Mẹ kế cháu bé 10 tuổi bị bạo hành: "Tôi nghĩ tôi đánh để bố cháu không đánh cháu"

"Tôi nghĩ tôi đánh để bố cháu không đánh cháu"



Liên quan tới vụ bé trai Trần G. K. (10 tuổi) bị bố đẻ Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô) bạo hành trong suốt một thời gian dài, ngày 8/12, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập Phạm Thị Tú Trinh (mẹ kế bé K.) tới trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Tại trụ sở công an, theo lời khai ban đầu, cả bố đẻ và mẹ kế đều đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai 10 tuổi.



Trong bản tường trình, người mẹ kế cho biết do mâu thuẫn với bố mẹ chồng nên tháng 7/2016, hai vợ chồng dọn ra ngoài thuê phòng ở.

Khi ra ngoài ở riêng, 2 vợ chồng đưa cháu K. con riêng của Nam về ở chung nhưng Trinh tường trình rằng cháu bé rất nghịch ngợm nên đã đánh để dạy dỗ.

"Riêng tôi có 2 lần dùng đũa ăn đánh vào tay cháu. Tôi chỉ đánh nhẹ, không gây thương tích, để cháu hiểu mình bị phạt vì mắc lỗi và lần sau không phạm lỗi nữa.

Có lần đang nấu ăn, cháu xuống nghịch. Tôi bảo cháu không nghe nên có dùng muỗng canh bằng inox vụt vào bả vai cháu, nhưng không thấy cháu nói đau và cũng thấy cháu có thương tích"- báo Người lao động trích dẫn bản tường trình của Trinh.

Bên cạnh đó, người mẹ kế cũng thừa nhận việc dùng đũa vụt vào mặt cháu K. dẫn đến sự việc cháu bé đã bỏ trốn về nhà ông bà nội.

"Chiều ngày 5/12, tôi có dùng đũa vụt mạnh vào mặt cháu do cháu mở khóa cửa vào phòng lấy trộm đồ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi đánh để bố cháu không đánh cháu. Vì tôi biết bố cháu có đánh thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà đánh cháu đau hơn"- người mẹ kế phân trần trên báo này.

Kể về những trò nghịch ngợm của con riêng, Trinh viết: "Cháu thường xuyên phun nước bọt vào giầy dép của bố mẹ, phun cả vào người tôi. Cháu còn lấy xà phòng tắm, dầu gội đầu xịt hết ra nhà vệ sinh và nhiều lần lấy bàn chải đánh răng của tôi và chồng vứt vào bồn cầu, sọt rác trong nhà vệ sinh…"

Vết tích của những lần bị bạo hành trên mặt bé trai 10 tuổi - Ảnh: CAND

Không cho con riêng đi học vì "cháu không muốn đi"

Giải thích về việc cháu K. không được đến trường, Trinh trình bày nguyên nhân và lý do được đưa ra, đó là cháu K. không thích đi học. "Còn việc cháu không đi học, không phải tôi và chồng tôi không cho đi, mà vợ chồng tôi còn liên hệ trường cho cháu. Do cháu không muốn đi học", trang Saostar trích dẫn lời Trinh viết trong bản tường trình gửi Công an quận Cầu Giấy.



Trong khi đó, ngày 7/12, sau khi được mẹ đẻ đón về nhà, K. kể cháu bị bố đẻ và dì đánh nhiều trong thời gian ở chung với họ. Chị Thúy Ngân - mẹ đẻ cháu K. cho hay con trai tố mẹ kế cầm guốc mộc, vợt muỗi đánh vào đầu gây chảy máu nhưng không cho đi viện.

K. thuật lại em thường bị bố lấy móc quần áo chập làm ba, quấn băng dính để làm roi đánh đập. Cháu bé còn tố bị đạp vào bụng, xin bố đi viện nhưng không được.



Thông tin trên Thời đại cho hay, vào chiều ngày 8/12, bà Nguyễn Bích Thủy, Hiệu phó Trường Tiểu học Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (ngôi trường bé K. từng theo học lớp 1, lớp 2), cho biết em K. là học sinh của trường năm học 2014-2015 và 2015-2016, kết quả học tập đều xuất sắc nhưng sau đó gia đình đã xin cho con em mình thôi học.

Khi nghe tin về sự việc nhà trường đã đến thăm hỏi gia đình, động viên em K. "Khi chúng tôi đến thăm, K. vẫn nhận ra cô và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tới trường. Tôi đã động viên K. cố gắng điều trị, khi nào khỏi hẳn sẽ được đi học tiếp và nhà trường cùng các thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện cho em về học" cô nói.

Tối 5/12, cháu K. bỏ trốn về nhà ông bà nội ở ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám và tố cáo bị bố đẻ bạo hành trong thời gian dài. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định tổng cộng cháu K. bị rạn 6 xương sườn. Trên người cháu Kh. có rất nhiều vết thương do những vật cứng gây ra. Tối ngày 6/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự và thực nghiệm hiện trường đối với Trần Hoài Nam.

Hiện cháu K. đang sống cùng với mẹ đẻ trong căn nhà trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Hành trình bỏ trốn khỏi nhà bố và mẹ kế của cháu bé 10 tuổi bị bạo hành

(Tổng hợp)