Đặt quả chanh bổ tư ở đầu giường ngủ và bạn sẽ bất ngờ với những lợi ích mang lại

Chanh đem lại nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể

Nguồn năng lượng tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, các mối quan hệ và sức khỏe của bạn. Thậm chí, năng lượng tiêu cực còn làm trì trệ môi trường nhà ở của bạn.

Và mỗi trái chanh, không chỉ có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, mà còn có thể giúp bạn loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, cải thiện sự hài hòa của môi trường sống ngay trong nhà bạn.

Cụ thể là, bạn sẽ đặt một quả chanh vào một nơi nào đó trong nhà mà mọi người thường dành nhiều thời gian ở đó nhất như giường ngủ. Sự hiện diện của chanh và hương thơm tuyệt vời của nó sẽ giúp xua tan năng lượng tiêu cực.

Dưới đây là một số cách giúp chanh phát huy hiệu quả tốt nhất khi đặt trong nhà bạn:

- Đặt 3 trái chanh ở những nơi mọi người thường ở lâu nhất trong nhà, sau một khoảng thời gian thì thay thế bằng những trái khác.

- Đun sôi vỏ chanh vào mùa mưa để căn nhà luôn tràn ngập hương chanh.

- Bạn thường xuyên mệt mỏi với công việc? Hãy đặt 3 trái chanh vào túi xách hoặc ngăn kéo bàn làm việc. Điều này sẽ cân bằng năng lượng, giúp bạn cảm thấy thoải mái suốt cả ngày.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị hỗn hợp nước và chanh, để trong bình xịt và xịt xung quanh nhà.

Chanh đem lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe

Thạc sĩ, lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) cho biết, mỗi trái chanh chứa vitamin C, vitamin B6, A, E, folate, thiamin niacin, riboflavin, axit pantothenic, đồng, canxi, sắt, magiê, kali, kẽm, phốt pho và protein.

“Chanh là một loại trái cây có chứa flavonoid, là những hợp chất có chứa đặc tính chống oxy hóa và ung thư. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, táo bón, cao huyết áp, sốt, khó tiêu, cũng như cải thiện làn da, tóc và răng”, ông Trung nói.

Nghiên cứu tại viện Tiết niệu Hoa Kỳ còn cho thấy, loại quả này có thể loại bỏ sự xuất hiện của sỏi thận.

Chanh có thể được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau. Nhiều người hay sử dụng chanh để pha nước uống, để tẩy rửa nhờ khả năng loại bỏ vết bẩn tuyệt vời.

Hương thơm của chanh có thể đẩy lùi muỗi, uống nước chanh với dầu ô liu giúp điều trị bệnh sỏi mật. Trong một nghiên cứu về lịch sử bệnh thấp khớp, chanh còn được dùng để chống viêm đa khớp và viêm khớp.

Việc đặt chanh được bổ ra ở đầu giường ngủ đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. “Chanh chứa nhiều hợp chất hữu cơ ở dạng tinh dầu tạo mùi thơm dễ chịu.

Việc đặt chanh ở đầu giường khi bạn đi ngủ giúp giấc ngủ thêm dễ chịu. Tính chất làm mát không khí của chanh giúp chúng ta ngủ ngon hơn, nhất là trong những ngày hè oi bức.

Hương chanh giúp thanh lọc không khí, tốt cho gan, phổi, làm mát dịu, làm sạch hơi thở, thải độc cơ thể ngay trong lúc ngủ.

Đây là giải pháp rất tuyệt vời trong môi trường sống có quá nhiều khí ô nhiễm, ngay trong nhà ở”, lương y khẳng định.

Chanh có thể được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau. (Ảnh minh họa: Internet)

Một số lợi ích khác của chanh bạn cần biết

Tốt cho tim mạch: Một trái chanh cung cấp 30,7 mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C bạn cần hàng ngày. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, chế độ ăn nhiều trái cây, rau quả giàu vitamin C giúp giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Không chỉ nước chanh mà việc ăn vỏ, ruột chanh còn giúp giảm đáng kể nồng độ cholesterol trong máu sau 4 tuần ăn liên tục.

Kiểm soát cân nặng: Chanh thường được liệt kê trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân. Chanh giàu chất xơ pectin, khi đi vào cơ thể giúp dạ dày no lâu hơn.

Kinh nghiệm của nhiều người giảm cân thành công cho thấy việc uống nước chanh ấm giúp họ giảm trọng lượng cơ thể nhanh hơn. Trong khi việc uống nước chanh ấm với mật ong giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối, kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ngăn ngừa sỏi thận: Axit citric giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng pH trong nước tiểu, tạo thành môi trường kém thuận lợi cho việc hình thành sỏi thận. Uống ½ cốc nước chanh mỗi ngày sẽ giúp bạn phòng chống sỏi thận hiệu quả.

Phòng chống thiếu máu: Chanh chứa sắt nhưng chủ yếu giúp bạn phòng chống thiếu máu bằng cách cải thiện sự hấp thu chất sắt từ thức ăn có nguồn gốc thực vật.

Sắt từ thịt, cá rất dễ dàng hấp thu trong ruột nhưng sắt có nguồn gốc thực vật thì không. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể cải thiện điều này bằng việc bổ sung vitamin C và axit citric vào cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư: Chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ có thể phòng ngừa một số bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu cho rằng hợp chất thực vật được tìm thấy trong quả chanh cũng như các loại trái cây họ cam quýt nói chung, như limonene và naringenin, có thể có tác dụng chống ung thư.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa: Chanh chứa 10% tinh bột, chủ yếu dưới dạng chất xơ hòa tan và các loại đường đơn giản.

Các sợi chính trong quả chanh là pectin – một dạng chất xơ hòa tan, rất có lợi để cải thiện sức khỏe đường ruột và làm chậm quá trình tiêu hóa chất đường và tinh bột, kéo theo việc làm giảm lượng đường trong máu.

Một trái chanh cung cấp 30,7 mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C bạn cần hàng ngày. (Ảnh minh họa: Internet)

Chuyên gia cũng cho rằng, phương pháp thanh lọc không khí này đều có thể áp dụng cho tất cả mọi người mà không có tác dụng phụ nào đi kèm. Tuy nhiên, bạn cần chú ý cách mua chanh tươi không nhiễm độc:

- Không chọn chanh có mùi hắc: Chanh và trái cây nói chung thường có mùi hắc vì mới phun thuốc xong, chưa có thời gian cách ly đủ đã đem bán ra ngoài thị trường.

Bạn có thể kiểm tra chanh mua có nhiễm hóa chất hay không bằng cách để vào túi ni lông, buộc túm lại một lúc, sau đó mở ra ngửi. Nếu còn tồn dư hóa chất thì chanh sẽ có mùi hơi hắc, không có mùi thơm đặc trưng của chanh.

- Bấm nhẹ vỏ ngoài: Nếu tinh dầu bắn ra khi bạn làm động tác này thì chứng tỏ chanh đạt chất lượng, không bị ngâm trong hóa chất bảo quản.

- Chọn nơi bán chanh uy tín: Đây là yếu tố hàng đầu giúp bạn mua chanh không nhiễm độc. Nên lựa chọn và mua những trái có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này đặc biệt quan trọng, nhất là khi bạn sử dụng chanh cả vỏ.

- Chọn chanh nhỏ vừa phải, sáng màu, da láng mịn, cầm thấy nặng tay, tránh mua chanh xỉn màu, xuất hiện đốm vàng nhợt nhạt.

Không chọn những trái xuất hiện nấm mốc bên ngoài vì nếu xuất hiện nấm mốc một chút ngoài vỏ cũng có thể là mầm mống gây bệnh nguy hiểm.