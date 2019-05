Hành trình triệt phá đường dây buôn nửa tấn ma túy ở Sài Gòn do ông trùm người TQ cầm đầu

Ngày 12/5, ông Đinh Ngọc Thắng (Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM) và thiếu tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) chủ trì buổi họp báo kết quả chuyên án 719ĐL và M918 bắt giữ nửa tấn ma túy Ketamine trị giá gần 500 tỷ đồng.



Cơ quan chức năng cũng bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Liu Ming Yang (34 tuổi, mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, ngụ quận Tân Bình). Các đàn em của Yang cũng bị bắt giữ gồm: Jhu Minh Jyun (32 tuổi), Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Nam (Cục Hải quan TP HCM) cho biết đối tượng trong đường dây ma túy này sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt. Chúng liên lạc với nhau qua thiết bị vệ tinh chứ không thông qua thiết bị hiện đại để tránh bị phát hiện.

Cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ khác nhau như công an, hải quan, biên phòng... phải phối hợp chặt chẽ để đeo bám theo dõi tìm ra manh mối phá án. Đại diện Hải quan TP HCM cũng cho biết đơn vị đã bố trí, có lên kế hoạch, chuyên án trọng điểm để từ đó tập trung lực lượng để tuần tra, kiểm soát, sớm phát hiện và ngăn chặn.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Cục Hải quan TP HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương đã phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 500kg chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tang vật.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện người đàn ông Liu Minh Yang thường xuyên xuất nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện đáng ngờ liền tiến hành cho theo dõi, đeo bám nhiều ngày. Kết quả Yang thường xuyên gặp gỡ 3 đối tượng tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Xác định nhóm người trên liên quan tới một đường dây kinh doanh trái phép chất ma tuý, đưa hàng từ nước ngoài vào Việt Nam, một chuyên án được xác lập để điều tra. Các trinh sát được cắt cử nhiều vị trí tình nghi là nơi cất giấu chất cấm sau khi trung chuyển vào Việt Nam.

Đánh hơi được tình hình, Yang chỉ đạo đàn em chuyển hàng từ kho hàng ở trên đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân) về xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Nhận được tin báo có các đối tượng thuê hàn gia cố 6 trục của các máy ép bao bì tại kho hàng ở Binh Chánh, các trinh sát được tung vào cuộc đeo bám theo dõi.

Nghẹt thở vây bắt lô chất cấm đắt hơn vàng



Xác định thời cơ chín muồi, sáng 11/5, cơ quan chức năng triển khai lực lượng đeo bám, đón lõng, bao vây các cung đường, địa điểm các đối tượng có thể di chuyển qua và tập kết ma túy.

Khoảng 17h cùng ngày, hàng chục trinh sát nằm vùng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh cùng Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích các vị trí mục tiêu.

Tại nhà xưởng ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, công an bắt Jhu Minh Jyun (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và phát hiện gần 500 kg ma tuý loại Ketamine được cất giữ trong một xe ô tô 7 chỗ. Ngoài ra, 4 chiếc máy ép nhằm đóng gói ma túy cũng bị thu giữ.

Cùng lúc đó, các trinh sát ập vào bắt giữ Liu Ming Yang tại khách sạn trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình). Các đối tượng Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, gốc Việt, quốc tịch Trung Quốc, bạn gái của Jyun) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cũng bị bắt khẩn cấp.

Chiếc xe chứa 500 kg ma túy thời điểm bị phát hiện.

Qua lời khai ban đầu, Yang thừa nhận bản thân điều hành đường dây buôn ma tuý số lượng lớn này vào Việt Nam. Từ tháng 3/2019, Yang đã chỉ đạo Jyun nhập cảnh vào Việt Nam, nhận 4 máy ép bao bì chứa ma túy được chuyển từ Trung Quốc thông qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đưa về một kho xưởng ở quận Bình Tân cất giữ.

Khi số ma túy 500kg Ketamine được trung chuyển để chuẩn bị đưa qua nước thứ 3 tiêu thụ thì bị bắt. Hiện nay, do sự nguy hiểm, ketamine đã không được sản xuất và không được chỉ định dùng trong y khoa. Loại ma túy này đã bị cấm ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Ketamine đang là loại ma túy khan hiếm, có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay và có độ ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác. Chất cấm này có thể gây ảo giác mạnh và khiến người sử dụng mất trí nhớ tạm thời, hoang tưởng, bị kích động mạnh, mất định hướng về không gian và thời gian... dẫn đến các hành vi không an toàn cho bản thân và người xung quanh.