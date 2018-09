Bí mật sống thọ của người Nhật: Chỉ cần làm 3 việc này, sức khỏe của bạn sẽ được "đảm bảo"

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ sống thọ cao nhất trên thế giới. Theo các báo cáo thống kê của các nhóm nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 87,1 đối với nữ và 81,1 đối với nam giới. Đây là kết quả sống thọ gần như đứng nhất nhì thế giới. Để có được điều lý tưởng này, người Nhật từ lâu đã có rất nhiều bí quyết để sống khỏe mạnh và trường thọ.



Một trong những bí quyết nổi bật giúp người Nhật khỏe mạnh và sống thọ, thậm chí đến tuổi trung niên vẫn có cơ thể mảnh mai, săn chắc, không bị béo phì, đó là họ đã kiên trì làm ít nhất 3 việc sau đây trong thời gian dài.

1. Kiên trì thực hiện việc việc kiểm soát tốc độ ăn

Vì các dây thần kinh đường tiêu hóa được truyền đến não với thời gian bị trễ nhất định, vì thế chúng ta không có khả năng nhận biết ngay lập tức việc mình đã ăn no.

Nếu bạn ăn quá nhanh, bạn sẽ dung nạp một lượng lớn calo từ thức ăn vào cơ thể. Vì vậy, người dân Nhật Bản thường xuyên duy trì việc kiểm soát tỷ lệ ăn uống với tốc độ vừa phải, tức là một bữa ăn sẽ kéo dài trong hơn 20 phút trở lên.

Bên cạnh đó, chế độ ăn chậm làm cho não lặp lại phản ứng trong khi nhai. Khi não cảm thấy bụng no, nó sẽ nhắc bạn nên ngừng ăn. Đây là lý do tại sao nhiều người không cảm thấy no khi đang ăn, nhưng sau khi ăn uống sẽ cảm thấy rất no sau khi ăn.

Ăn chậm không những có thể giúp kiểm soát tốt cân nặng, mà còn giúp cho bạn bảo vệ tốt sức khỏe của đường tiêu hóa, sức khỏe đường ruột và từ đó tăng cường tuổi thọ.

2. Thường xuyên ăn hải sản, ăn ít dầu và ít muối

Theo khảo sát cho thấy, Nhật Bản là quốc gia ven biển, vì thế người dân có thói quen thích ăn hải sản. Những món ăn như tôm cá thường có tỉ lệ dinh dưỡng cao, ăn tươi ngon nên chất lượng thường được đánh giá cao.

Không những thế, mặc dù các món rau củ quả ở đây khá quý hiếm, nhưng trên mỗi bữa ăn họ đều có chuẩn bị đẩy đủ, cân bằng dinh dưỡng. Người Nhật còn có thói quen ăn uống từ tốn, không ăn nhiều, ăn tạp, mà kiên trì ăn một bát cơm, sau đó ăn rau củ quả. Cách ăn này giúp cho lượng thức ăn đưa vào cơ thể vừa đủ, không quá dư thừa.

Về cách lựa chọn khẩu vị, người Nhật cũng ăn "nhạt" hơn so với những quốc gia khác, họ chọn chế độ ăn uống thanh đạm, các loại gia vị không được lấn át mùi vị tự nhiên của thực phẩm, đó là nguyên tắc chế biến và nấu nướng của người Nhật mà nhiều nước khác chưa áp dụng được.

Bên cạnh đó, họ không sử dụng quá nhiều dầu mỡ để chiên rán các món ăn. Cứ như vậy trong lâu dài rồi trở thành thói quen, duy trì đều đặn, không những giúp cho dinh dưỡng trong cơ thể được cân bằng, mà cách ăn này còn giúp cho cơ thể phát triển lành mạnh, khống chế được cân nặng hợp lý.

3. Tuân thủ nguyên tắc làm việc/nghỉ ngơi điều độ, hợp lý

Khi có quá nhiều căng thẳng, áp lực về mặt công việc và tinh thần, sẽ dễ dàng gây ra chứng thiếu ngủ. Nếu bạn bận rộn và thức suốt đêm dài, hoặc ăn uống không đúng bữa, không đúng giờ thì ngay lập tức, cơ thể sẽ xuất hiện những triệu chứng bất thường, rất dễ làm mất cân bằng, trao đổi chất gặp trục trặc.

Những triệu chứng đầu tiên có thể kể đến là sự rối loạn nội tiết, sự tích tụ của các chất độc trong cơ thể, táo bón, các bệnh mãn tính.

Để tránh được những thói quen xấu đó, hầu hết người Nhật đều đã lên được cho mình nguyên tắc sống cũng như lịch làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, tỷ lệ thức khuya ở Nhật hiện đã thấp hơn rất nhiều so với người Trung Quốc.

Một giấc ngủ ngon có thể thư giãn và làm giảm căng thẳng tâm lý. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp người Nhật sống khỏe mạnh và trường thọ.

Việc bố trí thời gian biểu hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi cân bằng không chỉ là cách chăm sóc sức khỏe tốt, mà còn tốt cho việc giảm cân, điều tiết sức khỏe thể chất và tinh thần và tăng khả năng đề kháng của cơ thể.

Bí quyết sống thọ của người Nhật Bản chủ yếu được thể hiện trong lối sống và chế độ ăn uống, thói quen ăn uống lành mạnh. Khi bạn có thói quen tốt là một trong những lý do để duy trì cơ thể tốt.

Bạn có thể học cách của người Nhật ngay từ hôm nay bằng việc duy trì thói quen ăn chậm nhai kỹ, ăn uống điều độ, tăng số lượng thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, cân bằng, ưu tiên rau củ quả, giảm lượng muối và dầu, ăn ít đồ ăn vặt, duy trì thói quen tốt, và duy trì một tâm trạng hạnh phúc.

Đây cũng là cách giúp bạn làm giảm tỷ lệ mắc bệnh mãn tính, để cơ thể khỏe mạnh và sống lâu hơn.

*Theo Health/TT