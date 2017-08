Cùng thiền mỗi ngày trong suốt 1 tháng, cặp vợ chồng nhận được kết quả ngoài tưởng tượng

LTS : Anne Roderique-Jones, một cây viết tự do, một biên tập viên thường xuyên cộng tác với các tờ tạp chí nổi tiếng như Vogue, Marie Claire... đồng thời là một tài khoản Twitter được rất nhiều người yêu thích đã chia sẻ trải nghiệm hành thiền mà vợ chồng cô đã thực hiện trong 1 tháng.

Và thông điệp duy nhất mà cô muốn gửi tới các độc giả là: "Tôi nghiêm túc khuyên các bạn là mọi cặp đôi đều nên bắt đầu tập thiền, ngay từ bây giờ".



Thiền sư Tây Tạng Pema Chodron từng nói: "Nếu không vì tâm trí thì việc hành thiền của tôi hẳn sẽ rất xuất sắc".



Không theo đạo Phật và cũng không phải ni sư được phong chức như Chodron nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được những gì bà nói.



Tâm trí tôi luôn hướng về các món ăn mỗi khi thiền - cụ thể hơn, đó chính là món bánh mì kẹp thịt băm pho mát. Bộ não cũng thường nghĩ tới danh sách những việc tôi cần làm, từ chương trình truyền hình tôi đang lao tâm khổ tứ trên Netflix cho đến những yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống.

Đây là lí do tại sao tôi cần thiền nhưng có vẻ như tôi không bao giờ gắn được với hành thiền.



Theo từ điển Merriam-Webster, thiền đơn giản là hành động thực hiện một bài tập tinh thần với mục đích đạt tới cấp độ khai sáng của sự thức tỉnh tâm linh.

Và vô số nghiên cứu cho thấy, về cơ bản, thiền là phương pháp trị liệu cho não mà không dùng thuốc kỳ diệu nào.



Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và ông xã cũng trải qua rất nhiều những thứ gây sao nhãng trong cuộc sống như dòng tin nhắn văn bản hay nhu cầu phải trả lời nhanh gọn trên điện thoại.

Nếu hành thiền hàng ngày có thể giúp chúng tôi trở về với thực tại, chẳng phải đây là một dạng tư vấn miễn phí vì một mối quan hệ tốt đẹp hơn sao?

Vì thế, chúng tôi đã quyết định sẽ hành thiền trong vòng 1 tháng. Và sau đây là những gì mà vợ chồng tôi học được.



1. Bạn có thể tập thiền ở bất cứ đâu

Joey Klein, tác giả cuốn sách "The inner matrix: A guide to transforming your life and awakening your spirit" (tạm dịch: "Ma trận bên trong: Hướng dẫn chuyển biến cuộc đời và tỉnh thức tâm linh của bạn"), đã từng đã chia sẻ.

"Bạn có thể thiền bất cứ địa điểm hay tư thế nào bởi vì bạn đang tham gia vào một chu trình nội tâm. Bạn có thể hành thiền trong một thành phố, trong một khu rừng, khi nằm xuống, khi ngồi và thậm chí bạn có thể thực hiện một số chu trình nội tâm nhất định khi đang đi bộ hoặc làm việc".

Vợ chồng tôi đều mường tượng thiền trong tư thế ngồi tĩnh tại với hai chân xếp chéo. Do vậy, chúng tôi đánh giá rất cao những lựa chọn phong phú về địa điểm hành thiền.

Thiền khi đang đi bộ khá thoải mái nhưng cũng rất khó thực hiện bởi một cặp đôi thường có xu hướng vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Thiền khi leo núi thực sự tuyệt vời (vì việc giữ im lặng khá dễ dàng và được sống trong không gian rộng mở với thiên nhiên).

Nhưng lựa chọn tốt nhất vẫn là thiền khi đang ngồi trên máy bay, bởi khi đó cảm giác căng thẳng tại sân bay nhanh chóng được chế ngự.



Thiền khi leo núi là điều bạn nên trải nghiệm vì thực sự rất tuyệt vời.

2. Thiền trong tư thế nằm là công thức cho một giấc ngủ ngắn

Chúng tôi hành thiền chủ yếu vào buổi tối, với tư thế ngồi trên giường. Nhưng không giống khi đi bộ hay ngồi theo tư thế hoa sen, thiền trong tư thế thoải mái này dễ dẫn chúng tôi tới một giấc ngủ sâu trước khi thời gian dự định hành thiền kết thúc.

Tác giả Klein cho biết đây là hiện tượng phổ biến xảy ra ở những người mới tập thiền. Thay vào đó, ông gợi ý tư thế ngồi thư giãn trên một chiếc ghế, lưng giữ thẳng hay ngồi trên sàn với phần lưng thả lỏng. Nhưng ngay cả khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ ngắn, cảm giác cũng đã là thành công.

3. Hành thiền hàng ngày quả thực rất khó!

Không giống lịch trình tập thể dục hàng ngày như chạy bộ hay tập yoga, chúng tôi gặp vài khó khăn trong nhớ lịch thiền. Và thực sự là chúng tôi cũng đã quên vài lần.

Klein nói sự đều đặn rất quan trọng nếu xét về lợi ích của thiền. Do đó, tập thiền cách quãng sẽ làm giảm hiệu quả.

"Hãy nghĩ về thiền như một bài tập nâng tạ cho tâm trí và não bộ. Việc này giống như bạn tập thể dục mỗi ngày và không để lỡ buổi tập nào", Klein gợi ý.

Hai vợ chồng tôi bắt đầu đặt lịch nhắc tập thiền mỗi ngày và cho tới gần cuối tháng, việc này gần như không cần thiết nữa.

4. Khi hành thiền, bạn sẽ hoàn toàn cảm thấy thư giãn

Có phải con người ngày càng trở nên hay cau có hơn? Tôi cũng có cảm giác mình dường như đã dành quá nhiều thời gian sống vào việc cáu giận về đủ mọi thứ, vốn thực ra không đáng để tôi phải "nhăn da trán" như vậy.

Thật bất ngờ, thiền lại giúp ích cho tôi trong vấn đề này. Tôi nhận ra điều này khi hờ hững nhét chỗ quần áo bẩn của chồng vào túi giặt.



Còn chồng tôi cũng cảm thấy cơn giận dữ của mình đang dần được cải thiện. Một bài báo mới đây trên tờ Current Directions in Psychological Science nhận định rằng thiền có tác dụng này.

Nhà nghiên cứu Rimma Teper và các đồng nghiệp thuộc Trường đại học Toronto viết rằng mặc dù có sự hiểu lầm rằng thiền "làm trống rỗng cảm xúc khỏi đầu óc chúng ta", nhưng nó thực sự giúp chúng ta trở nên có ý thức hơn và chấp nhận những tín hiệu cảm xúc - từ đó, chúng ta có thể kiểm soát hành vi của mình tốt hơn.

5. Sự chuẩn bị sẵn sàng là rất quan trọng

Hành thiền không đòi hỏi bất cứ dụng cụ nào. Nhưng hai vợ chồng tôi phát hiện thấy sẽ dễ dàng tập trung hơn nếu bôi một chút son Chapstick, buộc tóc lên cao và không để bụng đói.

Có lần tôi thiền khi đang đói trên ghế sofa, trước những đồ ăn bày trước mặt và mùi hành đã thực sự làm tôi xao lãng.

6. Sử dụng một ứng dụng hướng dẫn thiền tại nhà

Chúng tôi tải ứng dụng Inscape, do Khajak Keledjian, người sở hữu trung tâm thiền định cao cấp mới nhất cùng tên ở New York, sáng tạo ra.

Nhờ ứng dụng này, tôi đã học được cách đếm trong lúc hít thở, từ đó sẽ giúp tôi loại bỏ được những suy nghĩ về bánh kẹp thịt băm phô mai.

7. Nói về việc đếm, đây thực sự là cách tốt nhất để tập trung tâm trí

Ông Klein nói rằng, khi hành thiền, người mới bắt đầu tập hay những người đã đạt trình độ cao đều tuân thủ một phương thức giống nhau, đó là tập trung vào hơi thở.

"Trước hết, hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể từ đầu tới chân. Tiếp đến, tập trung sự chú ý của bạn vào hơi thở và hít vào qua mũi trong vòng 4 giây. Dừng lại nhẹ nhàng khi kết thúc phần hít vào. Thở ra qua mũi trong 4 giây nữa. Dừng lại nhẹ nhàng khi kết thúc phần thở ra.

Nếu tâm trí bạn vẫn bị xao nhãng, từ từ chuyển hướng tập trung trở lại hơi thở. Sau đó lặp lại mẫu hít thở này trong vòng 20 phút".

Thiền dẫn lối tới những trải nghiệm như niềm vui, sự bình yên, tình yêu và lòng từ bi.

8. Cuối cùng, thiền là một liệu pháp dành cho các cặp đôi

"Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một mối quan hệ sống động và lành mạnh là cách các cặp đôi kết nối với nhau.

Có thể nhận thấy trong một xã hội "sống gấp", chúng ta dễ dàng quên dành thời gian kết nối một cách thân mật và có chủ đích".

Đó là nguyên do tại sao tác giả Klein gợi ý hành thiền cho các cặp đôi.

"Thiền giúp tạo ra sự kết nối sâu sắc và bền chắc với chính bản thân chúng ta và dẫn lối tới những trải nghiệm như niềm vui, sự bình yên, tình yêu và lòng từ bi. Nếu chúng ta kết nối với nhau trong không gian đó, sẽ giúp đem những phẩm chất này vào trong mối quan hệ của chúng ta".



Kết quả sau một tháng....

Sau một tháng hành thiền mỗi ngày, chúng tôi nhận ra lời khuyên của Klein hoàn toàn chính xác.

Vợ chồng tôi đều cảm thấy tuyệt vời khi được cùng nhau thực hiện một hoạt động không liên quan tới công nghệ, kỹ thuật số hàng ngày mà lại tốt cho tâm hồn và trí óc.

Và khi không trò chuyện, chúng tôi đắm chìm trong những rung động tích cực và thư giãn vào cuối ngày. Cũng vì thế, tương tác giữa chúng tôi được định hình rõ nét hơn.

Thiền hàng ngày thực sự là việc mà vợ chồng tôi sẽ tiếp tục thực hiện.

* Theo Self