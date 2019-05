Sẽ có hình thức khen thưởng

Tối 18/5, trả lời Trí Thức Trẻ, PGS-TS, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang tập trung để làm rõ vụ án 2 thi thể nam trong bê tông, xảy ra ở căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Trước đó, vào tối ngày 16/5, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước một người tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP HCM) và một chiếc xe ô tô 7 chỗ BS 51A - 781.30 nhằm phục vụ công tác điều tra về vụ án này.

Hình ảnh của 2 người phụ nữ này sau khi được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, thì một nhân viên khách sạn TIAMO nằm ở Khu dân cư TIAMO Phú Thịnh (thuộc P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã phát hiện một nhóm khách đang ở đây cũng như chiếc xe hay đậu ở khuôn viên khách sạn giống thông tin công an tìm kiếm nên đã chủ động trình báo công an.

Sau khi đại diện của khách sạn báo công an, nhóm khách này bất ngờ đòi trả phòng, lấy lại CMND. Đại diện của khách sạn đã kiếm cách để giữ chân nhóm người phụ nữ này. Nhóm người phụ nữ cũng nhanh chóng thu gom hành lý lên xe và vội vã rời đi. Quản lý khách sạn liền báo bảo vệ đóng cửa khu dân cư chặn lại. Sau đó công an đến và bắt giữ đưa về cơ quan điều tra.

Có thể thấy, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan điều tra kể từ khi phát hiện vụ án vào đêm 15/5 đến khi bắt được nhóm nghi can là rạng sáng 18/5, thì việc được người dân tố giác tội phạm, báo tin cho công an, ở đây là nhân viên của khách sạn TIAMO, đã góp công lớn vào việc giúp cơ quan điều tra nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được nhóm nghi can.

Vậy người báo tin cho công an bắt nhóm nghi phạm gây ra vụ 2 thi thể trong bê tông được khen thưởng như thế nào? Trả lời thắc mắc này, PGS-TS, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang tập trung để làm rõ vụ án 2 thi thể nam trong bê tông, xảy ra ở căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Riêng vấn đề khen thưởng cho người tố giác tội phạm, có thể sẽ diễn ra khi vụ án đã được sáng tỏ, có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. "Khi đó, công an địa phương (công an P.Phú Thọ - PV) có đề xuất khen thưởng thì công an tỉnh sẽ có hình thức khen thưởng cho người tố giác tội phạm".

PGS-TS, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi công an địa phương đề xuất sẽ có khen thưởng cho người báo tin cho công an tố giác tội phạm trong vụ 2 thi thể trong bê tông

Nhân viên khách sạn TIAMO có thể được tặng thưởng 5 triệu đồng

Luật sư Trần Đăng Sĩ, hãng luật Giải Phóng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết quy định của pháp luật hiện hành có các cơ chế cụ thể cho việc khen thưởng cho các cá nhân tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cụ thể sẽ căn cứ theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 22/1/2019 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Đó là:"Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng."

Ngoài ra, Điều 21 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo đã quy định về tiêu chuẩn khen thưởng có thể ở các hình thức tặng, truy tặng Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc Giấy khen tùy vào thành tích cụ thể của người có hành động tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

"Với vụ án 2 thi thể trong bê tông ở Bình Dương, trước hết có thể áp dụng quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ để tặng thưởng tối đa 5.000.000 đồng cho nhân viên khách sạn TIAMO đã báo tin cho công an bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ án này".

Nhân viên của khách sạn TIAMO đã báo cho công an khi phát hiện nhóm nghi phạm gây ra vụ án 2 thi thể trong bê tông

Có hay không việc công bố danh tính người tố giác tội phạm?

Một lãnh đạo công an TP.HCM, cho biết không có cơ sở khẳng định là công an tỉnh Bình Dương không giữ bí mật thông tin cho nguồn tin tố giác tội phạm.

"Bởi lẽ chưa có một thông tin chính thức nào được đưa ra từ cơ quan công an Bình Dương, mà chỉ được đọc thông tin "là một nhân viên của khách sạn..." từ báo chí.

Ngoài ra, trong Điều 56 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định rõ ràng về quyền của người tố giác.

Theo đó trong trường hợp người tố giác tội phạm có yêu cầu phải bảo vệ danh tính thì công an sẽ buộc phải giữ bí mật thông tin và tiến hành các nghiệp vụ để bảo vệ cho họ. Có thể, trong vụ này, nhân viên khách sạn không yêu cầu.

Luật sư Trần Đăng Sĩ nói: "Trong vụ án này, có thể do tính chất gấp rút của hoạt động điều tra và các tình tiết phức tạp dẫn đến việc có thể chưa có sự phổ biến rõ ràng về quyền, nghĩa vụ giữa cơ quan công an và người báo tin.

Và sức nóng của vụ việc khiến mức độ lan truyền thông tin có thể chưa kiểm soát được hết.

Tuy nhiên trong trường hợp có căn cứ cho thấy bị đe dọa, thì người báo tin có quyền yêu càu cơ quan công an bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ. Đây là quyền của người tố giác, vì thế công an phải có trách nhiệm tiến hành các hoạt động quy định tại điều 486 BLTTHS 2015 để bảo vệ nếu có rủi ro".

Trong khi đó, một lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Đây là một vụ trọng án. Hiện không thể xác định là công an tỉnh Bình Dương có công bố về nguồn tin tố giác tội phạm hay không. Theo tôi nghĩ là không. Vì về nguyên tắc là không nên công bố nguồn tin tố giác trong các vụ trọng án.

Bởi điều này có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người tố giác. Đó chính là lý do mà BLTTHS luôn ưu tiên cho người tố giác về quyền được giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, và bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ", vị này phân tích.

Tối 18/5, trả lời Trí Thức Trẻ về vấn đề này, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Chúng tôi không công bố cụ thể danh tính nguồn tin tố giác tội phạm trong vụ án này. Chỉ thông tin về việc bắt giữ nhóm nghi phạm có liên quan vụ án ở cổng Khu dân cư TIAMO Phú Thịnh. Theo tôi việc này là bình thường. Sau đó thì được biết là họ từng lưu trú ở khách sạn TIAMO nằm trong khu dân cư này".



Công an khám xét chiếc xe ô tô 7 chỗ để thu thập thêm chứng cứ

Người tố giác tội phạm có những quyền gì?



Luật sư Trần Đăng Sĩ, trong vụ việc này công an tỉnh Bình Dương đã kêu gọi người dân tham gia tố giác khi công khai danh tính 2 đối tượng tình nghi trên các kênh thông tin đại chúng.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố cáo thì người tố giác tội phạm, người cung cấp các thông tin quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, người làm chứng…đều có các quyền được bảo vệ bí mật danh tính cũng như bảo vệ về sức khỏe, tính mạng trong các trường hợp có nguy cơ bị đe dọa.

Cụ thể điều 56 Bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm cũng như bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa.

Còn LS Nguyễn Trọng Đoàn (Đoàn LS An Giang), cho biết thêm: "Điều 486 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về các biện pháp bảo vệ là:

Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo tội phạm bị đe dọa do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì cơ quan phải áp dụng những biện pháp để bảo vệ họ như:

Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để canh gác, bảo vệ.

Hạn chế việc đi lại, tiếp xúc của người được bảo vệ để bảo đảm an toàn cho họ.

Giữ bí mật và yêu cầu người khác giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được bảo vệ.

Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa các hành vi xâm hại người được bảo vệ; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại theo quy định của pháp luật...

"Các quyền của người báo tin rất rõ ràng, và họ có quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, và bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa", LS Đoàn nói thêm.