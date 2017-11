Giả danh cán bộ Ngân hàng lừa đảo thẻ cào điện thoại

Các bị cáo gồm: Võ Văn Phúc (SN 1996), Trần Văn Tùng (SN 1993), Nguyễn Quý Đôn (SN 1998) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Tú (SN 1991) và Phan Thị Thanh (SN 1982) phạm tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ”. Tất cả cùng trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 16/6 đến ngày 24/6/2015, các bị cáo Phúc, Tùng, Đôn giả danh nhân viên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội, sử dụng điện thoại di động gọi vào số điện thoại của bà Lương Thị Thanh Trà (SN 1952), trú tại 14/35 Trần Quý Khoáng, phường An Hòa, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế để thông báo số điện thoại của bà đã may mắn trúng giải thưởng đặc biệt 245 triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy 70 triệu đồng từ chương trình liên kết quay số trúng thưởng giữa mạng Viettel và viên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

Các bị cáo bảo bà Trà nộp lệ phí để nhận giải thưởng bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại di động của mạng Viettel rồi cào và đọc số seri, mã số thẻ cho Phúc, Tùng, Đôn.

Bằng thủ đoạn này các bị cáo đã chiếm đoạt của bà Trà được 331 thẻ cào loại mệnh giá 500.000đồng/1 thẻ, tổng giá trị 165.500.000 đồng. Sau đó các bị cáo bán lại cho bị cáo Tú với giá 75%/mệnh giá thẻ, thu được 124.125.000 đồng.



Bị cáo Tú biết các mã số thẻ cào này là do các bị cáo Phúc, Tùng, Đôn lừa đảo mà có, nhưng do thấy rẻ hơn so với thị trường nên mua để bán lại kiếm lời.

Sau khi mua số mã thể này, Tú đem bán lại cho bị cáo Thanh với giá 78%/mệnh giá thẻ, kiếm được 4.965.000 đồng.

Bị cáo Thanh cũng biết số mã thẻ cào mà Tú bán cho mình là do các đối tượng lừa đảo mà có nhưng cũng mua để bán lại kiếm lời.

Tất cả mã thẻ Thanh nhập vào tại khoản VTC Pay mang tên mình và bán cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, giá 82%/mệnh giá thẻ, thu lợi được 6.620.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối hận, nhận sai và xin lỗi với bị hại, xin HĐXX một mức án nhẹ nhất để sớm trở về với xã hội, làm lại cuộc đời.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 4 năm tù, bị cáo Tùng 3 năm tù, bị cáo Đôn 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Tú 9 tháng 21 ngày tù nhưng đã tạm giam đủ số ngày nên được trả tự do tại phiên tòa, bị cáo Thanh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.