mủ trên nền thoái hóa, trong xoang hàm và sàng. Các viêm hoại tử và mủ được tiến hành làm sạch và dẫn lưu thông thoáng.

Hay như trường hợp anh Đỗ Văn Báu (sinh năm 1987, Tiên Yên, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng biến chứng viêm nhiễm vùng hầu họng gây áp xe vùng cổ sâu nguyên nhân do bị xoang và không điều trị kịp thời.

Anh Báu cho biết anh bị xoang 5 năm nay và thời gian gần đây anh sang Ma Cao, Trung Quốc làm việc và có các dấu hiệu xoang, mua thuốc uống không đỡ. Công ty không cho nghỉ về Việt Nam chữa nên anh được người nhà gửi thuốc gia truyền trị xoang sang sử dụng nhưng không thấy hiệu quả.

Gần đây, anh thường xuyên đau nhức vùng mặt và cơn đau ngày càng nặng nhưng anh cố chịu. Đến khi xoang chảy dịch gây viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phổi, sốt cao kèm theo rối loạn tiêu hoá. Lúc này, anh đành xin về Việt Nam để điều trị bệnh. Tại bệnh viện bác sĩ cho biết anh bị xoang nặng biến chứng nhiễm trùng lan toả.

Anh Báu được bác sĩ chỉ định sục xoang rửa lấy mủ kèm theo kháng sinh liều cao. Nếu phương pháp này không có hiệu quả có thể bệnh nhân phải phẫu thuật cho triệt để bệnh.

Dấu hiệu từ hôi miệng, nhức đầu…

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Việt viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng niêm mạc lót ở các xoang cạnh mũi, gây tắc các lỗ thông xoang. Viêm xoang có nhiều loại và mỗi loại có một dấu hiệu nhận biết khác nhau. Ví dụ viêm xoang hàm dấu hiệu điển hình là đau nhức hai bên má, chảy nước mũi.

Với viêm xoang sàn đau nhức vùng gáy, viêm xoang trán người bệnh có dấu hiệu đau nhức vùng lông mày. Ngoài ra, còn có viêm xoang bướm và hoặc viêm đa xoang.

Theo PGS An viêm xoang gây ra nhiều biến chứng đáng sợ như áp xe hậu nhãn cầu, viêm não, nhiễm trùng huyết... có thể dẫn tới tử vong, không chỉ người lớn mắc xoang mà trẻ nhỏ cũng bị xoang.

PGS An cho biết, tại bệnh viện bà gặp nhiều bệnh nhân cả trẻ em và người lớn bị sưng hốc mắt, sưng mặt nhưng đi khám mắt, khám nội khoa khác đều chẩn đoán bị biến chứng do viêm xoang gây ra. Nguy hiểm nhất xoang trẻ em dễ bị nhiễm trùng lan tỏa và dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều.

Mới đây, 1 trường hợp trẻ 4 tuổi ở Phú Thọ được bố mẹ đưa đi khám mắt do áp xe hậu nhãn cầu và các bác sĩ bệnh viện mắt tìm ra thủ phạm là viêm xoang. Bệnh nhi đã được chuyển sang Bệnh viện An Việt điều trị. Đến nay sau 5 tháng kiên trì điều trị, bệnh xoang có dấu hiệu đỡ hơn rất nhiều.

Việc điều trị xoang bệnh nhân cần điều trị đúng chuyên khoa. Những trường hợp viêm xoang mãn tính và tắc nghẽn các lỗ thông xoang không thể kiểm soát bằng thuốc được nữa, bác sĩ sẽ áp dụng điều trị ngoại khoa bằng cách chọc xoang hàm để rút mủ hoặc phẫu thuật để cắt polyp mũi, chỉnh hình vách ngăn, nạo xoang.

Bác sĩ An cho biết viêm xoang do nhiều nguyên nhân nhưng hay gặp nhất là tình trạng viêm mũi lâu ngày không điều trị hoặc điều trị không đúng cách sinh ra vi khuẩn và nấm trong khoang mũi. Một vài trường hợp do cơ địa dị ứng với thức ăn hoặc loại hóa chất nào đó làm cho niêm mạc phù nề gây tắc xoang và nhiễm trùng.

Hiện nay, môi trường ô nhiễm không khí cũng là tác nhân khiến bệnh viêm xoang có thể tăng lên. Tình trạng viêm xoang cấp do vi rút, ô nhiễm nhiều lần sẽ chuyển sang mãn tính.

PGS An khuyến cáo nếu có tình trạng nhức đầu, nghẹt mũi một bên hoặc cả hai bên, có dịch chảy ra họng, hơi thở có mùi hôi thì người bệnh cần nghĩ tới bệnh xoang và đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời tránh biến chứng. Đặc biệt là những người có bệnh lý đái tháo đường đi kèm thì việc điều trị viêm xoang hết sức chặt chẽ và cần thiết.