Dị ứng thời tiết nổi mề đay và cách điều trị hiệu quả do chuyên gia “mách nước”

Dấu hiệu dị ứng thời tiết ở người lớn và trẻ nhỏ

Câu hỏi: Thưa bác sĩ, dấu hiệu nhận biết nổi mề đay do dị ứng thời tiết là gì? Bệnh có nguy hiểm không?

BS Đỗ Minh Tuấn: Dị ứng thời tiết là sự liên kết các triệu chứng xảy ra trên cơ thể bệnh nhân với những kháng nguyên trong môi trường, thời tiết gây ra các phản ứng.

Dấu hiệu điển hình nhất của bệnh dị ứng thời tiết là da bị nổi mề đay, mẩn ngứa, khó chịu, da nổi phát ban, sẩn đỏ. Biểu hiện này thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng da hở như mặt, cánh tay, chân, môi, mi, mắt…

Một số triệu chứng bên ngoài của bệnh dị ứng thời tiết nổi mề đay

Triệu chứng nổi mề đay mẩn ngứa do dị ứng thời tiết cấp và mãn tính ở mỗi người một khác, mức độ nguy hiểm bệnh mang lại cũng khác nhau.

Thông thường, bệnh sẽ được kiểm soát nếu xử lý đúng cách. Tuy nhiên, nếu chữa trị không kịp thời thì bệnh có thể gây nhiều biến chứng như khó thở, tụt huyết áp, dị ứng khắp người, thậm chí là hôn mê, sốc phản vệ.



Nguyên nhân gây dị ứng thời tiết

Câu hỏi: Đâu là nguyên nhân gây dị ứng thời tiết phổ biến nhất?

BS Đỗ Minh Tuấn: Dị ứng thời tiết, nổi mề đay mẩn ngứa ở người lớn hay trẻ nhỏ đều xuất phát từ một số nguyên nhân như cơ địa dễ dị ứng, thời tiết thay đổi đột ngột, môi trường ô nhiễm khói bụi, thời tiết oi bức,…

Bệnh có thể xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ khi nào, thường gặp nhất là tình trạng dị ứng thời tiết lạnh. Nghĩa là số lượng bệnh nhân bị dị ứng thời tiết, nổi mẩn đỏ thường tăng lên khi trời sang thu và bắt đầu trở lạnh.

Dị ứng thời tiết thường gặp nhất khi giao mùa

Cách điều trị bệnh dị ứng thời tiết hiệu quả



Câu hỏi: Hiện nay có những phương pháp điều trị bệnh dị ứng nào đang được áp dụng, đâu là cách hiệu quả nhất?

BS Đỗ Minh Tuấn: Dị ứng thời tiết có thể được kiểm soát bằng cách giảm tiếp xúc với nguy cơ mắc bệnh như mặc ấm khi trời lạnh, hạ nhiệt độ khi trời nóng ... Nếu các biện pháp này không đáp ứng, bệnh nhân sẽ được chỉ định dùng các phương pháp sau:

● Điều trị dị ứng thời tiết bằng thuốc tây: Tùy vào triệu chứng, mức độ bệnh mà bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kháng histamin thế hệ 1 hay thế hệ 2.

Riêng những bệnh nhân nặng, có biểu hiện phù mạch sẽ được điều trị bằng Prednisolone. Thuốc Corticoide sẽ được dùng trong điều trị phòng ngừa các triệu chứng nổi mề đay kéo dài.

Dùng thuốc tây chữa dị ứng thời tiết hiệu quả nhanh nhưng có nhiều tác dụng phụ

Lưu ý, người bệnh tuyệt đối không được tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến bác sĩ, tránh sử dụng sai thuốc, gặp các tác dụng phụ.



● Chữa bệnh dị ứng thời tiết bằng Đông y

Trong Đông y, nổi mẩn đỏ, dị ứng thời tiết thuộc chứng phong ngứa, phong sáng. Nguyên nhân do nhiễm ngoại tà khiến cơ thể bị phong hàn, phong nhiệt hoặc phong thấp... Do đó, để trị bệnh YHCT phối hợp với các bài thuốc có tác dụng trừ tà, tiêu độc, an thần, chống dị ứng, trong đó nguyên tắc quyết định là tiêu độc.

Bệnh nhân có thể tham khảo bài thuốc Nam của dòng họ Đỗ Minh chữa dị ứng thời tiết sẩn mề đay với sự kết hợp của 3 phương thuốc: Thuốc đặc trị mề đay, thuốc bổ gan dưỡng huyết, thuốc bổ thận giải độc.

Các dược liệu thiên nhiên được bào chế giải quyết được tận gốc dị ứng thời tiết

Bài thuốc này dựa trên bí quyết gia truyền từ gần 150 năm trước của dòng họ Đỗ Minh, đã được nghiên cứu để phù hợp với cơ địa người Việt. Thuốc được bào chế sẵn dưới dạng cao, dễ dùng, mùi thảo dược dịu nhẹ.



Thuốc Đông y có hiệu quả lâu dài, lành tính, tuy nhiên cần nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Do đó, người bệnh cần kiên trì sử dụng và tuân thủ theo những lời khuyên như:

Nên:

- Giữ ấm cơ thể khi giao mùa, trời lạnh.

- Đeo khẩu trang khi đi đường.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Bổ sung rau củ quả, vitamin A, C, D3

- Uống nhiều nước.

Không nên:

- Sử dụng đồ uống có cồn.

- Tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, phấn hoa.

- Bơi lội trong nước lạnh.

- Tự ý sử dụng thuốc chữa dị ứng.

