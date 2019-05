Bỏ túi ngay kinh nghiệm và phương pháp sống chung với đại tràng co thắt

Đại tràng co thắt khó trị dứt điểm

Bệnh Đại tràng co thắt hay Hội chứng ruột kích thích là tình trạng rối loạn chức năng đại tràng, tái phát nhiều lần. Bệnh không có các vết loét ở đại tràng nhưng lại gây ra rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Do chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh nên hiện nay không có phương pháp để trị dứt điểm hội chứng ruột kích thích. Hơn nữa, bệnh bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thần kinh như lo lắng, căng thẳng, mất ngủ,… khiến hệ thần kinh đường ruột nhạy cảm, làm tăng phản ứng với thức ăn, dẫn tới những rối loạn về tạo phân và vận chuyển phân của ruột. Nếu không biết cách kiểm soát, người bệnh sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn: cứ căng thẳng thì bệnh sẽ càng nặng, bệnh càng nặng khiến người sử dụng càng lo sợ, triệu chứng bệnh cũng vì thế mà trầm trọng hơn.

Lo lắng, sợ hãi khiến tình trạng bệnh đại tràng co thắt trở nên tồi tệ hơn

Trên thực tế, khó trị dứt điểm bệnh một cách hoàn toàn nên người bệnh chỉ có thể chung sống hòa bình với bệnh bằng cách dùng các phương pháp giảm triệu chứng kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Triệu chứng của bệnh đại tràng co thắt

Biểu hiện của bệnh thường rất khác nhau ở mỗi người bệnh và có thể diễn biến theo thời gian. Tuy nhiên, dưới đây là những triệu chứng đại tràng co thắt thường gặp nhất:

Đầu tiên là tình trạng rối loạn đại tiện bao gồm: Thay đổi số lần đại tiện, phân lỏng, táo bón xen kẽ với phân bình thường, hay tái đi tái lại nhiều lần, phân thường có dấu hiệu đầu rắn đuôi nát, thường có cảm giác đi ngoài không hết phân, đi ngoài xong lại muốn đi tiếp.

Triệu chứng thường gặp tiếp theo là bệnh nhân cảm thấy đau bụng hoặc khó chịu ở bụng, bớt đi khi trung tiện, tăng lên khi bị táo bón. Đau âm ỉ không ở vị trí nào rõ rệt, có lúc đau dữ dội rồi trở về bình thường. Thỉnh thoảng có thể sờ thấy những u cục nổi lên dọc khung đại tràng.

Ngoài ra có những biểu hiện khác như: Bụng căng chướng hơi, mềm và không có dấu hiệu gì đặc biệt khi thăm khám; phân có thể có nhày, có các triệu chứng ngoài tiêu hoá như nhức đầu, đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, lo lắng suy sụp tinh thần…

Nếu xuất hiện một trong những triệu chứng trên, bệnh nhân nên tới các cơ sở y tế uy tín để bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị tốt nhất. Có thể tham khảo một số phương pháp điều trị dưới đây để giảm ngay các triệu trứng của Đại tràng co thắt.

Phương pháp điều trị Đại tràng co thắt

Chữa Đại tràng co thắt cần đảm bảo nguyên tắc chung là kết hợp điều trị nội khoa toàn diện, thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống, làm việc phù hợp. Tùy theo tình trạng bệnh và thể trạng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ đưa ra liệu trình điều trị phù hợp, bao gồm thuốc nội khoa kết hợp với chế độ sinh hoạt.

Trước hết, bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống hằng ngày nên giải pháp quan trọng nhất là điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt. Người bệnh nên tránh những thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ tanh, nhiều đạm hạn chế tối đa những chất kích thích như rượu, bia, gia vị và các đồ uống có ga.

Người bị bệnh đại tràng cần tránh những thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ tanh, nhiều đạm

Ngoài ra, người bệnh nên tập đi ngoài đều đặn 1 lần/ ngày, luyện tập thư giãn, giữ tinh thần luôn thoải mái. Đặc biệt, nên tăng cường massage bụng để giúp nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng hơn. Cách massage rất đơn giản: xoa bụng theo chiều kim đồng hồ vào mỗi buổi sáng khi vừa ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần từ 200-300 vòng.

Sản phẩm từ thảo dược giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt như: đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân sống, phân nát một cách hiệu quả, lâu dài và an toàn cho sức khỏe người bệnh

Một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị đại tràng co thắt hiệu quả là sử dụng các sản phẩm từ thảo dược, vừa tránh được những tác dụng phụ vừa giúp kiểm soát bệnh từ nguyên nhân. TPBVSK Tràng Phục Linh Plus đã được Đại học Y Hà Nội chứng minh công dụng trong hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng.

Tràng Phục Linh Plus chứa Bạch truật giúp điều hòa nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón, tiêu chảy. Bạch phục linh sẽ khắc phục tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu ở người bệnh. 5 – HTP (5- hydroxytriptophan) là tiền chất của serotonin giúp làm giảm kích thích thần kinh đại tràng, giảm nhu động ruột, giúp cho ruột tiêu hóa thức ăn và tạo phân được tốt hơn. Đồng thời giúp điều chỉnh trạng thái tâm lý của người sử dụng, tạo cảm giác lạc quan vui vẻ, và giúp khắc phục được vòng tròn tâm lý hay gặp ở người sử dụng mắc đại tràng co thắt.

Như vậy, Tràng Phục Linh Plus không chỉ giải quyết được triệu chứng của bệnh mà còn hỗ trợ điều trị từ căn nguyên gây bệnh.

Tràng Phục Linh Plus hiện có bán tại các Nhà thuốc trên Toàn quốc

Để tìm mua vui lòng xem danh sách Nhà thuốc TẠI ĐÂY

Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 1506

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH Địa chỉ: Số 14 – Ô C2/NO Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội SĐK: 44293/2017/ATTP-XNCB GPQC: 01042/2018/ATTP-XNQC. Website: www.trangphuclinhplus.vn Tràng Phục Linh Plus hiện có bán tại các Hiệu thuốc lớn trên Toàn quốc Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tác dụng phụ thuộc cơ địa từng người