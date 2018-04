Bột than tre được "hô biến" thành thuốc ung thư như thế nào?

Lực lượng công an quận Kiến An, thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích vào 2 cơ sở chuyên sản xuất thuốc điều trị ung thư tại phường Ngọc Sơn. Điều bất ngờ là nguyên liệu làm nên những viên thuốc chữa ung thư này lại là bột than tre.



Theo mô tả của PV, loại thuốc Vinaca với tác dụng ghi trên bao bì là điều trị ung thư, viêm loét dạ dày, tá tràng. Những viên thuốc trong lọ có được chế tạo thành những viên nang cứng. Công an Hải phòng xác định, hợp chất có trong các viên thuốc này đều là than tre.

Theo tài liệu điều tra của công an quận Kiến An, mỗi lọ thuốc có khoảng 80 viên. Sau khi đốt tre, nứa, bột than được các công nhân nghiền mịn, tiếp theo là cho vào vỏ các viên nang con nhộng, cho vào khay và đổ bột than vào, sau đó đóng gói vào các lọ dán nhãn mác.

Cơ sở này thuê nhân công là những phụ nữ già, những gia đình hộ nghèo, thanh niên không có trình độ chuyên môn thực hiện công việc đổ bột than vào viên nang.

Với nhãn mác đẹp mắt cùng với lời giới thiệu hấp dẫn như thương hiệu hàng đầu Việt Nam, số 1 thế giới. Thế nhưng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc của hàng hóa.

Thượng tá Vũ Văn Thắng- Phó Trưởng Công an quận Kiến An, TP. Hải Phòng cho biết, cơ sở sản xuất này không đảm bảo yếu tố vệ sinh. Thứ 2, công nghệ sản xuất sản phẩm ở các cơ sở này không đảm bảo các yếu tố liên quan đến khoa học kỹ thuật.

Công an quận Kiến An đã phát hiện 8 cơ sở, nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã giới thiệu và bán sản phẩm này cho người bệnh, và rất có thể đã được bán rộng rãi ở các tỉnh thành.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng quyền được đặt tên sản phẩm, công ty Vinaca đã lập lờ rằng, đây là sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh ung thư rồi lấy than tre đóng gói thành viên thuốc chữa bệnh ung thư bán ra thị trường để đánh lừa người tiêu dùng.