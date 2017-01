Đây là món đồ uống giúp chữa ho, long đờm cực hữu hiệu mà bạn dễ dàng làm được

Đồ uống chữa ho, long đờm mà không cần phải uống một viên thuốc nào

Không may mắn là vào mọi thời điểm trong năm, bạn đều có nguy cơ bị ho, viêm phế quản. Đây là kết quả của nhiễm trùng do vi khuẩn và virus.

Thông thường, khi hệ thống hô hấp bị ảnh hưởng, cơ thể phải mất rất nhiều thời gian mới hồi phục bình thường hoàn toàn.

Một cơn ho hay viêm phế quản thường biểu hiện bằng ho khan hoặc ho có đờm dai dẳng, kéo dài vài ngày đến 3 tuần. Căn bệnh cũng có khả năng xảy ra ở mọi đối tượng, bất kể là người già, người lớn tuổi hay trẻ em, trẻ nhỏ.

Khi ho kéo dài, nhiều người thường nghĩ ngay đến cách mua vài liều thuốc để uống. Tuy nhiên, điều này không thực sự cần thiết mà còn khiến bạn đang rơi vào tình trạng lạm dụng kháng sinh, gây tổn hại sức khỏe.

Thay vì uống thuốc, bạn có thể áp dụng cách chữa bệnh hoàn toàn tự nhiên nhưng lại cực hiệu quả như dưới đây.

Công thức đồ uống chữa ho

- Sữa tươi 250ml.

- 1 thìa bơ để xào nấu.

- 1 thìa mật ong.

- ¼ thìa cà phê baking soda.

- 1 lòng đỏ trứng gà.

Cách làm

- Đun sôi sữa và để nguội. Thêm bơ và mật ong vào sữa, khuấy đều hỗn hợp lên.

- Thêm baking soda và lòng đỏ trứng vào khuấy đều một lần nữa. Lúc này, đồ uống đã sẵn sàng để sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng: Uống hỗn hợp này trong 5 ngày liên tiếp. Nên uống vào thời điểm trước khi đi ngủ mỗi đêm để đồ uống phát huy tác dụng chữa bệnh tốt nhất.

Tuy nhiên, để long đờm, Improveyourhealthrightnow khuyên bạn nên sử dụng thêm công thức đồ uống khác để phát huy tác dụng long đờm.

Công thức đồ uống giúp long đờm

- 2 thìa dầu ôliu.

- 2 thìa nước cốt chanh.

- 1 thìa mật ong.

- 2 thìa nước lọc.

Trộn tất cả những nguyên liệu này và uống 2 lần mỗi ngày, một nửa vào buổi sáng, một nửa vào buổi tối. Bạn sẽ thấy hiệu quả long đờm cực tốt, không còn cảm giác khó chịu sau vài ngày sử dụng đồ uống liên tục.

Hỗn hợp đồ uống chữa ho, long đờm nhưng không chữa được viêm phế quản

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), mật ong nguyên chất là một trong những loại thuốc quý được sử dụng từ lâu đời để chữa ho rất hiệu quả.

"Trong Đông y, mật ong vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh: tâm, tì, phế, vị, đại tràng. Mật ong là một loại thuốc bổ, có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, trong đó là khả năng diệt vi trùng, có tính kháng viêm mạnh.

Với thành phần chính là 60-70% glucose, muối vô cơ, axit hữu cơ, men tiêu hóa, chất béo…, mật ong từ lâu đời đã được sử dụng để chữa ho, viêm họng", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

Lòng đỏ trứng gà cũng là một vị thuốc quý chữa ho hiệu quả.

Theo vị chuyên gia này, trong Đông y, trứng gà vị mặn, tính lạnh, đi vào 5 tạng, có tác dụng bổ khí huyết, mát cổ họng, trị được ho hen, kiết lỵ, rất bổ dưỡng. Do đó, việc bổ sung lòng đỏ trứng gà để trị ho hoàn toàn có căn cứ.

Sữa tươi là một loại thuốc bổ, bồi dưỡng cơ thể nhờ những hoạt chất có lợi cho cơ thể.

Bơ thêm vào hỗn hợp giúp tăng độ béo ngậy, dễ dàng hấp thụ như một món ăn bình thường. Do đó, việc thêm sữa vào hỗn hợp trên để chữa bệnh sẽ giúp tăng cường năng lượng và trao đổi chất.

Ngoài ra, việc cho thêm bơ thực vật và baking soda vào hỗn hợp sẽ giúp tăng thêm độ sánh, độ ngậy, giúp bạn dễ dàng tiêu thụ đồ uống mỗi ngày.

Từ việc phân tích những nguyên liệu trên, lương y Bùi Hồng Minh khẳng định, đồ uống này có khả năng chữa được bệnh ho. Tuy nhiên, nếu sử dụng để chữa viêm phế quản thì lại là chuyện không dễ dàng.

"Viêm phế quản là tình trạng viêm của lớp niêm mạc các ống phế quản, ống mang không khí đến và đi từ phổi. Bệnh có thể là dạng cấp tính hoặc mãn tính.

Viêm phế quản cấp tính thường do nhiễm trùng đường hô hấp vì lạnh, còn mãn tính thường là do hút thuốc lâu năm.

Với những thể nặng như vậy, rất khó điều trị khỏi hoàn toàn bằng một loại đồ uống như trên. Chúng ta chỉ nên chữa ho bằng đồ uống này với những trường hợp ho nhẹ", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

Đối với công thức đồ uống giúp long đờm, chuyên gia cũng khẳng định những thành phần trong hỗn hợp có tính chất giúp long đờm rất tốt.

"Dầu ôliu có tính kháng viêm nên chữa ho rất tốt. Sử dụng dầu ôliu giúp mát tâm, phế, phổi nên sẽ giúp giảm cơn ho nhanh chóng, long đờm hiệu quả.

Hàm lượng chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E, carotenoids, chlorophyll, polyphenols và hydroxytyrosol trong loại dầu này có tác dụng tích cực trong điều trị ho có đờm", lương y Bùi Hồng Minh khẳng định.

Bên cạnh đó, nước chanh cũng có tác dụng rất tốt trong việc trị ho, long đờm, viêm họng. Nước chanh làm khô dịch nhầy trong họng, làm ấm, xoa dịu họng và cuốn trôi vi khuẩn, đờm và dị vật trong họng.

Lý do là chanh rất giàu vitamin A, B1, B2, C, có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu, kháng viêm, tiêu độc. Do đó, sau khi chữa ho thành công, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hỗn hợp đồ uống tiếp theo sẽ giúp long đờm, không còn cảm thấy khó chịu nữa.