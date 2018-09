Ca vỡ ruột thừa hiếm gặp khiến bác sĩ "đau đầu"

Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (Bình Dương) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật thành công, cứu bệnh nhân Đoàn Thị C. (58 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị vỡ ruột thừa dưới gan hiếm gặp.

Bà C. nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, các bác sĩ kiểm tra chẩn đoán bị ruột thừa viêm vỡ mủ nên chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ghi nhận cho thấy vùng hông phải có mủ, viêm dính nhiều, gốc ruột thừa hoại tử vỡ bưng mủ, các bác sĩ cắt bỏ ruột thừa, dẫn lưu bụng, xử trí nhiễm trùng cứu bệnh nhân.

Vị trí ruột thừa vỡ khiến các bác sĩ gặp khó khăn

Theo bác sĩ CK1 Phạm Thành Kiên (Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ) - người trực tiếp phẫu thuật, viêm ruột thừa là bệnh phổ biến hàng đầu của cấp cứu bụng ngoại khoa.

Tuy nhiên, trường hợp của bà C., do vị trí ruột thừa dưới gan, quặt ngược sau manh tràng và vùi dưới thanh mạc, một bệnh cảnh ruột thừa rất khó (nhất là giai đoạn muộn) và hiếm gặp. Bệnh lý phức tạp này gây không ít khó khăn cho các bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị (kể cả bác sĩ dày dặn kinh nghiệm).

Bà C. được cứu kịp sau vỡ ruột thừa

Trước ngày nhập viện khoảng 1 tuần, bà C. đau bụng dữ dội, đi khám tại 2 cơ sở y tế địa phương được chẩn đoán, điều trị do đau quặn thận; do đó bệnh trạng không thuyên giảm mà đau ngày càng tăng kèm theo sốt cao.

Chỉ khi bà được đưa lên Bình Dương khám thì mới phát hiện vỡ ruột thừa tại vị trí khó.