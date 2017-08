Châu Âu bất an trước 5.000 phần tử trở về từ Syria

Trong một báo cáo mới đây được gửi lên Uỷ viên châu Âu phụ trách về an ninh, Julian King, mạng lưới cảnh báo cực đoan (RAN), đơn vị được Uỷ ban châu Âu thành lập năm 2013, cho biết, trong thời gian tới, các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với sự quay về ngày càng nhiều của những công dân nước mình sang Syria và Iraq đầu quân cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Con số này được dự đoán sẽ vào khoảng 5.000 người, gần tương ứng với số đã bỏ đi để gia nhập vào mạng lưới của IS trong vài năm qua.

Tại Pháp, tính đến tháng 8/2017, đã có 269 phần tử trở về và 223 trong số này đã ngay lập tức bị tạm giam và xét xử vì có mối liên hệ với khủng bố. Những người được thả tự do sau đó sẽ bị theo dõi chặt chẽ bởi các cơ quan an ninh.Thực tế này sẽ đặt ra các thách thức an ninh nghiêm trọng và phức tạp cho tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là với các nước có nhiều công dân bỏ sang Syria như Pháp, Bỉ hay Đức.

Theo thống kê của Tổng cục an ninh nội địa Pháp, trong vài năm qua, có khoảng 700 công dân Pháp hiện diện tại vùng chiến trường Syria, Iraq và gần 1 nửa trong số này trực tiếp chiến đấu trong đội ngũ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo – IS. Khoảng 20% trong số này đã thiệt mạng.

Với Pháp cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, việc đón nhận các công dân trở về sau một thời gian tương đối dài ở Syria hay Iraq không chỉ là một thách thức an ninh mà còn là thách thức về xã hội. Rất nhiều phần tử trở về cùng vợ con nên xử lý vấn đề này ra sao không đơn giản khi vừa phải đảm bảo các quyền lợi công dân nhưng vẫn phải tạo được sự cách ly nhất định với xã hội nhằm tránh nguy cơ lan truyền các tư tưởng cực đoan./.