Lúc bị bắt, nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đúc bê tông "im thin thít" đi theo công an

Rạng sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và mời 2 phụ nữ được cho là liên quan đến vụ 2 thi thể đúc bê tông về trụ sở công an để điều tra.

Theo đó, sau khi báo chí đăng tải thông tin 2 nữ nghi can trên chiếc xe 7 chỗ, nữ tiếp tân khách sạn T. (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện 2 phụ nữ khách thuê giống như ảnh đã đăng trên các cơ quan ngôn luận nên đã báo cáo cho quản lý khách sạn.

Khách sạn T. nằm trong khuôn viên khu dân cư hiện đại, an ninh ở Bình Dương. Ngay lập tức, ban quản lý chung cư báo cho công an. Phát hiện động tĩnh, 2 người phụ nữ nghi can cùng 2 người khác lên xe 7 chỗ rời khách sạn. Bảo vệ khu dân cư đóng cổng, yêu cầu chờ để kéo giờ đợi cơ quan chức năng.

Sau đó, 4 người phụ nữ được đưa về trụ sở công an. Người trực tiếp cầm lái là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) ngồi ở hàng ghế sau.



Ngoài ra, trong 4 người phụ nữ bị giữ có bà Lê Phú Hạnh (54 tuổi, hộ khẩu phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bà Hạnh cũng bị công an phát thông báo truy tìm vì bị nghi liên quan đến vụ án. Người phụ nữ thứ 4 chưa rõ danh tánh.



Bên trong khuôn viên khách sạn, nơi bắt giữ nhóm nữ nghi can (Ảnh: Quốc Chiến)

Phóng viên đã tìm đến khách sạn nơi bắt giữ 4 người phụ nữ nghi liên quan vụ án 2 thi thể đúc bê tông. Lúc này, một người bảo vệ đang chạy xe đạp xung quanh kiểm tra an ninh khu dân cư. Khi được hỏi, người này có vẻ mặt hoang mang xác nhận có sự việc này nhưng không nắm nhiều thông tin về nhóm khách bí ẩn.

"Chờ cơ quan chức năng làm rõ có thông tin chính thức thì chúng tôi mới có thể cung cấp cho báo chí được", anh bảo vệ nói. Bước vào khách sạn, nhân viên cũng cho biết không cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, một nhân viên khách sạn cho biết có 4 người phụ nữ đến thuê phòng khoảng 1 tháng nay. Người đứng ra đặt thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Ba người còn lại ít khi rời phòng hay tiếp xúc với nhân viên khách sạn.

Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn. Cũng nhân viên khách sạn, cả nhóm tóc đều ngắn, một trong số đó có bộ dạng vô cùng ốm yếu. Cả nhóm thường ở trong khách sạn chứ ít ra bên ngoài.

Làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ngay cổng khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, chị H. kể: "Lúc thấy công an xuất hiện, tôi tò mò ra xem, và mới biết đây là các người có liên quan vụ tử thi trong bê tông. Nhìn phụ nữ vậy mà ghê quá, ra tay dã man quá".

Khi nhìn hình ảnh các nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa và Lê Phú Hạnh, nữ nhân viên xác nhận: "Đúng là họ rồi".

Chị này cũng cho hay: "Lúc bị công an tiếp cận. Cả nhóm im nín thin thít không nói lời gì rồi sau đó đi theo công an. Nhìn hình ảnh, có thể chắc chắn người lái xe tóc ngắn, còn khá trẻ. 3 người còn lại đã lớn tuổi".

Bảo vệ của khu dân cư Atimo Phú Thịnh đang đi tuần xung quanh khách sạn. (Ảnh: Quốc Chiến)

Trước đó, trong ngày 15/5 và 16/5, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn chứa nước ở căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Căn nhà này do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng) và thỏa thuận chiều 15/5 giao nhà.

Chiều 15/5, ông Huân đến nhận nhà thì phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Sau đó ông Huân đập bể khối bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện thi thể người ở bên trong. Trong quá trình khám nghiệm, công an tiếp tục cho đập bể thùng phuy nhựa thứ 2.