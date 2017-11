Cách chọn mua ổi ngon nhất: Bí quyết để bạn trở nên "sành ăn" hơn

Vì sao cách chọn thực phẩm tốt lại là việc quan trọng?

Nhiều người đi chợ thường băn khoăn rằng, việc mua thực phẩm không phải khó ở giá cả đắt rẻ, mà khó hơn ở việc lựa chọn sao cho ngon nhất, phù hợp nhất với sở thích và nhu cầu của mình.



Đi chợ mua thực phẩm không khéo, không chỉ mất tiền "oan", mà còn không mạng lại lợi ích sức khỏe như mong muốn, thậm chí còn sinh bệnh. Một người nội trợ đảm đang kéo léo, chính là người có kiến thức tốt về dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm.

Sau đây là bí quyết chọn ổi, bạn nên tham khảo để có thể trở thành một người "sành ăn" và "đảm đang" hơn khi đi mua đồ ăn.



Ổi là một loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, cây ra hoa trái và cho thu hoạch dài ngày trong năm. Thậm chí, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều giống ổi cho thu hoạch trong cả 4 mùa trong năm, quả trái mùa cũng chất lượng không kém quả chính vụ.

Ổi dù là trái cây bình dân ở Việt Nam, nhưng lại là loại quả quý và đắt ở nhiều nước khác. Giá trị lớn nhất của ổi là dễ ăn, hương vị đặc biệt, giá trị dinh dưỡng khá cao.

Trong đó, ổi giàu vitamin C, chất xơ dồi dào, có lượng calo thấp, có thể ăn cả quả từ vỏ đến hạt, chất ổi có giòn có mềm, vị ổi ngọt, thanh mát, có thể có vị chua nhẹ, hương vị thơm ngon, dinh dưỡng lành mạnh và được xem là loại trái cây tốt cho sức khỏe, an toàn cho người bị tiểu đường.

Làm sao để chọn mua được những quả ổi ngon nhất?

1. Hình dáng

Quả ổi phải đến độ chín ở mức vừa đủ, không quá ương xanh, hoặc không quá chín nẫu, hình thức đã phát triển ở mức đầy đủ, nhìn quả ổi cân đối, hài hòa về hình dáng.

2. Vỏ ổi

Chọn ổi quan trọng là nhìn vào vỏ (da ổi). Quả ổi ngon biểu bì thường có vân, sần sùi lồi lõm một chút. Những quả có gợn sóng nhẹ, khe rãnh nhiều hơn chính là những trái ổi ngon, nhìn vào thấy da sần thì chọn trước vì đó là trái ổi có phần thịt nhiều hơn phần hạt. Nếu vỏ ổi trơn nhẵn, nhìn mỏng mềm mướt, thiếu cảm giác rắn rỏi, là chất ổi sẽ nhạt, độ ngọt ít, không ngon.

3. Màu sắc

Nhìn màu vỏ ổi quá xanh, chưa có ánh vàng nghĩa là chưa đủ độ chín vừa ăn. Những quả càng xanh thì vị càng chát, chất ổi cứng, khó ăn.

Màu sắc ổi ngon là màu xanh nhạt ngả vàng nhẹ, tùy từng giống ổi mà khi chín sẽ có màu vỏ khác nhau. Nhưng khi chọn trong số những quả ổi cạnh nhau, thì bạn nên chọn màu da ổi đủ chín tới, hoặc độ chín dựa vào sở thích của bạn.

Vỏ ổi màu vàng nhạt thường là đã đạt đến độ chín nhất định, khẩu vị vừa ngon. Người thích ăn ổi mềm hơn, thì nên chọn quả chín hơn, tức là màu vỏ sẽ vàng đậm hơn. Bất kỳ giống ổi nào, khi chín tự nhiên phải có màu sắc vàng đều, có cảm giác rất sáng bóng, trơn màu.

4. Rốn ổi

Rốn ổi hay đít quả ổi là phần thấp nhất quả ổi, nơi vẫn còn lại dấu vết của nhụy và nhị hoa. Nhìn vào rốn ổi, nếu thấy lỗ giãn càng to thì ổi càng chín. Thông thường, quả ổi rốn mở to sẽ ngon hơn quả có rốn co lại và sâu.

Rốn ổi giãn tỉ lệ thuận với độ chín của quả ổi, bạn có thể tùy chọn ngưỡng chín phù hợp với sở thích của mình. Rốn ổi càng nhỏ khít, lõm sâu là ổi còn xanh, ăn sẽ chua hoặc chát, không ngon miệng.

5. Độ cứng giòn



Dùng móng tay bấm nhẹ vào bề mặt vỏ quả ổi, nếu thấy cảm giác đanh tay, giòn cứng, thì quả ổi sẽ tươi và ngon hơn những quả nhũn, héo, mềm.

6. Trọng lượng

Khi mua ổi, bạn phải tự tay cầm quả ổi lên xem. Chọn những quả có cảm giác nặng và chắc tay thì thịt ổi sẽ có nhiều nước. Nếu quả ổi nhẹ, hơi mềm thì không nên chọn, vì đó có thể là nó đã quá chín, quá nhũn hoặc đã bị mất nước.

Cách bảo quản ổi

Ổi là trái cây chín nhanh nên khó bảo quản được lâu. Khi mua ổi về, nếu bạn không ăn hết ngay, thì nên giữ lại vỏ bọc xốp để cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh.

Nếu bạn không có vỏ xốp thì dùng túi nylon đựng ổi, gói kín trước khi cho vào tủ lạnh.

Khi đã bảo quản ổi trong tủ lạnh, chúng vẫn tiếp tục chín lên theo thời gian, thịt ổi sẽ trở nên mềm hơn. Vì vậy nếu muốn ăn ổi giòn thì bạn nên ăn tươi, còn muốn ăn ổi mềm thì bảo quản tủ lạnh.

Lưu ý: Ăn quá nhiều ổi dễ bị táo bón

Ổi chứa nhiều kali, ăn nhiều sẽ dễ bị táo bón. Vì vậy, lượng ổi nên ăn hàng ngày được khuyến cáo là chỉ từ nửa quả đến 1 quả (to) quả nhỏ có thể ăn nhiều hơn 1 chút nhưng không nên ăn nhiều quá. Nếu đã ăn nhiều, buộc phải uống thật nhiều nước để ngăn ngừa táo bón.

*Theo Mama, 100How

