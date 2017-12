Chặt đứt "vòi bạch tuộc" lừa đảo xuyên quốc gia

Chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc giăng bẫy ở khắp các tỉnh sát biên giới trên cả nước, bắt giữ 11 đối tượng tham gia vào vụ lừa đảo xuyên quốc gia lên đến hàng trăm tỷ đồng, đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017.



Chặt “vòi bạch tuộc” xuyên quốc gia

Không khí bận rộn bao trùm trong phòng làm việc, các điều tra viên của Phòng PC44 đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án giả danh Công an lừa đảo xuyên quốc gia gần như lớn nhất cả nước.

Nhìn cấp dưới bận bịu, Đại tá Hoàng Anh, Chánh văn phòng PC44 Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, ròng rã nhiều tháng kể từ khi xác lập chuyên án đến khi phá án, công sức, trí tuệ của cả một tập thể cuối cùng đã được đền đáp.

Chuyên án đã bắt giữ, kịp thời ngăn chặn hàng tỷ đồng mà nạn nhân chuẩn bị chuyển vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Từng là Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự của tỉnh biên giới Lạng Sơn, Đại tá Hoàng Anh luôn có một nhãn quan sắc bén khi tham gia vào vụ án này.

Anh cho biết, vụ án được phát hiện qua công tác nghiệp vụ khi có nhiều bị hại trên toàn quốc bị một nhóm đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Lạng Sơn là địa bàn biên giới nhưng lại là địa bàn mà đối tượng lợi dụng ngân hàng để rút tiền chuyển sang Trung Quốc. Phòng PC44 đã báo cáo và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 1-6-2017, Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh - đã ký Quyết định xác lập chuyên án do Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng ban chuyên án, Đại tá Hoàng Anh làm Phó Ban chuyên án.

Cũng từ đây, hành trình xác minh lần tìm dấu vết nhóm tội phạm bắt đầu với biết bao khó khăn, vất vả.

Được sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng PA71 Công an nhiều địa phương, Phòng PC44 Công an tỉnh Phú Yên tập trung xác minh các bị hại trên địa bàn toàn quốc, chuyên án dần mở ra nhiều thuận lợi.

Ngày 5-6-2017, sau khi nắm được thông tin nhóm lừa đảo di chuyển từ Lạng Sơn tới Bắc Ninh để tiếp tục thực hiện việc lừa đảo.

Xác định bọn chúng trú tại khách sạn Giang Nam, TP Bắc Ninh, tổ công tác phối hợp đã ập vào bắt quả tang 11 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng người Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác, sàng lọc đối tượng, ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng, bắt tạm giam 4 đối tượng.

Riêng đối tượng Nông Thiên Vương, người Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo nhóm tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan chức năng đã gửi công hàm trao đổi trực tiếp với Tổng đội trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an Lạng Sơn xử lý theo pháp luật.

Bước đầu các đối tượng khai đã lừa đảo và rút được 18 tỷ đồng từ bị hại ở khắp các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bình Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Yên, Kom Tum…

Thủ đoạn mà chúng dụ dỗ nạn nhân sập bẫy là tìm hiểu đánh cắp thông tin cá nhân bị hại, rồi điện thoại lấy danh nghĩa cán bộ điều tra của Bộ Công an đang điều tra vụ án ma túy hoặc kinh tế có liên quan đến tài khoản của bị hại, yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang tài khoản của chúng mở ở các ngân hàng để chúng xác minh, nếu như không liên quan thì sẽ trả lại toàn bộ.

Sau khi rút được tiền, chúng lại chuyển tiếp sang cho đối tượng cầm đầu ở Trung Quốc qua các dịch vụ đổi tiền cá nhân tại Lạng Sơn.

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình phá án, Đại tá Hoàng Anh cho biết, đối tượng chủ yếu nhằm vào phụ nữ và người già, tính cảnh giác không cao, dễ bị hoang mang.

Đối tượng chính chỉ đạo đối tượng người Trung Quốc sang nhờ một số thanh niên không có việc làm ở vùng nông thôn mở tài khoản (mỗi người mở từ 6-8 tài khoản). Khi dọa được bị hại, chúng cho số tài khoản bất kỳ để nạn nhân gửi vào.

Đối tượng chính từ xa giám sát, sau đó thông báo cho những thanh niên kia đi rút tiền và qua dịch vụ đổi tiền gửi cho chúng. Mỗi lần rút tiền chúng trả công cho người mở tài khoản từ 600-800 NDT. Để tránh sự nghi ngờ của Cơ quan điều tra, chúng thường sử dụng đầu số nước ngoài và Internet.

Một đối tượng giả danh Công an lừa bị hại chuyển tiền bị bắt.



Mở rộng chuyên án, ngày 2-8, đơn vị phối hợp với Ngân hàng Công thương chi nhánh Lạng Sơn bắt Chu Ngọc Chung (trú tại huyện Văn Lãng) đã rút được 517 triệu đồng của 2 bị hại ở Quảng Ninh và Cao Bằng (tên Chung được đối tượng người Trung Quốc thuê mở 6 tài khoản).

Cầm số tiền mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm suýt bị bọn lừa đảo chiếm đoạt, 2 bị hại rưng rưng nước mắt cảm ơn các đồng chí Công an, nếu không có các anh ngăn chặn kịp thời, số tiền này của họ đã mất.

Ngày 4-8, Phòng PC44 tiếp tục bắt giữ một phụ nữ được các đối tượng này thuê mở tài khoản khi thị ta vừa rút 300 triệu đồng của một bị hại ở Hà Giang.

Tiếp theo, nhiều đối tượng đang rút tiền đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn kịp thời, trao trả cả tỷ đồng cho bị hại.

Luôn vì nhân dân

Là đơn vị giúp cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực ban hình sự 24/24 giờ; tiếp nhận, phân loại và xác minh giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, công việc của các CBCS Phòng PC44 thường xuyên phải tiếp xúc với nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm của mình, CBCS trong đơn vị luôn nhận được sự tín nhiệm và lòng yêu mến của người dân.

Hàng năm, Công an tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết trên 90% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, hướng dẫn việc thi hành pháp luật trong hoạt động điều tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong tố tụng hình sự, trong quản lý giam giữ tại trại tam giam, nhà tạm giữ.

Trong 2 năm qua, Phòng PC44 đã trực tiếp điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng. Điển hình là khởi tố bị can Hoàng Trung Tuyến, là thủ kho của Công ty Vật tư chi nhánh huyện Văn Quan thuộc Công ty Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn.

Vụ án này, các điều tra viên phải mất nhiều thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ phạm tội trong khi đối tượng lại vô cùng ngoan cố không chịu khai báo.

Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của Tuyến.

Vụ án kết thúc đã khiến cho hàng trăm công nhân vô cùng phấn khởi, gửi thư cảm ơn tới Cơ quan điều tra đã vượt qua mọi khó khăn để điều tra làm rõ thủ phạm.

Phòng PC44 có 22 CBCS, khối lượng công việc lớn, nhưng họ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là niềm tin yêu trong lòng nhân dân xứ Lạng.