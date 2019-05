Hé lộ thêm nhiều tình tiết bí ẩn vụ 2 thi thể bị đúc bê tông ở Bình Dương

Ngày 18/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ 4 nghi phạm trong vụ án phát hiện 2 khối bê tông chứa thi thể 2 nam giới tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, Bình Phước.

Theo đó, 4 nữ nghi phạm gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Căn nhà thứ 2 cũng thường xuyên che bạt kín

Trước đó cả 4 nghi phạm bị Cảnh sát bắt giữ tại một khu dân cư ở TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương khi đang trên đường chuẩn rời khách sạn (thuộc khu dân cư). Thời điểm khoảng 1h sáng cùng ngày nhóm này đã quyết định không ở khách sạn nữa và thu dọn đồ đạc để rời đi.

Tuy nhiên một tiếp tân khách sạn vô tình thấy thông tin, hình ảnh các nghi phạm qua báo chí nên đã báo ban quản lý cho bảo vệ chặn lại, gọi cho công an bắt giữ.

Theo các nhân chứng, đối tượng Hà là người cầm lái, tỏ ra khá bình tĩnh khi bước xuống xe hỏi với bảo vệ vì sao lại chặn xe. Ngay sau đó, cảnh sát ập tới thì các đối tượng im lặng và chấp nhận bị đưa về đồn.

Tuy nhiên lúc này, cảnh sát đưa đối tượng Hà về bằng xe khác, 3 người phụ nữ còn lại bằng xe khác thì người phụ nữ không chấp nhận. Đối tượng Hà một mực đòi được ngồi chung với những người còn lại mới chịu rời đi.

Hình ảnh 3 nữ nghi can đã được xác định danh tính.

Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cho biết công an vẫn đang mở rộng thu thập chứng cứ và đấu tranh với nhóm nghi can. Cơ quan chức năng xác định Phạm Thị Thiên Hà, một trong số 4 đối tượng bị tạm giữ chính là người phụ nữ tên Thanh thuê nhà. Hà có thể đã sử dụng giấy tờ giả hoặc của người khác để lừa chủ nhà. Cũng theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra xác nhận rằng bà Hoa và Hà là hai mẹ con.

Ngoài khám xét địa điểm xảy ra vụ án, khách sạn lưu trú, cơ quan chức năng cũng khám xét căn nhà thứ 2 cách hiện trường 15km nằm trên đường D2, khu công nghiệp Bàu Bàng. Trước đây, căn nhà nay cũng nhóm phụ nữ thuê để ở, cũng thường xuyên che bạt kín mít.

Hiện công an đã hoàn tất khám xét, thu giữ một số vật dụng. Trong đó có nhiều tài liệu rất khó hiểu, giống tài liệu của một tôn giáo.

Hai mẹ con nghi can từng "vỡ nợ" !?

Thông qua hồ sơ tài liệu từ cơ quan chức năng, nghi phạm Hoa và Hà được xác định từng cùng ngụ tại địa chỉ 5/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Khi được nhận diện qua ảnh, nhiều người dân sinh sống trong hẻm vẫn nhớ mặt cả hai.

Theo lời kể của những người dân, Hoa và Hà là hai mẹ con đã từng sinh sống tại đây trong nhiều năm liền. Cách đây khoảng 4 năm, họ bán nhà và chuyển đến một nơi khác. Căn nhà cũ được người chủ mới tu sửa để sinh sống.

Khi được nhìn ảnh, bà Hà (79 tuổi) nhận ra ngay người hàng xóm từng thân thiết với mình. "Tôi biết gia đình bà Hoa có 3 người. Bà này làm nghề may quần áo, ly hôn chồng rồi ở vậy với người con gái tên Hà... Thỉnh thoảng người chồng cũ cũng có qua thăm.

Căn nhà cũ của mẹ con bà Hoa ở quận Tân Phú, TP HCM.

Hồi còn ở đây, bà Hoa vẫn hay sang nhà tôi chơi. Bà này theo đạo phật, tính tình hiền lành lắm, không mát lòng ai bao giờ. Còn cô con gái thì ít nói chuyện với mọi người xung quanh lắm, cũng hay đi đâu chứ ít khi thấy", người phụ nữ 79 tuổi tiết lộ.

Bà này cũng cho biết sau khi chuyển đi thỉnh thoảng bà Hoa cũng trở lại thăm hàng xóm, tâm sự chuyện gia đình. Lần cuối cùng bà gặp lại người hàng xóm là khoảng 1 năm về trước. Bà Hà nhớ lại lần đó bà hoa đã trò chuyện về những ngày sau khi bán nhà.

"Bà Hoa nói hai mẹ con mua chung cư ở quận tân Bình. Người con gái mở một quán cà phê ở đường Điện Biên Phủ (quận 3), nhưng thua lỗ sau một thời gian kinh doanh, vỡ nợ phải bán chung cư để trả. Sau đó, bà Hoa không quay lại nhà cũ lần nào nữa", bà Hà kể lại.

Một người hàng xóm khác cũng cho biết rằng bà Hoa từng tâm sự mẹ già ở miền Tây bị bệnh, tính về quê để chăm sóc. Người nay cho biết đến sáng nay đọc báo mới biết bà Hoa và con gái có liên quan vụ án kinh hoàng.