Cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời viêm niệu đạo

Nguyên nhân

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm niệu đạo và tùy theo đối tượng sẽ có những nguyên nhân khác nhau:

Ở nam giới: viêm niệu đạo xảy ra ở nam giới có thể do nhiều nguyên nhân trực tiếp như nhiễm vi trùng lậu do quan hệ tình dục không an toàn hay do hẹp bao quy đầu làm cho việc vệ sinh tại rãnh bao quy đầu không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây bệnh.

Ở nữ giới: do cấu tạo hệ tiết niệu ở nữ giới đặc biệt hơn so với nam giới, ống niệu đạo của nữ giới thường ngắn nên vi khuẩn có khả năng lây lan nhanh và thuận lợi hơn so với nam. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh vùng kín ở nữ giới không được đảm bảo cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu của bệnh

Do cấu tạo niệu đạo ở nam và nữ khác nhau nên viêm niệu đạo sẽ có những biểu hiện hoàn toàn khác nhau.

Dấu hiệu chung của bệnh ở cả hai giới:

- Đi tiểu nhiều, tiểu rắt: người bệnh luôn có cảm giác muốn đi tiểu mặc dù không tiểu được và khi đi tiểu nước tiểu có màu đục, nhiều trường hợp có lẫn máu.

- Cảm giác nóng, rát xảy ra tại bộ phận sinh dục hoặc khu vực hậu môn.

- Một vài trường hợp xuất hiện tình trạng nôn, buồn nôn, chán ăn, cơ thể thường xuyên mệt mỏi

Các biểu hiện của bệnh không mang tính đặc trưng nên người bệnh thường nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Và đã có nhiều trường hợp tự ý mua thuốc điều trị cho nên bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn làm cho bệnh phát triển và trở nên nặng hơn.

Dấu hiệu bệnh ở nam giới:

Khi bệnh xảy ra ở nam giới có thể có các biểu hiện sau:

- Hiện tượng chảy dịch, chảy mủ từ niệu đạo.

- Tại lỗ sáo có hiện tượng sưng tấy

- Đau bìu.

Khi mắc bệnh viêm niệu đạo do những nguyên nhân như vi khuẩn lậu, nhiễm Chlamidia sẽ không có biểu hiện điển hình nào cho đến khi bệnh nặng.

Dấu hiệu bệnh ở nữ giới:

- Xuất hiện nhiều huyết trắng màu trắng đục.

- Đau, ngứa tại âm hộ hoặc âm đạo.

- Cảm giác đau, rát khi quan hệ tình dục.

- Cảm giác đau, buốt dọc sống lưng.

Những dấu hiệu này thường làm cho phụ nữ lầm tưởng các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường gặp.

Biến chứng của viêm niệu đạo

Với nữ giới: nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh viêm niệu đạo thì có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh do vòi trứng bị tắc và trong một số trường hợp, có thể gây ra tình trạng viêm khớp hoặc viêm kết mạc.

Với nam giới: bệnh viêm niệu đạo, ngoài việc luôn gây cho người bệnh cảm giác khó chịu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản vì viêm niệu đạo là nguyên nhân chính gây ra tình trạng suy giảm số lượng, chất lượng tinh trùng, do đó nếu không được điều trị tốt thì có thể dẫn đến vô sinh.

Thức khuya có thể làm suy giảm khả năng đề kháng

Phòng ngừa

Để phòng ngừa bệnh viêm niệu đạo, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Giữ vệ sinh cá nhân: thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, đặc biệt là khu vực vùng kín để hạn chế vi khuẩn xâm nhập niệu đạo gây ra bệnh. Nhất là ở nữ giới, không khuyến khích việc thường xuyên tắm bồn, nhằm tránh tối đa lượng nước bẩn xâm nhập vào niệu đạo. Ngoài ra, việc việc vệ sinh ở nữ cần theo nguyên tắc từ trước ra sau, tuyệt đối không rửa từ hậu môn kéo lên trên khu vực âm hộ.

Uống nhiều nước: thường xuyên uống nước, tốt nhất là những loại nước uống có tác dụng giải nhiệt như trà xanh, trà hoa cúc, nước chanh… vì những loại nước uống này còn có tính lợi tiểu cao sẽ giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Cần đảm bảo ngủ đủ giấc, không nên thức khuya vì có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm niệu đạo do suy giảm khả năng đề kháng của cơ thể

Bên cạnh đó, việc thường xuyên khám sức khỏe định kỳ hoặc tham vấn khi có dấu hiệu nghi ngờ từ các chuyên gia y tế về cách phòng bệnh, điều trị viêm niệu đạo là việc rất nên làm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhằm phòng tránh những biến chứng của bệnh.