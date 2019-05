Học viện Báo chí và Tuyên truyền phủ nhận tin 'nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên của trường

Theo thông tin đăng tải trên website của Trường THPT Nghi Lộc 3: "Sáng 27/2, Trường THPT Nghi Lộc III, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Buổi lễ vinh dự có sự tham dự của TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tôn Thiện Phương - Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Bá Thanh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công An; TS. Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu; ông Trần Đức Hoàng - Phó chánh văn phòng Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội cùng các phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương của các quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 1.400 em học sinh Trường THPT Nghi Lộc III – Nghệ An".