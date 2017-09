Biểu hiện nhẹ ở mắt, tổn thương nặng trong người: Kiểm tra ngay!

Một vài dấu hiệu trên đôi mắt có thể cảnh báo dấu hiệu về một số bệnh mà thậm chí chính bạn còn không biết mình đang mang trong cơ thể, có thể kể đến một vài căn bệnh từ cao huyết áp cho đến tiểu đường, đột quỵ.



Dưới đây là một số dấu hiệu trên mắt cảnh báo tình trạng sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua.

1. Chắp mắt. Chắp mắt là tình trạng một khối u nhỏ xuất hiện trên mí mắt do tắc tuyến bã nhờn. Nếu chắp mắt tồn trại trên mắt trong 1 thời gian dài, hãy đề phòng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến bã.

2. Lông mày rụng. Một trong những lý do chính khiến lông mày rụng là suy tuyến giáp, thiếu hormone tuyến giáp. Một lý do khác khiến lông mày rụng nữa có thể là do lão hóa, căng thẳng và thiếu chất dinh dưỡng.

3. Xuất hiện điểm mù. Sự xuất hiện của những đốm mù có thể là dấu hiệu của chứng đau nửa đầu. Những điểm mù thường xuất hiện đi kèm cùng với các cơn nhức đầu. Lúc này, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khỏe kịp thời.

4. Mắt lồi lên. Nếu cảm thấy lòng mắt có dấu hiệu lồi lên, đây có thể là dấu hiệu của bệnh mắt tuyến giáp hoặc bệnh Graves, điều này chứng tỏ tuyến giáp đang phải chịu áp lực hoạt động quá mức.

5. Mắt vàng. Chức năng gan có vấn đề cũng gây ra triệu chứng vàng da, vàng mắt. Một khi các tế bào gan bị thương tổn, sẽ dấn đến việc mật ở các vi mật quản dễ thẩm thấu vào các vi huyết quản.

Đồng thời, các vị trí mật quản cũng bị tổn thương, tiết nhiều chất nhầy làm thành các nút nhầy gây tắc các vi mật quản đó, và từ đó dẫn đến triệu chứng vàng mắt mà chúng ta thường thấy.

6. Tầm nhìn mờ và bệnh tiểu đường. Đối với người bệnh tiểu đường, tầm nhìn của họ bị mờ đi do xuất hiện các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.

Một trong những vấn đề về mắt ở người bệnh tiểu đường thường là các bệnh lý về võng mạc, bệnh lý bị gây ra do sự hư hỏng các mạch máu trong mô võng mạc, điều này gây ảnh hưởng đến tầm nhìn.



7. Đột quỵ. Đột quỵ có thể gây ra nhìn mờ ở hai mắt hoặc mất thị lực một mắt. Nếu đột nhiên thấy tầm nhìn bị mờ đi hoặc tạm thời không nhìn thấy được, đặc biệt khi triệu chứng này đi kèm dấu hiệu yếu tay chân, chóng mặt, đau đầu… hãy gọi cấp cứu ngay.

* Theo Boldsky